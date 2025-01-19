Что вы знаете о территориях, которые Трамп хочет присоединить к США. Тест
Что вы знаете о Гренландии, Канаде и Панамском канале?
Почему Гренландия так называется?
Лед на гренландском будет siku, а название страны — Kalaallit Nunaat (в переводе — «земля людей»). Гренландию назвал так скандинавский мореплаватель Эрик Рыжий. Приятным названием он надеялся привлечь больше переселенцев — да, такой маркетинговый ход!
Гренландия действительно была зеленой — незамерзающей арктической тундрой. Но было это 1,1 млн лет назад. А открыли ее сильно позже. Название придумал скандинавский мореплаватель Эрик Рыжий, чтобы привлечь переселенцев — да, такой маркетинговый ход!
Гренландию назвал так в 982 году скандинавский мореплаватель Эрик Рыжий. Согласно исландским сагам, он надеялся приятным названием привлечь больше переселенцев. Хотя тысячу лет назад в Гренландии действительно было больше зелени, чем сейчас.
Какое животное национальный символ Гренландии?
Да, символ Гренландии — белый медведь. После заявлений Трампа о намерении купить Гренландию Дания изменила королевский герб, сделав белого медведя на нем более заметным.
Нарвалы обитают в холодных водах вдоль края арктических льдов, в том числе у Гренландии, но национальный символ страны — белый медведь.
Ирбисы, известные в народе как снежные барсы, обитают в Центральной Азии. Эти хищники — национальный символ Казахстана, их даже поместили на десятитысячную купюру. А символ Гренландии — белый медведь.
Гренландия — самый большой остров в мире?
Верно! Площадь Гренландии 2,2 млн кв. км — примерно две Колумбии и почти три Турции.
Сахалин — крупнейший остров России. Но его площадь почти в 30 раз меньше Гренландии.
Новая Гвинея — второй по величине остров после Гренландии. Его площадь составляет 786 тыс. кв. км — почти в три раза меньше, чем Гренландия.
Правда ли, что если Канада и Гренландия присоединятся к США, то Штаты станут больше России?
Нет. Площадь США с Канадой и Гренландией превысит площадь России на 4 млн кв. км.
Это правда: площадь США с Канадой и Гренландией превысит площадь России на 4 млн кв. км.
Трамп, конечно, предлагал стать штатом и Мексике, но если США хотят опередить Россию по площади, то Канады и Гренландии будет достаточно.
Что такое Канадский щит?
Неправильно. Канадский щит — геологическая область, которая охватывает большую часть Канады, а также частично захватывает США и Гренландию.
Верно! Канадский щит также частично захватывает США и Гренландию. Это одна из древнейших частей земной коры, ее возраст — около 4 млрд лет.
Неправильно. Канадский щит — геологическая область, которая охватывает большую часть Канады, а также частично захватывает США и Гренландию.
Трамп ставит под вопрос суверенитет Канады и уже называет ее 51-м штатом США. Кстати, как давно страна стала независимой?
Канада входит в Содружество наций — в ней и еще 14 суверенных странах британский монарх является главой только де-юре. Самоуправляемой Канада стала в 1931 году, а в 1982-м приняла свою Конституцию.
В 1867 году Канада стала доминионом, но вопросы международной дипломатии и военных союзов оставались за британской короной. Самоуправляемой страна стала в 1931 году, а в 1982-м приняла свою Конституцию.
В 1867 году Канада стала доминионом, но вопросы международной дипломатии и военных союзов оставались за британской короной. Самоуправляемой страна стала в 1931 году, а в 1982-м приняла свою Конституцию.
Какой самый распространенный язык в Канаде после английского?
Нет, китайский, а точнее севернокитайский язык занимает третье место после французского. Согласно переписи населения 2021 года, первым языком он является почти для 2% населения.
Нет, но это официальный язык в Мексике, расположенной по другую сторону от Соединенных Штатов. Французский — самый распространенный язык в Канаде после английского.
Да! С начала эпохи географических открытий территорию осваивали преимущественно французы. В 1763 году они передали колонии англичанам. До сих пор французский является основным для каждого пятого канадца.
Из-за близости Канады и Америки мы редко разделяем уроженцев этих стран. Угадайте, в каком варианте перечислены только знаменитости из Канады?
Коэн и Керри действительно родом из Канады, а вот Ассанж родился на северо-востоке Австралии.
Почти. Гослинг и Адамс действительно канадцы, но дель Торо провел детство и юность в Гвадалахаре, Мексика.
Верно!
Какая из этих стран первой попыталась построить Панамский канал?
Панамский канал построили американские специалисты, но только после неудачной попытки Франции. Кстати, канал обошелся Штатам в $375 млн и в то время стал самым дорогим проектом страны.
Идея соединить Тихий и Атлантический океаны возникла еще в начале XVI века. В 1790-е итальянский мореплаватель Алессандро Маласпина предложил один из первых проектов канала, но построить его попытались французы только через 100 лет.
Правильно! В 1881 году Франция начала строительство канала, но проект оказался технически сложным и финансово затратным. После его передали США — эта страна и достроила канал.
США хотят вернуть контроль над Панамским каналом. А почему они вообще передали его Панаме?
Верно! Жители Панамы были недовольны американским контролем над каналом. Столкновения с панамцами в 1964 году даже привели к приостановке дипотношений. В 1977 году было подписано соглашение, и с 1999 года канал управляется местными властями.
Нет, США поддержали независимость Панамы еще в начале XX века, поскольку колумбийские власти отвергли американский договор о праве на строительство. Канал отдали позже, после столкновений с панамцами — они были недовольны американским контролем.
Нет, хотя строительство канала было одним из самых дорогостоящих американских проектов, его использование приносило выгоду. Канал отдали после столкновений с панамцами — они были недовольны американским контролем.
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