«Можем дышать свободнее»: обмен Израиля и ХАМАС. Фотографии

ХАМАС отпустил первых заложников — трех израильтянок, которые пробыли в плену боевиков почти 500 дней. Как прошел первый обмен с ноября 2023 года — в фоторепортаже РБК

Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters Фото: Sinan Abu Mayzer / Reuters Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters Фото: Sinan Abu Mayzer / Reuters Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters Фото: Shir Torem / Reuters Фото: Amir Cohen / Reuters Фото: Amir Cohen / Reuters

Трех заложниц, освобожденных в секторе Газа, передали израильской армии. В сопровождении военных они пересекли границу и встретились со своими мамами. Израильтянки пройдут медицинское обследование, а после им разрешат встретиться с остальными членами семьи.

«Вся нация приветствует вас, добро пожаловать домой», — заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

«Это очень эмоциональный момент», — заявила CNN директор Тель-Авивского музея искусств Таня Коэн-Уззелли. Она находится на площади в израильской столице, где собрались ее согрждане.

«Все плачут. Мы можем дышать немного свободнее», — добавила она. «Роми возвращается! Эмили возвращается! Дорон возвращается!» — скандируют израильтяне имена освобожденных женщин. Это Роми Гонен (24 года), Эмили Дамари (28 лет) и Дорон Штейнбрехер (31 год).