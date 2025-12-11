Приведет ли задержание танкера с венесуэльской нефтью к военной эскалации

США задержали крупнотоннажный танкер Skipper у побережья Венесуэлы, заявив о его использовании в теневых схемах поставок нефти в обход санкций. Может ли это означать скорое начало военной операции против республики, разбирался РБК

Фото: PLANET LABS PBC / Reuters

10 декабря Дональд Трамп объявил, что американские силы задержали крупнотоннажный танкер с нефтью у побережья Венесуэлы: это «большой танкер, очень большой, самый крупный из когда-либо задержанных». Он был конфискован «по очень веской причине», уточнил президент США. Согласно данным Reuters, речь идет о танкере Skipper.

В операции захвата Skipper, по данным Time, участвовали два вертолета, десять служащих Береговой охраны США, десять морских пехотинцев и другие силы специального назначения. Как уточнила генеральный прокурор Пэм Бонди, им также содействовали ФБР, следственные органы Министерства внутренней безопасности и Министерство обороны. На опубликованных кадрах видно, как два вертолета зависают над судном, а вооруженные люди в камуфляже спускаются на палубу по тросам. На вопрос журналистов о судьбе нефти Трамп ответил: «Думаю, мы ее оставим себе».

Правительство Венесуэлы назвало задержание танкера «вопиющим ограблением и актом международного пиратства» и пообещало вынести вопрос на рассмотрение международных организаций. Власти Боливарианской Республики заявили, что инцидент «раскрывает истинные мотивы» политики Вашингтона: речь «не о миграции, не о наркотрафике и не о правах человека, а о стремлении завладеть природными ресурсами Венесуэлы — ее нефтью и энергоносителями». Президент Венесуэлы Николас Мадуро на митинге в Каракасе призвал его участников быть готовыми «выбить зубы североамериканской империи, если потребуется».

Вечером 11 декабря Кремль сообщил, что состоялся телефонный разговор президентов России и Венесуэлы. Владимир Путин выразил солидарность с венесуэльским народом и «подтвердил поддержку курса правительства Мадуро, направленного на защиту национальных интересов и суверенитета в условиях растущего внешнего давления». Лидеры обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений «в русле вступившего в силу в ноябре 2025 года договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве». Этот документ предполагает развитие сотрудничества в гуманитарной, финансовой и энергетической сферах. Согласно ст. 14 договора, стороны намерены также совершенствовать связи в сфере обороны — «в областях, представляющих взаимный интерес, рассматривая их в качестве важной составляющей поддержания региональной и глобальной безопасности». Согласно документу, Россия и Венесуэла осуществляют военно-техническое сотрудничество «в интересах укрепления обороноспособности и обеспечения безопасности двух стран» в рамках исполнения действующих соглашений и контрактов, а также содействуют заключению новых договоренностей.

Что известно о задержанном танкере и его грузе

Еще в 2022 году задержанное американцами судно, тогда под названием Adisa, было внесено США в санкционные списки за участие в контрабанде иранской нефти, которая, как утверждается, использовалась для финансирования иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и поддерживаемой Тегераном ливанской группировки «Хезболла». По информации Bloomberg, владельцем судна выступает компания Triton Navigation Corp., а оператором — Thomarose Global Ventures Ltd; обе базируются в Нигерии и не комментируют произошедшее. В заявлении Минфина США за 2022 год указано, что Triton Navigation Corp. является дочерней структурой Centrum Maritime, которой управлял украинский бизнесмен Виктор Артемов, также находившийся под санкциями за поставки иранской нефти. По данным, собранным порталами Kpler и Vortexa, в текущем году танкер дважды перевозил иранскую нефть в Китай.

Skipper вышел из главного нефтяного порта Венесуэлы Хосе 4–5 декабря, загрузив около 1,8 млн барр. тяжелой нефти Merey. Перед задержанием, как сообщает Reuters, с танкера были перегружены 200 тыс. барр. на другое судно. По оценкам источников Bloomberg, часть груза могла быть предназначена для Кубы, куда Венесуэла традиционно поставляет нефть по серым схемам. На момент перехвата Skipper шел под флагом Гайаны, однако власти этой страны заявили, что судно не зарегистрировано в национальном реестре и незаконно использовало флаг страны.

Министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо назвал США «убийцами, ворами и пиратами», посольство Ирана в Каракасе также осудило операцию, назвав ее «грубым нарушением международных законов и норм».

