Хегсет заявил об уничтожении еще одного судна в Тихом океане

Вооруженные силы Соединенных Штатов нанесли очередной удар по судну в восточной части Тихого океана, принадлежащему наркоторговцам, заявил глава Пентагона Пит Хегсет в соцсети X.

На борту судна находились четверо мужчин, все они погибли во время удара, ни один военнослужащий США не пострадал, отметил он.

«Летальный кинетический удар» был нанесен по указанию президента США Дональда Трампа, добавил глава американского Минобороны.

«Это судно, как и все остальные, по данным нашей разведки, участвовало в незаконной контрабанде наркотиков, следовало по известному маршруту наркотрафика и перевозило наркотики», — написал Хегсет.

Хегсет заявил, что США должны быть готовы к войне ради «защиты мира»
Политика
Фото:Scott Olson / Getty Images

Материал дополняется

Дарья Лебедева
Пит Хегсет США наркоторговля
Пит Хегсет фото
Пит Хегсет
политик, министр обороны / министр войны США
6 июня 1980 года
