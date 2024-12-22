Трамп пригрозил потребовать возврата Панамского канала под контроль США
Соединенные Штаты могут потребовать возвращения под свой контроль Панамского канала, если текущие условия его использования не будут пересмотрены. Об этом заявил избранный президент страны Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.
По мнению Трампа, власти Панамы должны отрегулировать «смехотворно» высокие тарифы и прекратить «обман США». Он подчеркнул, что Панамский канал считается жизненно важным национальным достоянием для его страны из-за его критической роли для экономики и национальной безопасности.
«Если принципы, как моральные, так и юридические, этого великодушного жеста дарения не будут соблюдены, то мы потребуем, чтобы Панамский канал был возвращен нам полностью и без вопросов», — добавил Трамп.
Панамский канал был официально запущен в 1914 году. Он протянулся с северо-запада на юго-восток Панамского перешейка, от города Колон на атлантическом побережье до города Панама на тихоокеанском.
Канал полностью расположен на территории государства Панама. Он соединяет Панамский залив Тихого океана с Карибским морем и Атлантическим океаном. Длина канала — 80 км (из них около 65 км проложено по суше).Максимальная пропускная способность канала — около 17 тыс. судов и 300 млн т грузов в год.
Первые попытки построить канал еще в XIX веки предпринимали специалисты из Франции, но они провалились. В начале XX в. за реализацию проекта взялись США. В 1903 году они подписали с Колумбией, в состав которой входила территория Панамского перешейка, договор Хея-Эррана, предусматривавший передачу зоны канала на 99 лет в пользование американцам и их право на военное вмешательство в интересах защиты канала.
Однако колумбийский парламент отказался ратифицировать документ. Тогда при поддержке американского военного флота в колумбийском департаменте Панама власть перешла к лояльному США режиму. 3 ноября 1903 года на территории перешейка было создано независимое государство Панама.
После этого Панама и США подписали договор Хея-Бюно-Варильи, предоставивший США «на вечные времена» право пользования и контроля над территорией будущего Панамского канала. Панама получила по договору $10 млн. За пользование каналом для США была установлена арендная плата.
Соединенные Штаты — крупнейший пользователь Панамского канала, страна транспортирует примерно три четверти от общего объема товаров, отмечает Bloomberg. На втором месте находится Китай. Трамп опасается, что канал «попадет в чужие руки», то есть под контроль Пекина. Панамский чиновник сказал агентству, что власти ознакомились с заявлением Трампа и готовят ответ.
По данным администрации Панамского канала, в 2024 финансовом году (завершился 30 сентября) количество транзитных судов сократилось на 29%, до 9936 по сравнению с 12 638 в 2023-м. Причиной стали продолжительный сухой сезон и сильная засуха, которые ограничили навигацию.
По состоянию на начало года уровень воды в канале находился на 1,8 м ниже нормы, засуха снизила пропускную способность канала с 38 до 24 судов в сутки, писал Bloomberg. Администрация рассматривала разные варианты решения проблемы, в частности, изучались возможность создания искусственного озера для закачки воды в канал и «засев облаков» для увеличения количества осадков.
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