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Политика ,  
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Гренландия заявила о планах продлить оборонное соглашение с США без Дании

Правительство Гренландии заявило о планах продлить соглашение об обороне с США напрямую, без участия Дании, следует из слов гренландского депутата от партии правительственной коалиции Сиумута Куно Фенкера.

«У нас есть оборонное соглашение Дании с Соединенными Штатами. Мы хотим возобновить его, но заключив оборонное соглашение только между Гренландией и Соединенными Штатами», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

В 1951 году Дания и США заключили соглашение о будущей обороне Гренландии («Соглашение» или «Соглашение 1951 года»). Соглашение до сих пор остается в силе и на протяжении почти 50 лет санкционирует обширную американскую оборонную деятельность в Гренландии.

Френкер отметил, что Гренландия фактически является страной НАТО, хотя и через Данию, а США имеют военное присутствие на острове. Он уточнил, что Гренландия может заключить двусторонне соглашение и с Данией и даже с Евросоюзом.

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Фото:Erik Reis - IKOstudio / Ingram Images / Global Look Press

Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что власти стремятся укрепить свои связи с США в области обороны и добычи полезных ископаемых, хотя и на своих собственных условиях.

Вскоре после победы на президентских выборах 2024 года Дональд Трамп вернулся к вопросу о покупке Гренландии, о чем заявлял еще с 2019 года. На пресс-конференции 7 января Трамп отказался исключить, что прибегнет к военному или экономическому давлению, чтобы получить контроль над Гренландией.

В январе Дания направила команде Трампа послания, в которых выразила готовность обсудить повышение безопасности в Гренландии или увеличение военного присутствия Вашингтона на острове. По данным Axios, датское правительство хочет избежать публичного столкновения с будущей администрацией США и попросило членов команды Трампа разъяснить его недавние комментарии по поводу Гренландии. В посланиях Дания «ясно дала понять», что Гренландия не продается, но выразила готовность обсудить «любой другой запрос» США касательно острова, говорят собеседники издания.

Гренландия — самый большой остров в мире, расположенный северо-восточнее Северной Америки, входит в состав Дании в качестве автономной территории.  Площадь Гренландии — около 2,2 млн кв. км, на острове проживают около 57 тыс. человек. Он богат природными ресурсами: углем, золотом, серебром, медью, свинцом, цинком, графитом, никелем, железом, алмазами, титан-ванадием, вольфрамом, ураном и редкоземельными элементами, а также нефтью и природным газом, добыча которых запрещена в Гренландии по экологическим соображениям. Власти США с XIX века неоднократно поднимали тему приобретения острова. По данным The Economist, на острове расположены залежи 43 из 50 минералов, которые американское правительство относит к критически важным.

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Гренландия Дания США соглашение
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