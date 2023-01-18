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Шольц заявил о необходимости избегать прямого конфликта России и НАТО

Шольц: Германия поддерживает Украину, но избегает прямого конфликта России и НАТО
Германия ведет переговоры о поставках тяжелых танков Украине, но все объявления по этому поводу должны быть согласованы с союзниками, заявил немецкий канцлер
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Германия поддерживает Украину всеми возможными средствами, но избегает того, чтобы ситуация переросла в прямой конфликт России и НАТО, заявил в интервью Bloomberg немецкий канцлер Олаф Шольц.

«Мы поддерживаем Украину до тех пор, пока это необходимо, всеми средствами, которые мы можем использовать, но также всегда избегаем того, чтобы эта война переросла в прямой конфликт России и НАТО», — сказал он.

Шольц сообщил, что ведет переговоры с союзниками о возможной поставке тяжелых танков Киеву, но отметил, что любые объявления должны быть согласованы с партнерами Германии.

Партнеры по НАТО оказывают давление на правительство Германии, с тем чтобы она одобрила отправку танков Leopard 2. Их готовы передать Киеву Польша и Финляндия, однако для этого нужно согласие Берлина.

Вопрос о поставке танков Киеву, в том числе немецких, будет поднят на встрече контактной группы по Украине во главе с министром обороны США Ллойдом Остином, которая соберется 20 января на авиабазе НАТО «Рамштайн», писала The New York Times.

Об отправке своих танков Украине ранее объявила Великобритания. Лондон передаст Киеву 14 Challenger 2. Поставку на Украину боевых машин пехоты (БМП) анонсировали США, Германия и Франция.

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Поставленные Украине британские танки «будут гореть», принесут ей больше бед, а цели российской спецоперации будут достигнуты, говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Отправленное Киеву «железо» скоро станет «ржавым металлолом» и не спасет Украину, «распадающуюся на части», писал замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Олаф Шольц Германия танки НАТО
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