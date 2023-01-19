В Пентагоне не увидели смысла в отправке Украине танков Abrams

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 74,41 (-0,18) Инвестиции, 19 янв, 16:20
Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 68,85 (-0,03) Инвестиции, 19 янв, 16:20
Во Франции заблокировали счет RT France Политика, 00:08
В Пентагоне поддержали намерение Киева вернуть Крым «любыми средствами» Политика, 00:04
Второй генерал из Госдумы отреагировал на спор о бородах у военных Политика, 00:00
Экономисты оценили шансы на появление новых валют-гегемонов Экономика, 00:00
В Киеве заявили об обещании Meta не блокировать контент об «Азове» Политика, 19 янв, 23:45
В Пентагоне не увидели смысла в отправке Украине танков Abrams Политика, 19 янв, 23:13
Болдуину предъявят обвинения в непредумышленном убийстве на киносъемках Общество, 19 янв, 23:08
Интенсивы РБК Pro: развивайте востребованные навыки
Более 25 онлайн-курсов в удобных форматах: email-рассылка и Telegram-бот. Освойте востребованный навык меньше чем за неделю
Купить со скидкой
RMF узнало о блокировке Венгрией выделения Украине €500 млн помощи ЕС Политика, 19 янв, 22:37
Уехавшая из России аналитик УФСИН Москвы объяснила уход из ведомства Общество, 19 янв, 22:27
Боррель назвал неуместным сравнение Лавровым действий Запада и Гитлера Политика, 19 янв, 22:21
Береговая охрана США сообщила о «российском судне-разведчике» на Гавайях Политика, 19 янв, 22:15
Польша передаст Украине разработанные в 1940-х советские комплексы С-60 Политика, 19 янв, 22:12
Дубль Роналду не спас его команду от поражения в матче с клубом Месси Спорт, 19 янв, 22:09
Восемь проверенных рецептов для ресторанного бизнеса РБК и Черкизово, 19 янв, 22:02
Военная операция на Украине ,  
0 

В Пентагоне не увидели смысла в отправке Украине танков Abrams

Представитель Пентагона Сингх: поставки Украине танков Abrams сейчас не имеют смысла
Из-за сложности и высокой стоимости обслуживания сейчас поставлять Украине танки Abrams нецелесообразно, считает представитель Пентагона. Канцлер ФРГ Шольц называл их отправку условием для одобрения поставок Киеву танков Leopard
Фото: Mark Wilson / Getty Images
Фото: Mark Wilson / Getty Images

Власти США пока не считают целесообразным передавать Украине танки Abrams, из-за высокой стоимости обслуживания этой техники «нет смысла поставлять ее украинским военным в настоящий момент». Об этом на брифинге сказала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Сингх отметила, что танки немецкого производства Leopard 2 и британские Challenger, в отличие от Abrams, «легче обслуживать, они могут маневрировать на большой части территории, прежде чем им потребуется дозаправка».

Комментируя слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Берлин готов одобрить поставки Киеву Leopard 2 при условии отправки Вашингтоном танков Abrams, Сингх заявила, что США не могут влиять на решения властей Германии.

В странах Европы сейчас около 2 тыс. танков Leopard различных модификаций, писала The New York Times. Так как они производятся мюнхенской оборонной компанией Krauss-Maffei Wegmann, для их доставки на Украину владельцы машин должны получить разрешение Берлина на их реэкспорт. Германия не раз заявляла, что не будет поставлять танки на Украину в одиночку. Некоторые, например, Польша и Финляндия, выразили готовность передать Киеву роту Leopard в составе международной коалиции.

19 января министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что страна готова оплатить поставки Leopard, переданные Украине в рамках коалиции. Она отметила, что Амстердам ранее оплачивал отправку в Киев советских танков Т-72 из Чехии, и этот подход можно использовать и сейчас: «Мы все ждем, чтобы услышать позицию Германии по этому поводу, но я сторонник того, чтобы попытаться найти решение и отправить танки Украине».

M1A1 Abrams — основной боевой танк США, серийно выпускается с 1980 года. Оснащен 120-мм танковой пушкой. Дальность эффективной стрельбы — порядка 2500–3000 м. The Washington Post в начале января писала, что администрация президента США Джо Байдена исключает их поставки Украине, поскольку техника подвержена поломкам, а для ее обслуживания требуется высококвалифицированный персонал. Накануне CNN и Politico сообщили, что Соединенные Штаты в ближайшее время объявят о новом пакете помощи Киеву, но танки Abrams, о которых не раз просила Украина, в него не войдут.

Читайте на РБК Pro
Уход западных брендов запустил необратимые процессы: как меняются моллы
В России появился мировой электросетевой гигант. Что ожидать от его акций
Третья мировая и Польша-сверхдержава: что ждет мир в XXI веке
Чем полезна лень и почему не нужно ругать себя за безделье

Власти России критикуют поставки западного оружия и техники Украине, заявляя, что подобные действия ведут к затягиванию конфликта.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
танки Пентагон Abrams Военная операция на Украине
Материалы по теме
Польша заявила о готовности передать Киеву танки без согласия Германии
Политика
Politico узнала о планах Франции поставить Украине танки Leclerc
Политика
Столтенберг сообщил о консультациях в НАТО по отправке танков Киеву
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter