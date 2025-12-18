 Перейти к основному контенту
МИД России призвал США избежать «роковую ошибку» из-за Венесуэлы

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В МИД России заявили об ожидании, что США не допустят эскалации ситуации вокруг Венесуэлы, так как обострение угрожает всему Западному полушарию. Об этом говорится в сообщении министерства.

«Рассчитываем, что администрация Д.Трампа, отличающаяся рациональным прагматичным подходом, не допустит роковой ошибки и удержится от дальнейшего сползания к ситуации, грозящей непредсказуемыми последствиями для всего Западного полушария», — сказано в материале.

Венесуэла является дружественной России страной, подчеркнули в МИД, выразив беспокойство по поводу «непрерывного и целенаправленного» нагнетания напряженности вокруг государства. Односторонние решения США создают угрозу международному судоходству, заявили в министерстве, призвав Вашингтон и Каракас конструктивно урегулировать разногласия.

В Венесуэле заявили, что зависимость США от нефти «не знает пределов»
Политика
Фото:Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Кроме того, дипломаты выразили поддержку политическому курсу президента Венесуэлы Николаса Мадуро, подчеркнув, что политик действует в рамках защиты национальных интересов и суверенитета его государства.

Начиная с сентября США наносят удары по венесуэльским судам, которые, по утверждению Вашингтона, перевозят наркотики. В конце ноября Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой, а затем заявил, что Соединенные Штаты вскоре начнут наносить наземные удары по объектам наркокартелей в республике. 17 декабря Венесуэла вывела в море военные суда на защиту танкеров от флота США.

Мадуро заявлял, что в Венесуэле пытаются сменить режим и установить марионеточное государство, добавляя, что Венесуэла никогда не станет чьей-то колонией и смены режима в республике никогда не произойдет.

Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Венесуэла Россия США МИД