Для США это не первый случай конфискации нефти в море. В 2020 году Минюст США объявил о крупнейшей операции такого рода — тогда были изъяты партии иранских нефтепродуктов с четырех танкеров, направлявшихся в Венесуэлу. В последующие годы Вашингтон неоднократно задерживал суда с иранской нефтью. Однако в отношении венесуэльской нефти подобная операция проводится впервые с момента введения жестких санкций против нефтяного сектора страны в 2019 году.

Может ли задержание спровоцировать новый виток эскалации

Напряженность в Карибском регионе резко возросла осенью 2025 года после серии ракетных ударов США по судам, которые, по утверждению американцев, использовались наркокартелями для контрабанды наркотиков. С начала сентября были проведены по меньшей мере 23 такие операции в международных водах Карибского моря и восточной части Тихого океана, в результате погибли не менее 87 человек. По крайней мере двое из них были убиты в результате повторных ударов, осуществленных согласно приказу главы Пентагона Пита Хегсета «убивать всех».

Трамп называет все эти действия войной с наркокартелями, которые его администрация приравняла к террористическим организациям еще в феврале. Эксперты Организации Объединенных Наций считают атаки на контрабандистов внесудебными казнями, а ликвидация выживших наркоторговцев, по мнению некоторых конгрессменов, может быть приравнена к военному преступлению, сообщает Politico.

13 ноября Хегсет объявил о начале в Западном полушарии глобальной операции против «наркотеррористов» под кодовым названием Southern Spear («Южное копье»). В ночь на 17 ноября в акваторию Карибского моря вошла авианосная ударная группа США во главе с крупнейшим в мире авианосцем Gerald R. Ford, что увеличило общую численность американских военных в регионе до 15 тыс. человек. А 24 ноября власти США внесли венесуэльский «Картель солнц» (Cartel de los Soles) в перечень террористических организаций, обвинив в руководстве им лично Мадуро и его окружение.

Хегсет заявил, что это решение «открывает перед Соединенными Штатами ряд новых возможностей», а Трамп отметил, что оно позволит армии США наносить удары по объектам и коммуникациям на территории Венесуэлы, добавив: «Но мы не говорили, что собираемся это сделать». 29 ноября Трамп объявил о «полном закрытии» воздушного пространства Венесуэлы, но, несмотря на это, уже в начале декабря США возобновили депортационные рейсы в Каракас.

Главный редактор журнала «Латинская Америка» РАН Виктор Хейфец полагает, что инцидент с венесуэльским танкером, как ни парадоксально, свидетельствует о деэскалации ситуации. «Трамп, который не очень хочет военной операции, но сделал очень много, для того чтобы она началась, ищет возможности, как ему одновременно показать победу, но обойтись без военных действий. Захват танкера, а до этого отказ ему в допуске в территориальные воды — это некая демонстрация: «Видите, как мы ослабляем венесуэльские власти». При этом Трамп избегает рисков не то что наземной операции, но даже авиаударов. То есть его цель — сделать что-то, не меняя принципиально происходящее», — отмечает эксперт.

Хейфец указывает на вероятность, что впредь танкеры могут, к примеру, сопровождаться военными кораблями, как это в свое время практиковал Иран. «Вряд ли здесь дойдет до прямой конфронтации. Но надо понимать, что любая такая акция — это резкий рост стоимости страховки, всей логистики и, конечно, это удар по нефтеперевозке», — резюмировал эксперт.

Параллельно США и Венесуэла ведут переговоры, в том числе на высшем уровне. В прошедшем 21 ноября телефонном разговоре Трампа и Мадуро, как сообщает The Telegraph, венесуэльский лидер выдвинул американскому ряд условий в обмен на свою отставку: сохранение части личных активов (около $200 млн), гарантии амнистии для соратников и предоставление убежища в дружественной стране. По данным издания, стороны не пришли к согласию насчет амнистии, формирования временного правительства Венесуэлы и места, куда может уехать Мадуро после отставки. Вашингтон, как утверждается, рассматривал варианты вроде России или Китая, а Мадуро настаивал на том, чтобы остаться в Западном полушарии, например на Кубе. В качестве возможного компромисса также обсуждался Катар.

Хейфец предположил, что переговоры между США и Венесуэлой, скорее всего, продолжатся. «На мой взгляд, если стороны и обсуждают вариант отставки Мадуро, то только для того, чтобы понять, на каких условиях на этот шаг будет готов сам венесуэльский лидер. В настоящее время он, конечно, не станет покидать свой пост. В интересах Мадуро оттянуть это решение на как можно более поздний срок, чтобы продвинуть свои условия», — прогнозирует эксперт. CNN сообщила, что Мадуро заявил США о готовности уйти в отставку с отсрочкой на 18 месяцев, но этот вариант был отклонен администрацией Трампа.