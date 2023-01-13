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В Германии назвали незаконной передачу Киеву танков без согласия Берлина

Кабмин ФРГ: передача Киеву немецких танков без согласия Берлина будет считаться незаконной
Фото: Fabian Bimmer / Reuters
Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Передача Украине танков немецкого производства без разрешения Германии будет считаться незаконной, заявила представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман, передает Handelsblatt.

«Это было бы незаконно. Требуется согласие федерального правительства. Таковы правила», — сказала Хофман в ответ на вопрос, что будет означать передача танков немецкого производства без согласия Берлина.

Федеральное правительство Германии за последнее время не получило ни одной заявки на передачу танков Leopard, добавила она.

Украина уже несколько месяцев добивается от Германии отправки ей танков Leopard, но немецкие власти отказываются поставлять боевые бронемашины Киеву «в одиночку», то есть без консультаций с партнерами.

11 января президент Польши Анджей Дуда после встречи во Львове с украинским коллегой Владимиром Зеленским сообщил, что Варшава поставит Киеву «роту танков Leopard» (14 единиц) «в рамках создания [международной] коалиции».

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя планы Варшавы о поставках танков Leopard, назвал машины «железом», которое скоро станет «ржавым металлоломом» и не спасет «искусственную» Украину, «распадающуюся на части».

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