 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Трамп объявил о скором начале наземных ударов по Венесуэле

США скоро начнут наземные удары по объектам наркокартелей в Венесуэле, заявил американский президент Дональд Трамп на церемонии вручения медалей игроков мужской сборной страны по хоккею 1980 года. Трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Мы избавились от 96% наркотиков, поступающих по воде. Теперь мы начинаем с суши, на суше это намного проще. Скоро это начнет происходить. <...> Это будут наземные удары не только по Венесуэле, это [будут] наземные удары по плохим людям, которые привозят наркотики и убивают наших людей», — сказал Трамп.

В последние месяцы США стягивали силы в Карибском бассейне, а с сентября начали наносить удары по судам, которые, по утверждению Вашингтона, причастны к наркотрафику. В конце ноября Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой, однако затем заявил, что это не означает возможного удара по стране. 

Венесуэльский МИД расценил это как угрозу применения силы и нарушение устава ООН.

В МИДе призвали США удержаться от «сползания» к конфликту с Венесуэлой
Политика
Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва

На этой неделе Трамп сообщил о перехвате нефтяного танкера у берегов Венесуэлы. По данным The New York Times, речь идет о танкере Skipper, который с февраля по июль этого года перевез почти 2 млн баррелей сырой нефти из Ирана в Китай. Источники Reuters сообщили, что США собираются перехватывать и другие танкеры, которые перевозят венесуэльскую нефть. 

Материал дополняется.

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 93,56 (+0,62) Инвестиции, 02:51 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 79,73 (+0,39) Инвестиции, 02:51
Зеленский раскрыл тему заседания в формате «Рамштайн» Политика, 03:05
Губернатор сообщил о погибшем и повреждениях инфраструктуры в Саратове Политика, 03:02
Трамп заявил о «большом прогрессе» в процессе урегулирования на Украине Политика, 02:18
Трамп объявил о скором начале наземных ударов по Венесуэле Политика, 02:11
Дмитриев пригрозил ЕС «подрывом доверия» из-за заморозки активов России Политика, 01:54
В Переславле-Залесском загорелось общежитие Никитского мужского монастыря Общество, 01:28
Европол спрогнозировал теракты с дронами и протесты из-за роботов в ЕС Технологии и медиа, 01:22
Какой у вас стиль управления?
Узнайте его риски и возможности
Пройти тест
В ЕС сочли «абсолютно невозможным» членство Украины к 2027 году Политика, 01:15
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Трамп в окружении женщин. Кто оказался на новых фото из архивов Эпштейна Общество, 00:56 
Министр армии Британии увидел «тень войны, стучащейся в двери» Европы Политика, 00:52
RMF узнала об отмене субботней встречи по мирному плану в Париже Политика, 00:44
МИД одним словом отреагировал на бессрочную заморозку активов России в ЕС Политика, 00:40
У Иордании начал действовать безвиз с Россией. Куда еще можно поехать Общество, 00:30