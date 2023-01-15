Столтенберг заявил о давлении на Берлин по поставкам Leopard 2 на Украину

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 73,11 (+0,32) Инвестиции, 13 янв, 19:23
Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 67,57 (-0,2) Инвестиции, 13 янв, 19:23
Le Monde сообщила об угрозе «крупнейшему русскому кладбищу» за рубежом Политика, 21:23
Эрдоган заявил о сохранении связей с Россией пока другие «нападали» Политика, 21:20
Передача Головина помогла «Монако» разгромить «Аяччо» со счетом 7:1 Спорт, 21:12
В Киеве сообщили о предложении Турции открыть коридор для раненых военных Политика, 21:01
Вышедший на замену Кокорин не спас «Арис» от поражения в чемпионате Кипра Спорт, 21:00
Прощание с Чуриковой пройдет в храме Христа Спасителя вместо «Ленкома» Общество, 20:55
Арктический «маршрут силы»: как работает Северный морской путь РБК и Газпром нефть, 20:55
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
За 5 дней вы научитесь использовать разные инструменты управления временем
Прокачать навык
В Совбезе Белоруссии заявили о готовности к украинским провокациям Политика, 20:42
В НАТО исключили нормализацию отношений с Россией Политика, 20:27
Кормят в школе: как изменилось питание московских учеников Специальный проект, 20:06
Как прошел 71-й конкурс красоты «Мисс Вселенная» Общество, 20:03 
Кикабидзе похоронят 19 января на Верийском кладбище Тбилиси Общество, 20:00
Столтенберг заявил о давлении на Берлин по поставкам Leopard 2 на Украину Политика, 19:54
СКА первым гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ Спорт, 19:41
Военная операция на Украине ,  
0 

Столтенберг заявил о давлении на Берлин по поставкам Leopard 2 на Украину

Столтенберг заявил о давлении на Германию с целью отправить танки Leopard 2 на Украину
Танки Leopard 2
Танки Leopard 2 (Фото: Fabian Bimmer / Reuters)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об усилении давления на правительство Германии, чтобы отправить на Украину танки Leopard 2. Об этом он сказал газете Handelsblatt.

«Важно, чтобы мы предоставили Украине оружие, необходимое ей для победы», — заявил Столтенберг. Он добавил, что ожидает большей военной поддержки Украины в будущем.

Также Столтенберг сказал, что считает, что риск применения ядерного оружия сейчас низок.

Германия сможет поставить свои танки Leopard на Украину не раньше следующего года, если такое решение будет принято, заявил глава немецкого производителя вооружений Rheinmetall Армин Паппергер. Отвечая на вопрос, сколько танков может предоставить Киеву Берлин, Паппергер уточнил, что у ФРГ есть 22 боевые бронемашины Leopard 2, их можно подготовить и отправить на Украину.

Как сообщал Bloomberg 13 января, Германия, вероятно, примет решение об отправке танков на Украину на следующей неделе из-за усиления давления на страну. Берлин возражал против поставок Leopard, не желая действовать в одиночку. Возможно, Шольц согласится передать Киеву боевые машины или разрешит таким странам, как Финляндия и Польша, реэкспортировать танки на Украину. По данным NYT, в Европе сейчас около 2 тыс. Leopard различных модификаций. Однако без разрешения Германии передать танки немецкого производства нельзя. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак обещал поставить в страну танки Challenger 2.

Власти России критикуют страны Запада за поставки вооружения Украине. В Москве заявляют, что подобные действия ведут к затягиванию конфликта и не способствуют его урегулированию.

Читайте на РБК Pro
Не вините родителей: что больше всего влияет на характер человека
«Нет, я настаиваю!». Разбираем пять портретов горе-переговорщиков
Как Генри Форд закрыл дыру в кассе на $38 млн в разгар Великой депрессии
Какой будет схема разморозки активов после решений Бельгии и Люксембурга
Теги
НАТО Йенс Столтенберг танки Военная операция на Украине
Материалы по теме
Посольство исключило влияние британских танков у ВСУ на ход спецоперации
Политика
Bloomberg узнал о планах Берлина разрешить поставки на Украину танков
Политика
Минобороны Франции назвало сроки поставки на Украину колесных танков
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter