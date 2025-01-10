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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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FT узнала, что ЕС беспокоит риск отмены Трампом санкций против России

FT: в ЕС опасаются отмены Трампом санкций против России
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
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Война санкций
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Scott Olson / Getty Images)

В Евросоюзе проводят ревизию указов нынешней американской администрации из-за опасений, что новая администрация во главе с Дональдом Трампом отменит их, пишет FT со ссылкой на осведомленные источники. Речь, в частности, идет о возможной отмене санкций против России.

«По словам европейских чиновников, больше всего ЕС беспокоит то, что Трамп отменит многочисленные указы Байдена, которые вводили санкции против России за ее полномасштабное вторжение в Украину с 2022 года. Чиновники блока надеются, что Трамп сохранит эти санкции, чтобы использовать их в качестве потенциального рычага в любых возможных переговорах с Москвой о прекращении огня», — пишет издание.

Представитель переходной команды Трампа, комментируя эти опасения, заявил, что избранный президент получил «решительный мандат на выполнение обещаний, данных им в ходе предвыборной кампании».

Дональд Трамп «прохладно» относится к попыткам США наказать Россию за ее действия на Украине, писало агентство Bloomberg в ходе предвыборной кампании в США. «Что мы делаем с санкциями, мы отталкиваем всех от себя [из-за них]. Так что я не люблю санкции» — говорил Трамп, будучи кандидатом в президенты. При этом, во время своего первого президентского срока в 2017–2021 годах, Трамп говорил, что не рассматривает возможность снятия санкций против России (на тот момент действовали ограничения, введенные в связи с событиями в Крыму).

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американские санкции Дональд Трамп Евросоюз
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