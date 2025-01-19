 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

WSJ узнала о планах Трампа посетить Китай после инаугурации

WSJ: Трамп планирует посетить Китай в первые 100 дней после инаугурации
Трамп сообщил советникам о желании посетить Китай в первые 100 дней после инаугурации, которая состоится 20 января, пишет WSJ. В последний раз он посещал Пекин в 2017 году

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил своим советникам, что хочет посетить Китай после вступления в должность, передает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на людей, знакомых с обсуждениями.

Как сообщил изданию один из собеседников, Трамп выразил заинтересованность в поездке в Китай в первые 100 дней после инаугурации. Окончательное решение по этому поводу пока не принято, подчеркнули источники.

Визит планируется с целью углубления отношений с председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином: между политиками сохранялось напряжение из-за угрозы Трампа ввести более высокие пошлины на китайский импорт, пишет WSJ.

В последний раз Трамп посещал Пекин в 2017 году, в начале своего первого президентского срока.

Дональд Трамп и Си Цзиньпин поговорили по телефону
Политика
Дональд Трамп и Си Цзиньпин

Инаугурация Трампа состоится 20 января. На ней будет присутствовать заместитель председателя Китая Хань Чжэн, хотя изначально новая администрация приглашала на мероприятие Си Цзиньпина.

Трамп и Си Цзиньпин 17 января поговорили по телефону.

По данным WSJ, через своих представителей политики обсудили личную встречу. В частности, рассматривается вариант, что новый американский президент пригласит китайского лидера в США, пишет газета.

Отношения США и Китая остаются напряженными. Вашингтон обвиняет Китай в слежке за американскими гражданами, в том числе высокопоставленными политиками. Официально Китай отрицает свою причастность к хакерским взломам.

В апреле 2024 года конгресс США обвинил Китай в субсидировании для китайских производителей наркотических веществ и прекурсоров к ним, в частности фентанила.

Также американские власти считают угрозой национальной безопасности социальную сеть TikTok китайской компании ByteDance и угрожают запретить ее деятельность, в случае если ее американский филиал не будет продан местному владельцу. 17 января Верховный суд США поддержал запрет TikTok, он должен вступить в силу в эти выходные.

Кроме того, во время предвыборной гонки Трамп заявил, что Китай и другие страны годами «обдирали» США. Он пообещал ввести пошлины в 10% на весь импорт, чтобы помочь национальной экономике.

Читайте РБК в Telegram.

Суд вынес приговор адвокатам Навального

Умер Дэвид Линч. Самые известные работы режиссера

Трамп планирует объявить криптовалюту национальным приоритетом

Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки

Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году

Названы регионы с самыми агрессивными водителями

Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году

Овечкин сократил отставание от Гретцки и побил рекорд Ягра

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Дональд Трамп Китай официальный визит Си Цзиньпин
Материалы по теме
Выдвиженец Трампа в госсекретари объяснил, чем Китай опаснее СССР
Политика
WP назвала цель китайских хакеров, атаковавших Минфин США
Политика
Дональд Трамп и Си Цзиньпин поговорили по телефону
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 104,86 (-0,95) Инвестиции, 17 янв, 18:07 Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 102,41 (+0,04) Инвестиции, 17 янв, 18:07
Bloomberg рассказал о визитах богатейших людей мира в поместье ТрампаПолитика, 04:38
В Думе заявили о готовности бюджета к дополнительной индексации пенсийОбщество, 04:27
В Курской области после гибели двух детей на пожаре возбудили делоОбщество, 04:04
Генпрокуратура подала иск к владельцам Петербургского нефтяного терминалаБизнес, 03:42
В Нигерии при взрыве бензовоза погибли 70 человекОбщество, 03:38
WSJ узнала о планах Трампа посетить Китай после инаугурацииПолитика, 03:35
Маск вслед за лидером АдГ призвал «сделать Европу снова великой»Политика, 03:03
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Мемкоин Трампа подорожал на 660% менее чем за суткиФинансы, 03:01
Сторонники Юн Сок Ёля устроили погром в суде после решения о его арестеПолитика, 02:25
Axios узнал, что команда Трампа хочет свергнуть президента ВенесуэлыПолитика, 02:20
Вучич заявил о попытках Запада устроить цветную революцию в СербииПолитика, 02:11
Юрист назвал случаи, когда истекшие права не продлеваются автоматическиОбщество, 02:00
МВД опровергло сообщения об аварии с полицейским катером в Москве-рекеОбщество, 01:54
В Киеве и Николаеве прозвучали взрывыПолитика, 01:43