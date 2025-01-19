WSJ узнала о планах Трампа посетить Китай после инаугурации

Трамп сообщил советникам о желании посетить Китай в первые 100 дней после инаугурации, которая состоится 20 января, пишет WSJ. В последний раз он посещал Пекин в 2017 году

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил своим советникам, что хочет посетить Китай после вступления в должность, передает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на людей, знакомых с обсуждениями.

Как сообщил изданию один из собеседников, Трамп выразил заинтересованность в поездке в Китай в первые 100 дней после инаугурации. Окончательное решение по этому поводу пока не принято, подчеркнули источники.

Визит планируется с целью углубления отношений с председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином: между политиками сохранялось напряжение из-за угрозы Трампа ввести более высокие пошлины на китайский импорт, пишет WSJ.

В последний раз Трамп посещал Пекин в 2017 году, в начале своего первого президентского срока.

Инаугурация Трампа состоится 20 января. На ней будет присутствовать заместитель председателя Китая Хань Чжэн, хотя изначально новая администрация приглашала на мероприятие Си Цзиньпина.

Трамп и Си Цзиньпин 17 января поговорили по телефону.

По данным WSJ, через своих представителей политики обсудили личную встречу. В частности, рассматривается вариант, что новый американский президент пригласит китайского лидера в США, пишет газета.

Отношения США и Китая остаются напряженными. Вашингтон обвиняет Китай в слежке за американскими гражданами, в том числе высокопоставленными политиками. Официально Китай отрицает свою причастность к хакерским взломам.

В апреле 2024 года конгресс США обвинил Китай в субсидировании для китайских производителей наркотических веществ и прекурсоров к ним, в частности фентанила.

Также американские власти считают угрозой национальной безопасности социальную сеть TikTok китайской компании ByteDance и угрожают запретить ее деятельность, в случае если ее американский филиал не будет продан местному владельцу. 17 января Верховный суд США поддержал запрет TikTok, он должен вступить в силу в эти выходные.

Кроме того, во время предвыборной гонки Трамп заявил, что Китай и другие страны годами «обдирали» США. Он пообещал ввести пошлины в 10% на весь импорт, чтобы помочь национальной экономике.