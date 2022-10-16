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Песков заявил, что НАТО де-факто «влезла» в конфликт на Украине

Дмитрий Песков: спецоперация на Украине будет доведена до конца

НАТО фактически принимает участие в конфликте на Украине, но российская спецоперация продолжается и она будет доведена до конца, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин».

«НАТО де-факто уже влезла в украинский конфликт. Но это никоим образом не влияет на наши все целеполагания, то есть операция продолжается, и она будет доведена до конца», — сказал он.

Россия ведет спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин называл защиту населения Донбасса и обеспечение безопасности России. В сентябре в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы, после которых они вошли в состав России.

США, ЕС и их союзники после начала спецоперации ввели против России несколько пакетов санкций, а также усилили военную помощь Украине, начав поставки ей различных видов вооружения.

Россия не раз критиковала Запад за военную помощь Киеву. В частности, министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что НАТО, поставляя оружие Украине, вступает в «прокси-войну» с Россией. Он также говорил, что Запад не позволяет Киеву вести переговоры о мирном урегулировании с Москвой. Российские власти, в том числе президент Владимир Путин, не раз заявляли о готовности к переговорам.

После включения в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области президент Украины Владимир Зеленский заявлял о невозможности вести переговоры с российскими властями. В начале октября Зеленский утвердил решение об отказе от переговоров с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин. В Кремле на это ответили, что будут ждать либо изменения позиции Зеленского, либо диалога с новым украинским лидером.

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