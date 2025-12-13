Трамп объявил о скором начале наземных ударов по Венесуэле
США скоро начнут наземные удары по объектам наркокартелей в Венесуэле, заявил американский президент Дональд Трамп на церемонии вручения медалей игроков мужской сборной страны по хоккею 1980 года. Трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.
«Мы избавились от 96% наркотиков, поступающих по воде. Теперь мы начинаем с суши, на суше это намного проще. Скоро это начнет происходить. <...> Это будут наземные удары не только по Венесуэле, это [будут] наземные удары по плохим людям, которые привозят наркотики и убивают наших людей», — сказал Трамп.
В последние месяцы США стягивали силы в Карибском бассейне, а с сентября начали наносить удары по судам, которые, по утверждению Вашингтона, причастны к наркотрафику. В конце ноября Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой, однако затем заявил, что это не означает возможного удара по стране.
Венесуэльский МИД расценил это как угрозу применения силы и нарушение устава ООН.
На этой неделе Трамп сообщил о перехвате нефтяного танкера у берегов Венесуэлы. По данным The New York Times, речь идет о танкере Skipper, который с февраля по июль этого года перевез почти 2 млн баррелей сырой нефти из Ирана в Китай. Источники Reuters сообщили, что США собираются перехватывать и другие танкеры, которые перевозят венесуэльскую нефть.
Материал дополняется.
