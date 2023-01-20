Глава Пентагона Остин заявил о решающем моменте для Киева и решающем десятилетии для мира

Глава Пентагона заявил о решающем моменте в конфликте на Украине

Встреча контактной группы по военной помощи Украине на базе «Рамштайн» в Германии (Фото: Wolfgang Rattay / Reuters)

Для Украины наступил решающий момент в конфликте с Россией, и США с союзниками продолжат поддерживать Киев, заявил в ходе вступительной речи на встрече контактной группы по военной помощи Украине на базе «Рамштайн» в Германии глава Пентагона Ллойд Остин. Трансляция ведется на странице Минобороны США в Twitter.

«Это решающий момент для Украины и решающее десятилетие для всего мира», — сказал он.

Министр обороны США также добавил, что западные страны будут поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

Он также объявил о новом пакете военной помощи США, в него, в частности входят восемь систем ПВО Avenger, 59 боевых машин пехоты (БМП) Bradley и 90 – Stryker, а также 350 грузовиков Humvee.

«Дамы и господа, это переломный момент. Сейчас не время останавливаться. Нужно копнуть глубже, на нас смотрят украинцы, на нас смотрит Кремль, на нас смотрит история», – сказал, обращаясь к странам, оказывающим военную помощь Украине.

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