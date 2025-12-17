Трамп обвинил власти Венесуэлы в «терроризме» и ввел блокаду танкеров

США вводят блокаду подсанкционных нефтяных танкеров, которые следуют Венесуэлу, заявил Трамп. Он обвинил страну в «краже американских активов», нефти и земли. Каракас заявлял, что США хотят получить природные ресурсы республики

Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

США вводят полную блокаду всех попавших под санкции нефтяных танкеров, которые следуют в Венесуэлу или из нее, написал в Truth Social американский президент Дональд Трамп.

Вашингтон признал венесуэльские власти «иностранной террористической организацией» (Соединенные Штаты 24 ноября назвали венесуэльского президента Николаса Мадуро и членов правительства страны ее участниками), заявил Трамп, назвав в числе причин «кражу активов, терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми»

По словам республиканца, вооруженные силы США будут наращивать вокруг Венесуэлы свою группировку, пока та не вернет «нефть, землю и другие украденные активы». «Незаконный режим Мадуро использует нефть с этих украденных месторождений для финансирования своей деятельности, наркотерроризма, торговли людьми, убийств и похищений», — написал он.

США в течение последних месяцев стягивают силы в Карибское море и наносят удары по венесуэльским судам, объясняя свои действия борьбой с контрабандой наркотиков. К середине ноября в регионе находилось 15 тыс. американских военных. В конце ноября Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой. Позже он заявил, что Соединенные Штаты вскоре начнут наносить наземные удары по объектам наркокартелей в этой стране, а «дни Мадуро сочтены».

10 декабря США объявили о перехвате нефтяного танкера у берегов Венесуэлы, речь идет о судне Skipper, который с февраля по июль этого года перевез почти 2 млн барр. сырой нефти из Ирана в Китай, уточняла The New York Times. Reuters cообщал, что Вашингтон составил список из других судов для возможного изъятия и следит за их перемещением с целью усилить давление на Мадуро.

Каракас назвал задержание танкера «вопиющим ограблением и актом международного пиратства». Власти Венесуэлы заявили, что инцидент «раскрывает истинные мотивы» политики Вашингтона: речь «не о миграции, не о наркотрафике и не о правах человека, а о стремлении завладеть природными ресурсами Венесуэлы, ее нефтью и энергоносителями».

Российский МИД заявил, что Москва оказывает Каракасу необходимую политическую помощь. Говоря о возможном посредничестве Москвы для решения конфликта, директор латиноамериканского департамента ведомства Александр Щетинин сказал, что происходящее в Латинской Америке «является стимулом для того, чтобы на этот счет было принято правильное решение». Москва хочет, чтобы конфликт между Венесуэлой и США оставался в мирном русле, подчеркивали в Кремле.

В октябре посол Венесуэлы в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес в ответ на вопрос о том, планирует ли Каракас запросить военную помощь у Москвы заявил, что договор о стратегическом партнерстве между странами предусматривает сотрудничество в различных областях.