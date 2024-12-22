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Политика ,  
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Трамп пригрозил потребовать возврата Панамского канала под контроль США

Трамп: США могут потребовать возвращения Панамского канала под свой контроль
Трамп потребовал от панамских властей отреулировать «смехотворно высокие» тарифы и пригрозил, что в противном случае Панамский канал перейдет под владение США. Страна транспортирует примерно три четверти от общего объема грузов
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Reuters)

Соединенные Штаты могут потребовать возвращения под свой контроль Панамского канала, если текущие условия его использования не будут пересмотрены. Об этом заявил избранный президент страны Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

По мнению Трампа, власти Панамы должны отрегулировать «смехотворно» высокие тарифы и прекратить «обман США». Он подчеркнул, что Панамский канал считается жизненно важным национальным достоянием для его страны из-за его критической роли для экономики и национальной безопасности.

«Если принципы, как моральные, так и юридические, этого великодушного жеста дарения не будут соблюдены, то мы потребуем, чтобы Панамский канал был возвращен нам полностью и без вопросов», — добавил Трамп.

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Политика
Фото:Reuters

Панамский канал был официально запущен в 1914 году. Он протянулся с северо-запада на юго-восток Панамского перешейка, от города Колон на атлантическом побережье до города Панама на тихоокеанском.

Канал полностью расположен на территории государства Панама. Он соединяет Панамский залив Тихого океана с Карибским морем и Атлантическим океаном. Длина канала — 80 км (из них около 65 км проложено по суше).Максимальная пропускная способность канала — около 17 тыс. судов и 300 млн т грузов в год.

Первые попытки построить канал еще в XIX веки предпринимали специалисты из Франции, но они провалились. В начале XX в. за реализацию проекта взялись США. В 1903 году они подписали с Колумбией, в состав которой входила территория Панамского перешейка, договор Хея-Эррана, предусматривавший передачу зоны канала на 99 лет в пользование американцам и их право на военное вмешательство в интересах защиты канала.

Однако колумбийский парламент отказался ратифицировать документ. Тогда при поддержке американского военного флота в колумбийском департаменте Панама власть перешла к лояльному США режиму. 3 ноября 1903 года на территории перешейка было создано независимое государство Панама.

После этого Панама и США подписали договор Хея-Бюно-Варильи, предоставивший США «на вечные времена» право пользования и контроля над территорией будущего Панамского канала. Панама получила по договору $10 млн. За пользование каналом для США была установлена арендная плата.

Соединенные Штаты — крупнейший пользователь Панамского канала, страна транспортирует примерно три четверти от общего объема товаров, отмечает Bloomberg. На втором месте находится Китай. Трамп опасается, что канал «попадет в чужие руки», то есть под контроль Пекина. Панамский чиновник сказал агентству, что власти ознакомились с заявлением Трампа и готовят ответ.

По данным администрации Панамского канала, в 2024 финансовом году (завершился 30 сентября) количество транзитных судов сократилось на 29%, до 9936 по сравнению с 12 638 в 2023-м. Причиной стали продолжительный сухой сезон и сильная засуха, которые ограничили навигацию.

По состоянию на начало года уровень воды в канале находился на 1,8 м ниже нормы, засуха снизила пропускную способность канала с 38 до 24 судов в сутки, писал Bloomberg. Администрация рассматривала разные варианты решения проблемы, в частности, изучались возможность создания искусственного озера для закачки воды в канал и «засев облаков» для увеличения количества осадков.

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Дональд Трамп США Панамский канал Панама
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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