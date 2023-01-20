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США и Германия не смогли договориться о поставках танков Киеву

CNN: министры обороны США и Германии не смогли договориться о поставках танков Украине
Глава Пентагона Ллойд Остин пытался убедить министра обороны Германии Бориса Писториуса в необходимости одобрить поставки танков Leopard Киеву, но безуспешно. Сам он объяснил, почему США не могут отправить Украине танки Abrams
Ллойд Остин и Борис Писториус
Ллойд Остин и Борис Писториус (Фото: Michele Tantussi / Reuters)

Администрация президента США Джо Байдена «увязла» в спорах с Германией по поводу отправки танков Украине в преддверие встречи контактной группы по поддержке Киева на американской авиабазе Рамштайн, сообщает CNN.

Перед встречей главы Пентагона Ллойда Остина с министром обороны Германии Борисом Писториусом в Вашингтоне были «очень оптимистичны и уверены, что добьются прогресса» в вопросе поставок танков, сказал источник телеканала в американском военном ведомстве. Однако собеседники CNN сообщили, что вопрос еще не решен и «было бы удивительно», если бы Германия передумала, несмотря на усилия Остина.

Журнал TIME со ссылкой на источник в Минобороны США передает, что Остин и Писториус на встрече в четверг изложили аргументы, почему каждая из сторон не может первой передать Киеву танки. В частности, Остин заявил, что немецкие Leopard 2 считаются более подходящими для Украины, так как потребляют меньше топлива, чем американские Abrams, более просты обслуживании и широко доступны по всей Европе.

Украинский президент Владимир Зеленский в ежевечернем видеообращении 19 января заявил, что ожидает «сильных решений» от заседания контактной группы в Рамштайне. Украина нуждается в западных танках, «соответствующая коалиция партнеров на самом деле уже сформирована, и сейчас мы ждем решения фактически из одной европейской столицы», сказал он.

Зеленский имеет в виду Германию, разрешение которой необходимо для поставок Leopard, которые есть на вооружении у других стран ЕС. Одобрение на реэкспорт нужно, поскольку танки производятся мюнхенской оборонной компанией Krauss-Maffei Wegmann. Некоторые государства, например, Польша и Финляндия, выразили готовность передать Киеву роту Leopard в составе международной коалиции.

Власти ФРГ неоднократно заявляли, что не будут поставлять Украине танки в одиночку. Шольц недавно сказал, что готов сделать это, только если Вашингтон также примет решение о поставках своих танков Abrams. Украинский лидер на это раскритиковал позицию канцлера и упрекнул его в «отсутствии политической воли».

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США объясняют отказ предоставить Украине Abrams сложностями с логистикой и техническим обслуживанием, а не с риском эскалации конфликта. В ночь на 20 января Пентагон объявил о новом пакете помощи Киеву объемом $2,5 млрд, куда танки не вошли. Однако Украина получит десятки американских боевых машин пехоты Bradley и бронированных машин Stryker.

Российские власти настаивают, что европейские страны, объявившие о поставках вооружений, не способны изменить ситуацию и только способствуют затягиванию конфликта на Украине.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
США Германия танки Украина Военная операция на Украине
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