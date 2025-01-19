 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

Что вы знаете о территориях, которые Трамп хочет присоединить к США. Тест

К инаугурации Трампа: что вы знаете о Канаде, Гренландии и Панамском канале
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
20 января Трамп вновь станет президентом США. До инаугурации он заявил о планах увеличить страну: купить Гренландию, сделать Канаду 51-м штатом и вернуть контроль над Панамским каналом. Проверьте, что вы знаете об этих территориях
Фото: Karlheinz Schindler / dpa / Zentralbild / Global Look Press
Фото: Karlheinz Schindler / dpa / Zentralbild / Global Look Press
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Что вы знаете о Гренландии, Канаде и Панамском канале?

Начать
Фото: Sean Gallup / Getty Images
1 / 10

Почему Гренландия так называется?

Фото: muratart / Shutterstock
Фото: muratart / Shutterstock
«Грен» — по-гренландски означает лед, отсюда и название

Лед на гренландском будет siku, а название страны — Kalaallit Nunaat (в переводе — «земля людей»). Гренландию назвал так скандинавский мореплаватель Эрик Рыжий. Приятным названием он надеялся привлечь больше переселенцев — да, такой маркетинговый ход!

Когда-то она была вся в зелени, а теперь покрыта льдом

Гренландия действительно была зеленой — незамерзающей арктической тундрой. Но было это 1,1 млн лет назад. А открыли ее сильно позже. Название придумал скандинавский мореплаватель Эрик Рыжий, чтобы привлечь переселенцев — да, такой маркетинговый ход!

Это был маркетинговый ход

Гренландию назвал так в 982 году скандинавский мореплаватель Эрик Рыжий. Согласно исландским сагам, он надеялся приятным названием привлечь больше переселенцев. Хотя тысячу лет назад в Гренландии действительно было больше зелени, чем сейчас.

2 / 10

Какое животное национальный символ Гренландии?

Фото: muratart / Shutterstock
Фото: muratart / Shutterstock
Белый медведь

Да, символ Гренландии — белый медведь. После заявлений Трампа о намерении купить Гренландию Дания изменила королевский герб, сделав белого медведя на нем более заметным.

Нарвал — его еще называют морским единорогом

Нарвалы обитают в холодных водах вдоль края арктических льдов, в том числе у Гренландии, но национальный символ страны — белый медведь.

Снежный барс

Ирбисы, известные в народе как снежные барсы, обитают в Центральной Азии. Эти хищники — национальный символ Казахстана, их даже поместили на десятитысячную купюру. А символ Гренландии — белый медведь.

3 / 10

Гренландия — самый большой остров в мире?

Фото: muratart / Shutterstock
Фото: muratart / Shutterstock
Да

Верно! Площадь Гренландии 2,2 млн кв. км — примерно две Колумбии и почти три Турции.

Нет, больше Сахалин

Сахалин — крупнейший остров России. Но его площадь почти в 30 раз меньше Гренландии.

Нет, самый большой остров — Новая Гвинея

Новая Гвинея — второй по величине остров после Гренландии. Его площадь составляет 786 тыс. кв. км — почти в три раза меньше, чем Гренландия.

4 / 10

Правда ли, что если Канада и Гренландия присоединятся к США, то Штаты станут больше России?

Фото: Mario Tama / Getty Images
Фото: Mario Tama / Getty Images
Территории стран сравняются

Нет. Площадь США с Канадой и Гренландией превысит площадь России на 4 млн кв. км.

Да, при таком расширении США обгонит Россию по площади

Это правда: площадь США с Канадой и Гренландией превысит площадь России на 4 млн кв. км.

США обгонит Россию по площади, только если присоединит еще и Мексику

Трамп, конечно, предлагал стать штатом и Мексике, но если США хотят опередить Россию по площади, то Канады и Гренландии будет достаточно.

5 / 10

Что такое Канадский щит?

