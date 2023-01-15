Столтенберг заявил о давлении на Германию с целью отправить танки Leopard 2 на Украину

Столтенберг заявил о давлении на Берлин по поставкам Leopard 2 на Украину

Танки Leopard 2 (Фото: Fabian Bimmer / Reuters)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об усилении давления на правительство Германии, чтобы отправить на Украину танки Leopard 2. Об этом он сказал газете Handelsblatt.

«Важно, чтобы мы предоставили Украине оружие, необходимое ей для победы», — заявил Столтенберг. Он добавил, что ожидает большей военной поддержки Украины в будущем.

Также Столтенберг сказал, что считает, что риск применения ядерного оружия сейчас низок.

Германия сможет поставить свои танки Leopard на Украину не раньше следующего года, если такое решение будет принято, заявил глава немецкого производителя вооружений Rheinmetall Армин Паппергер. Отвечая на вопрос, сколько танков может предоставить Киеву Берлин, Паппергер уточнил, что у ФРГ есть 22 боевые бронемашины Leopard 2, их можно подготовить и отправить на Украину.

Как сообщал Bloomberg 13 января, Германия, вероятно, примет решение об отправке танков на Украину на следующей неделе из-за усиления давления на страну. Берлин возражал против поставок Leopard, не желая действовать в одиночку. Возможно, Шольц согласится передать Киеву боевые машины или разрешит таким странам, как Финляндия и Польша, реэкспортировать танки на Украину. По данным NYT, в Европе сейчас около 2 тыс. Leopard различных модификаций. Однако без разрешения Германии передать танки немецкого производства нельзя. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак обещал поставить в страну танки Challenger 2.

Власти России критикуют страны Запада за поставки вооружения Украине. В Москве заявляют, что подобные действия ведут к затягиванию конфликта и не способствуют его урегулированию.