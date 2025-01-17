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Политика ,  
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Дональд Трамп и Си Цзиньпин поговорили по телефону

Дональд Трамп и Си Цзиньпин
Дональд Трамп и Си Цзиньпин (Фото: Thomas Peter / Getty Images)

Избранный президент США Дональд Трамп и президент КНР Си Цзиньпин поговорили по телефону. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

На момент подготовки этого материала более подробной информации о содержании разговора двух лидеров не было. Трамп и его пресс-служба о разговоре также не сообщали.

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Лидер Китайской Народной Республики был приглашен на инаугурацию Дональда Трампа 20 января, но вместо него церемонию может посетить вице-президент Хань Чжэн или министр иностранных дел Ван И. По информации CBS, вместо президента наблюдать за вступлением Трампа в должность президента США будет китайский посол с супругой.

Отношения США и Китая напряжены после того, как в ноябре 2024 года американская разведка раскрыла информацию о взломе китайскими хакерами восьми телекоммуникационных компаний. Злоумышленники получили доступ к личным данным восьми миллионов американцев, в том числе высокопоставленных чиновников.

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Дональд Трамп Си Цзиньпин Китай США
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Цзиньпин Си фото

Цзиньпин Си

политик, председатель КНР
15 июня 1953 года
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