Возвращение Трампа в Белый дом
0

Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Президент США назвал закрытым для полетов зону над Венесуэлой. США стянули к берегам республики крупнейшую группировку войск за десятилетия
Фото: Seaman Zamirah Connor / U.S. Navy / Reuters
Фото: Seaman Zamirah Connor / U.S. Navy / Reuters

Воздушное пространство над Венесуэлой и близ нее закрыто, заявил президент США Дональд Трамп в Truth Social.

«Обращаюсь ко всем авиакомпаниям, пилотам, наркоторговцам и торговцам людьми, имейте в виду, что ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО НАД ВЕНЕСУЭЛОЙ И ВОКРУГ НЕЕ ЗАКРЫТО», — написал он.

США в последние месяцы стягивали в Карибское море значительные силы. К середине ноября численность американских военных в регионе достигла 15 тыс. человек. Это крупнейшая группировка войск США на Карибах за несколько десятилетий — по одним оценкам, со времен вторжения в Панаму в 1989 году, по другим — со времен Карибского кризиса 1962 года.

Неделю назад, 22 ноября, Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США опубликовало обновленное предупреждение относительно полетов в районе Венесуэлы. Уведомление действует с 21 ноября 2025 года по 19 февраля 2026 года. Операторам воздушных судов рекомендовали «проявлять осторожность при полетах в районе полетной информации аэропорта Майкетия на всех высотах в связи с ухудшением ситуации с безопасностью и возросшей военной активностью в Венесуэле или вокруг нее».

Примерно тогда же Reuters, ссылаясь на американских чиновников, сообщил о подготовке США нового этапа операций против Венесуэлы в ближайшие дни.

WP узнала о рассмотрении Вашингтоном плана по захвату Мадуро
Политика
Николас Мадуро

В Венесуэле с конца августа объявлена всенародная мобилизация. «Нет войне, нет войне, нет войне! Только мир, только мир, только мир! Навсегда, навсегда, навсегда! Мир навсегда! Нет безумной войне, нет безумной войне, нет безумной войне! Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Только мир! Мир навсегда!» — проскандировал в октябре президент Николас Мадуро на английском языке, обращаясь к США.

Мадуро предлагал США свою отставку в течение двух-трех лет, но американская сторона отказалась, требуя немедленного ухода, выяснила The New York Times. Как писала Financial Times, в случае атаки, события могут разворачиваться по трем сценариям: ракетно-дроновые удары по связанным с наркоторговлей объектам, операция по захвату Мадуро, либо полномасштабное вторжение.

Идея о вторжении в Венесуэлу не пользуется популярностью среди американцев, следует из результатов опроса CBS News и YouGov. Против интервенции выступили 70% опрошенных, только 13% назвали республику серьезной угрозой безопасности США. Портал Responsible Statecraft напоминает, что одно из ключевых предвыборных обещаний Трампа заключалось в том, чтобы не начинать новые войны, а сосредоточиться на внутренних проблемах. И с таким подходом согласен широкий круг граждан США самых разных убеждений.

Кремль заявлял о желании, чтобы конфликт между США и Венесуэлой оставался в мирном русле. «Венесуэла — это суверенное государство. Исходим из того, что все, что происходит вокруг Венесуэлы, должно соответствовать духу и букве международного права», — сказал представитель российского президента Дмитрий Песков.

Читайте РБК в Telegram.

Михаил Добрунов
Венесуэла Дональд Трамп США воздушное пространство
Дональд Трамп
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
