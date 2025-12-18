В небе у берегов Венесуэлы появились самолеты палубной авиации США

Три самолета авиации США находятся в небе у берегов Венесуэлы на фоне роста напряженности и сообщений о предстоящем объявлении американским президентом Дональдом Трампом войны с Каракасом. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Так, в небе были замечены пара самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler (позывные Grizzly 1 и Grizzly 2), а также бомбардировщик F/A-18 Super Hornets ВМС США с позывным Rhino 11.

Самолет радиоэлектронной борьбы создан на базе F-18 и предназначен для ослепления/создания помех/уничтожения средств противовоздушной обороны.

Судя по траектории полета, самолеты кружат на одном месте.

Палубная авиация (корабельная, авианосная) — род морской авиации, выполняющий взлеты и посадки на авианосцах и кораблях. Используется для гражданских целей (доставка, спасение, исследования) и военных (разведка, удары, прикрытие, перевозка техники). Корабельные самолеты осуществляют взлет с палубы и после выполнения полета — посадку на палубу корабля, судна.

Ранним утром по московскому времени должно состояться обращение Трампа к нации в Овальном кабинете. Белый дом заранее не анонсировал тему выступления президента. Однако американский журналист Такер Карлсон в подкасте Judging Freedom заявил, что президент США может объявить войну Венесуэле во время запланированного обращения.

К ноябрю в Карибском бассейне США развернули военную группировку, включающую эсминцы и десантные корабли. Численность американского военного контингента в регионе достигает 16 тыс. человек. В декабре туда присоединилась авианосная ударная группа под командованием авианосца USS Gerald R. Ford, базирующаяся в южной части Карибского моря.

Материал дополняется