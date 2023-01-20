Новый министр обороны ФРГ не исключил поставку Украине танков Leopard
В Минобороны Германии не исключают, что поставки Украине танков Leopard 2 в скором времени могут быть одобрены. Об этом новый министр Борис Писториус заявил в интервью ZDF.
«Никто не исключает, что танки Leopard 2 могут быть поставлены или что согласие [на передачу Украине немецких танков] может быть дано другим европейским партнером», — сказал Писториус. Он предположил, что решение будет найдено «очень скоро». Глава Минобороны выразил надежду, что о договоренности можно будет объявить уже 20 января на встрече «Рамштайн».
Министр вновь заявил, что Германия не должна предоставлять такую помощь в одиночку. Для ФРГ согласованный подход очень важен: страны НАТО должны вместе принимать решения и добиваться совместных результатов, подчеркнул Писториус.
Как сообщал Bloomberg 13 января, Германия разрешит поставку танков на Украину в скором времени из-за усиления давления. Прежде Берлин возражал против передачи Киеву Leopard, не желая действовать в одиночку. По данным The New York Times, в Европе сейчас около 2 тыс. танков этого типа с различными модификациями, но без разрешения Германии их передать нельзя.
Президент Польши Анджей Дуда пообещал передать Украине 14 Leopard. Премьер страны Матеуш Моравецкий заявлял, что Варшава отправит танки вне зависимости от решения ФРГ: «Либо мы быстро получим это разрешение, либо поступим по-своему».
Президент Украины Владимир Зеленский критиковал канцлера Германии Олафа Шольца за нерешительность. «Если у вас есть танки Leopard, отдайте их нам», — призвал он.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об усилении давления на правительство Германии. Он подчеркнул, что важно предоставить Украине оружие, «необходимое ей для победы».
Власти России критикуют западные страны за поставки вооружения Украине. В Москве заявляли, что подобные действия ведут к затягиванию конфликта, а цели военной операции будут так или иначе выполнены.