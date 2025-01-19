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Война Израиля с ХАМАС ,  
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«Можем дышать свободнее»: обмен Израиля и ХАМАС. Фотографии

В Израиль вернулись три первые заложницы ХАМАС
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
ХАМАС отпустил первых заложников — трех израильтянок, которые пробыли в плену боевиков почти 500 дней. Как прошел первый обмен с ноября 2023 года — в фоторепортаже РБК

Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters
Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters
Фото: Sinan Abu Mayzer / Reuters
Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters
Фото: Sinan Abu Mayzer / Reuters
Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters
Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters
Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters
Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters
Фото: Shir Torem / Reuters
Фото: Amir Cohen / Reuters
Фото: Amir Cohen / Reuters
Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters
Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters
Фото: Sinan Abu Mayzer / Reuters
Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters
Фото: Sinan Abu Mayzer / Reuters
Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters
Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters
Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters
Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters
Фото: Shir Torem / Reuters
Фото: Amir Cohen / Reuters
Фото: Amir Cohen / Reuters
Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters
Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters
Фото: Sinan Abu Mayzer / Reuters
Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters
Фото: Sinan Abu Mayzer / Reuters
Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters
Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters
Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters
Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters
Фото: Shir Torem / Reuters
Фото: Amir Cohen / Reuters
Фото: Amir Cohen / Reuters

Трех заложниц, освобожденных в секторе Газа, передали израильской армии. В сопровождении военных они пересекли границу и встретились со своими мамами. Израильтянки пройдут медицинское обследование, а после им разрешат встретиться с остальными членами семьи.

«Вся нация приветствует вас, добро пожаловать домой», — заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

«Это очень эмоциональный момент», — заявила CNN директор Тель-Авивского музея искусств Таня Коэн-Уззелли. Она находится на площади в израильской столице, где собрались ее согрждане.

«Все плачут. Мы можем дышать немного свободнее», — добавила она. «Роми возвращается! Эмили возвращается! Дорон возвращается!» — скандируют израильтяне имена освобожденных женщин. Это Роми Гонен (24 года), Эмили Дамари (28 лет) и Дорон Штейнбрехер (31 год).

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София Шошина София Шошина
Израиль ХАМАС освобождение заложников
Биньямин Нетаньяху фото

Биньямин Нетаньяху

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
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