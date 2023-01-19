Польша заявила о готовности передать Киеву танки без согласия Германии

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью телеканалу Polsat заявил, что Варшава не будет дожидаться согласия Германии на передачу Украине танков Leopard. «Либо мы быстро получим это разрешение, либо поступим по-своему», — сказал он.

Моравецкий отметил, что обещанные Варшавой 14 танков вряд ли изменят ситуацию, зато, если каждая европейская страна отправит Украине 20–30 танков, это действительно поможет ВСУ.

До сих пор о готовности предоставить танки Leopard немецкого производства Украине заявляли лишь власти Финляндии. Однако для таких поставок необходимо получить разрешение производителя. Канцлер Олаф Шольц пока его не дал.