В Пентагоне не увидели смысла в отправке Украине танков Abrams

Из-за сложности и высокой стоимости обслуживания сейчас поставлять Украине танки Abrams нецелесообразно, считает представитель Пентагона. Канцлер ФРГ Шольц называл их отправку условием для одобрения поставок Киеву танков Leopard

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Власти США пока не считают целесообразным передавать Украине танки Abrams, из-за высокой стоимости обслуживания этой техники «нет смысла поставлять ее украинским военным в настоящий момент». Об этом на брифинге сказала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Сингх отметила, что танки немецкого производства Leopard 2 и британские Challenger, в отличие от Abrams, «легче обслуживать, они могут маневрировать на большой части территории, прежде чем им потребуется дозаправка».

Комментируя слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Берлин готов одобрить поставки Киеву Leopard 2 при условии отправки Вашингтоном танков Abrams, Сингх заявила, что США не могут влиять на решения властей Германии.

В странах Европы сейчас около 2 тыс. танков Leopard различных модификаций, писала The New York Times. Так как они производятся мюнхенской оборонной компанией Krauss-Maffei Wegmann, для их доставки на Украину владельцы машин должны получить разрешение Берлина на их реэкспорт. Германия не раз заявляла, что не будет поставлять танки на Украину в одиночку. Некоторые, например, Польша и Финляндия, выразили готовность передать Киеву роту Leopard в составе международной коалиции.

19 января министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что страна готова оплатить поставки Leopard, переданные Украине в рамках коалиции. Она отметила, что Амстердам ранее оплачивал отправку в Киев советских танков Т-72 из Чехии, и этот подход можно использовать и сейчас: «Мы все ждем, чтобы услышать позицию Германии по этому поводу, но я сторонник того, чтобы попытаться найти решение и отправить танки Украине».

M1A1 Abrams — основной боевой танк США, серийно выпускается с 1980 года. Оснащен 120-мм танковой пушкой. Дальность эффективной стрельбы — порядка 2500–3000 м. The Washington Post в начале января писала, что администрация президента США Джо Байдена исключает их поставки Украине, поскольку техника подвержена поломкам, а для ее обслуживания требуется высококвалифицированный персонал. Накануне CNN и Politico сообщили, что Соединенные Штаты в ближайшее время объявят о новом пакете помощи Киеву, но танки Abrams, о которых не раз просила Украина, в него не войдут.

Власти России критикуют поставки западного оружия и техники Украине, заявляя, что подобные действия ведут к затягиванию конфликта.