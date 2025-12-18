МИД России призвал США избежать «роковую ошибку» из-за Венесуэлы
В МИД России заявили об ожидании, что США не допустят эскалации ситуации вокруг Венесуэлы, так как обострение угрожает всему Западному полушарию. Об этом говорится в сообщении министерства.
«Рассчитываем, что администрация Д.Трампа, отличающаяся рациональным прагматичным подходом, не допустит роковой ошибки и удержится от дальнейшего сползания к ситуации, грозящей непредсказуемыми последствиями для всего Западного полушария», — сказано в материале.
Венесуэла является дружественной России страной, подчеркнули в МИД, выразив беспокойство по поводу «непрерывного и целенаправленного» нагнетания напряженности вокруг государства. Односторонние решения США создают угрозу международному судоходству, заявили в министерстве, призвав Вашингтон и Каракас конструктивно урегулировать разногласия.
Кроме того, дипломаты выразили поддержку политическому курсу президента Венесуэлы Николаса Мадуро, подчеркнув, что политик действует в рамках защиты национальных интересов и суверенитета его государства.
Начиная с сентября США наносят удары по венесуэльским судам, которые, по утверждению Вашингтона, перевозят наркотики. В конце ноября Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой, а затем заявил, что Соединенные Штаты вскоре начнут наносить наземные удары по объектам наркокартелей в республике. 17 декабря Венесуэла вывела в море военные суда на защиту танкеров от флота США.
Мадуро заявлял, что в Венесуэле пытаются сменить режим и установить марионеточное государство, добавляя, что Венесуэла никогда не станет чьей-то колонией и смены режима в республике никогда не произойдет.