Фото: Andrea C. Miller / Shutterstock
Фото: Andrea C. Miller / Shutterstock
Название армии Канады. Если Трамп попытается присоединить территорию насильно, именно Канадский щит будет бороться за независимость страны

Неправильно. Канадский щит — геологическая область, которая охватывает большую часть Канады, а также частично захватывает США и Гренландию.

Обширная геологическая область, которая охватывает большую часть Канады

Верно! Канадский щит также частично захватывает США и Гренландию. Это одна из древнейших частей земной коры, ее возраст — около 4 млрд лет.

Символ суверенитета Канады

Неправильно. Канадский щит — геологическая область, которая охватывает большую часть Канады, а также частично захватывает США и Гренландию.

6 / 10

Трамп ставит под вопрос суверенитет Канады и уже называет ее 51-м штатом США. Кстати, как давно страна стала независимой?

Фото: Andrew Burton / Getty Images
Фото: Andrew Burton / Getty Images
Канада никогда не была независимой, там и сейчас главный — король Великобритании

Канада входит в Содружество наций — в ней и еще 14 суверенных странах британский монарх является главой только де-юре. Самоуправляемой Канада стала в 1931 году, а в 1982-м приняла свою Конституцию.

Менее века назад

В 1867 году Канада стала доминионом, но вопросы международной дипломатии и военных союзов оставались за британской короной. Самоуправляемой страна стала в 1931 году, а в 1982-м приняла свою Конституцию.

В XIX веке

В 1867 году Канада стала доминионом, но вопросы международной дипломатии и военных союзов оставались за британской короной. Самоуправляемой страна стала в 1931 году, а в 1982-м приняла свою Конституцию.

7 / 10

Какой самый распространенный язык в Канаде после английского?

Фото: DeymosHR / Shutterstock
Фото: DeymosHR / Shutterstock
Китайский

Нет, китайский, а точнее севернокитайский язык занимает третье место после французского. Согласно переписи населения 2021 года, первым языком он является почти для 2% населения.

Испанский

Нет, но это официальный язык в Мексике, расположенной по другую сторону от Соединенных Штатов. Французский — самый распространенный язык в Канаде после английского.

Французский

Да! С начала эпохи географических открытий территорию осваивали преимущественно французы. В 1763 году они передали колонии англичанам. До сих пор французский является основным для каждого пятого канадца.

8 / 10

Из-за близости Канады и Америки мы редко разделяем уроженцев этих стран. Угадайте, в каком варианте перечислены только знаменитости из Канады?

Фото: Gallks / Shutterstock
Фото: Gallks / Shutterstock
Поэт и автор песен Леонард Коэн, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, актер Джим Керри

Коэн и Керри действительно родом из Канады, а вот Ассанж родился на северо-востоке Австралии.

Актер Райан Гослинг, певец Брайан Адамс, режиссер Гильермо дель Торо

Почти. Гослинг и Адамс действительно канадцы, но дель Торо провел детство и юность в Гвадалахаре, Мексика.

Писательница Люси Мод Монтгомери, певица Селин Дион, актриса Кэтрин О’Хара

Верно!

9 / 10

Какая из этих стран первой попыталась построить Панамский канал?

Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
США

Панамский канал построили американские специалисты, но только после неудачной попытки Франции. Кстати, канал обошелся Штатам в $375 млн и в то время стал самым дорогим проектом страны.

Италия

Идея соединить Тихий и Атлантический океаны возникла еще в начале XVI века. В 1790-е итальянский мореплаватель Алессандро Маласпина предложил один из первых проектов канала, но построить его попытались французы только через 100 лет.

Франция

Правильно! В 1881 году Франция начала строительство канала, но проект оказался технически сложным и финансово затратным. После его передали США — эта страна и достроила канал.

10 / 10

США хотят вернуть контроль над Панамским каналом. А почему они вообще передали его Панаме?

Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Американцы передали канал добровольно из-за недовольства панамцев

Верно! Жители Панамы были недовольны американским контролем над каналом. Столкновения с панамцами в 1964 году даже привели к приостановке дипотношений. В 1977 году было подписано соглашение, и с 1999 года канал управляется местными властями.

Это произошло автоматически после признания независимости Панамы от Колумбии

Нет, США поддержали независимость Панамы еще в начале XX века, поскольку колумбийские власти отвергли американский договор о праве на строительство. Канал отдали позже, после столкновений с панамцами — они были недовольны американским контролем.

Содержание канала приносило убытки, и США решили от него отказаться

Нет, хотя строительство канала было одним из самых дорогостоящих американских проектов, его использование приносило выгоду. Канал отдали после столкновений с панамцами — они были недовольны американским контролем.

Далее
/ 10

Вы что-то помните из уроков географии и истории, но это не ваш конек

/ 10

Вы что-то помните из уроков географии и истории, но это не ваш конек

/ 10

Вы что-то помните из уроков географии и истории, но это не ваш конек

/ 10

Вы знаете о планах Трампа, но вряд ли найдете на карте Панамский канал

/ 10

Вы знаете о планах Трампа, но вряд ли найдете на карте Панамский канал

/ 10

Вы знаете о планах Трампа, но вряд ли найдете на карте Панамский канал

/ 10

Вы знаете о планах Трампа, но вряд ли найдете на карте Панамский канал

/ 10

Вы хорошо разбираетесь в теме и пригодились бы в администрации Трампа!

/ 10

Вы хорошо разбираетесь в теме и пригодились бы в администрации Трампа!

/ 10

Вы хорошо разбираетесь в теме и пригодились бы в администрации Трампа!

Узнать больше о Гренландии Пройти еще раз

Суд вынес приговор адвокатам Навального

Умер Дэвид Линч. Самые известные работы режиссера

Трамп планирует объявить криптовалюту национальным приоритетом

Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки

Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году

Названы регионы с самыми агрессивными водителями

Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году

Овечкин сократил отставание от Гретцки и побил рекорд Ягра

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
София Шошина София Шошина, Анастасия Сирина Анастасия Сирина
При участии
Семен Нехорошкин
Гренландия США Канада Панамский канал Дональд Трамп
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Как Трамп может получить контроль над Гренландией и хочет ли этого остров
Политика
Эксперт предрек «самую короткую войну в мире» при захвате Гренландии США
Политика
Канада подготовила ответные пошлины для США на $105 млрд из-за Трампа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 104,86 (-0,95) Инвестиции, 17 янв, 18:07 Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 102,41 (+0,04) Инвестиции, 17 янв, 18:07
Умар Нурмагомедов сломал руку во время чемпионского боя UFCСпорт, 09:22
Пятый россиянин проведет чемпионский бой в UFCСпорт, 09:19
Гренландия заявила о планах продлить оборонное соглашение с США без ДанииПолитика, 09:08
Генеративный искусственный интеллект в бизнесе: практические кейсыРБК и GigaChat, 09:07
Махачев стал лучшим бойцом UFC в истории легкого веса. Онлайн бояСпорт, 09:02
Махачев побил рекорд UFC по защитам чемпионского титула в легком весеСпорт, 09:01
Что вы знаете о территориях, которые Трамп хочет присоединить к США. ТестОбщество, 09:00
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Девальвация: что это и грозит ли она рублю в 2025 годуИнвестиции, 09:00
Израиль отложил начало перемирия с ХАМАС до получения списка заложниковПолитика, 08:56
Брат Нурмагомедова сенсационно проиграл в бою за титул чемпиона UFCСпорт, 08:31
В Киевской области снова сработала ПВОПолитика, 08:31
7 российских компаний выплатят дивиденды до конца января. Кто и сколькоИнвестиции, 08:30
За ночь над Россией уничтожили два украинских дронаПолитика, 08:27
США столкнулись с ростом цен на яйца на фоне птичьего гриппаОбщество, 08:21