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Военная операция на Украине ,  
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Где могут встретиться Владимир Путин и Дональд Трамп. Инфографика

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Военная операция на Украине
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Возвращение Трампа в Белый дом
В США заявляют о подготовке встречи между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, на которой будет обсуждаться урегулирование конфликта на Украине. В каких странах может пройти самый ожидаемый саммит 2025 года — в инфографике РБК

13 января избранный президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным вскоре после вступления в должность, которое состоится 20 января. Каких-то конкретных сроков он не назвал, при этом неделей ранее говорил, что саммит может состояться в течение следующих шести месяцев. Будущий советник по национальной безопасности Майк Уолтц заявил в интервью ABC News, что подготовка к встрече уже идет и что в ближайшие несколько дней или недель состоится первый телефонный разговор между двумя лидерами.

В Москве также выражают готовность к переговорам. «Президент Путин многократно сказал, что он готов встречаться. Но пока предложений не было. Затем президент Трамп сказал, что Путин хочет встречаться. Считаю, что нужно встречаться, но сначала надо «заехать в офис», — сказал глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции 14 января.

В Кремле сообщили, что поступили предложения сразу от нескольких стран предоставить площадку для российско-американской встречи, но называть их не стали. Официально к настоящему моменту известно лишь о двух государствах, выступивших с подобной инициативой, — Сербии и Швейцарии. Если с Белградом у Москвы действительно доверительные отношения, то с Берном ситуация сложнее: российские власти обвинили конфедерацию в отказе от нейтралитета из-за введения антироссийских санкций.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

Потенциальной площадкой для переговоров также могут стать страны, ранее предлагавшие свои посреднические услуги в урегулировании конфликта на Украине, который будет в центре дискуссий двух лидеров. Среди наиболее перспективных кандидатов — Индия и Вьетнам, которые поддерживают тесные отношения одновременно и с США, и с Россией. Кроме того, площадками могут выступить Бразилия и ЮАР — эти две страны, как и Индия с Россией, состоят в БРИКС, а также предложили свои мирные планы: латиноамериканское государство подготовило совместный с Китаем документ, а ЮАР входит в состав специальной африканской мирной миссии, которая в 2023 году провела серию встреч с российскими и украинскими официальными лицами.

Европейской площадкой для переговоров могут стать еще две страны — Венгрия и Словакия. Премьеры обеих стран, Виктор Орбан и Роберт Фицо, поддерживают хорошие взаимоотношения с Путиным и Трампом и выражали стремление содействовать завершению конфликта на Украине. Кроме того, сообщалось о возможном визите будущего американского президента в Братиславу.

Лидеры России и США могут рассмотреть в качестве возможного места встречи и те страны, где уже проводились переговоры по Украине, — Белоруссию и Турцию. Последняя — союзница США по НАТО, но вместе с тем поддерживает тесные связи с Москвой и проявляла интерес к БРИКС.

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Дональд Трамп

Саммит также может пройти на Ближнем Востоке: три государства региона — Катар, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовская Аравия — оказывали посреднические услуги по гуманитарным вопросам, связанным с обменом военнопленными и воссоединением детей с их семьями в России и на Украине. Кроме того, при посредничестве ОАЭ прошел обмен заключенными между Россией и США, а в октябре Путин назвал Саудовскую Аравию «комфортным местом» для переговоров.

Еще один возможный кандидат — Египет. В ноябре-декабре 2022 года там должны были состояться переговоры между Россией и США по судьбе Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Несмотря на отмену консультаций, сам факт, что Каир был выбран площадкой для столь значимых контактов, а также заявления руководства североафриканского государства о готовности содействовать завершению конфликта на Украине позволяют ему войти в число потенциальных мест для проведения саммита Путина и Трампа.

Где проходили прежние встречи Путина и Трампа

За свой первый президентский срок Трамп шесть раз встретился с российским президентом. 16 июля 2018 года в Хельсинки состоялся первый полноформатный саммит двух лидеров. Кроме того, они неоднократно встречались «на полях» крупных международных мероприятий — саммита «Группы двадцати» в Гамбурге в июле 2017 года, саммита АТЭС во вьетнамском Дананге 11 ноября 2017 года, торжеств в Париже по случаю 100-летия окончания Первой мировой войной в ноябре 2018 года, саммитов «Двадцатки» в Буэнос-Айресе также в ноябре 2018-го и в Осаке в июне 2019-го.

С тех пор отношение России к странам, где прежде проходили встречи с Трампом, сильно поменялось. Москва регулярно критикует Германию и Францию за то, что те недобросовестно выполняли свои обязательства в качестве гарантов минских договоренностей по Украине, и часто напоминает о словах бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель и экс-президента Франции Франсуа Олланда о том, что соглашение было нужно лишь для того, чтобы «дать время» Украине для наращивания военной мощи. Япония находится в перечне недружественных стран, а в Аргентине у власти президент Хавьер Милей, который занимает критическую позицию по отношению к Москве (и среди прочего отменил вступление страны в БРИКС).

Финляндия, и в советское время служившая площадкой для переговоров между двумя державами, в апреле 2023 года вступила в НАТО. Ее новый статус, который в Москве назвали утратой самоидентичности и самостоятельности, может стать препятствием для того, чтобы там прошли переговоры России и США. Впрочем, членство Исландии в НАТО не помешало организации встречи лидера СССР Михаила Горбачева с американским президентом Рональдом Рейганом в октябре 1986 года, которую считают первым шагом к завершению холодной войны.

Как и в случае с первым президентским сроком Трампа, лидеры могут перед полноформатным саммитом провести подготовительную встречу на полях какого-нибудь крупного международного мероприятия. Уже 20–24 января в швейцарском Давосе состоится ежегодный Всемирный экономический форум, гостем которого в прошлом бывал Трамп. Впрочем, в этом году организаторы ожидают, что президент США примет в форуме дистанционное участие. Также в 2025 году состоятся саммит АСЕАН в Малайзии (точные даты неизвестны; проводится дважды в год), Мюнхенская конференция по безопасности (14–16 февраля), саммит БРИКС в Бразилии (июль), Неделя высокого уровня ГА ООН в Нью-Йорке (сентябрь; Путин не принимает очного участия в ее мероприятиях с 2015 года), саммит АТЭС в Южной Корее (октябрь-ноябрь), а также саммит «Группы двадцати» в ЮАР (22–23 ноября).

Потенциальной преградой для проведения переговоров в ряде стран может стать ордер на арест Путина, выданный в марте 2023 года Международным уголовным судом (МУС): Россия не признает его юрисдикцию и отвергает все выдвинутые им обвинения. Согласно данным с сайта МУС, к настоящему моменту 125 стран имеют статус государств — участников суда. Среди них и многие страны, упомянутые в данном материале в качестве потенциальных площадок. Исключения составляют Вьетнам, Египет, Индия, Катар, Малайзия, ОАЭ, Саудовская Аравия и США.

При этом МУС не может самостоятельно производить аресты и не может принудить страны, ратифицировавшие Римский статут, выдать разыскиваемых лиц, но может принять дисциплинарные меры в отношении тех, кто не исполнит ордер суда на добровольной основе. Но это тоже имеет ограниченное воздействие: так, после выдачи ордера на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху его венгерский коллега Виктор Орбан, страна которого ратифицировала документ, отказался исполнять предписание суда. А в сентябре 2024 года Владимир Путин посетил Монголию, которая, несмотря на участие в статуте, отказалась арестовывать или передавать суду российского лидера. «Решения подобного рода (ордер на арест МУС) очень легко обходятся, это просто совсем легко. Достаточно подписать межправсоглашение, и юрисдикция Международного уголовного суда будет ограничена», — рассказывал Путин в октябре.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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