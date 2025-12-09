Трамп заявил, что дни Мадуро сочтены

Трамп снова не исключил вторжения в Венесуэлу. США стянули к берегам республики крупнейшую группировку войск в регионе за десятилетия

Николас Мадуро (Фото: Marcos Salgado / XinHua / Global Look Press)

Правление президента Венесуэлы Николаса Мадуро скоро завершится, заявил президент США Дональд Трамп в интервью Politico.

«Его дни сочтены», — сказал Трамп.

Американский лидер не дал ясного ответа на вопрос, можно ли исключить возможность наземного вторжения США в Венесуэлу: «Я не хочу подтверждать или же исключать такой вариант. Не хочу говорить об этом».

США в последние месяцы стягивали в Карибское море значительные силы. К середине ноября численность американских военных в регионе достигла 15 тыс. человек. Это крупнейшая группировка войск США на Карибах за несколько десятилетий.

29 ноября Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой. Как выяснил Reuters, в тот день истек срок для безопасного выезда Мадуро из республики, который ему дал президент США.

Мадуро в ходе переговоров с США объявил, что готов уйти в отставку, но не раньше чем через 18 месяцев, сообщили источники CNN. По сведениям The Telegraph, венесуэльский лидер попросил США разрешить забрать с собой $200 млн. США отвергли этот вариант и потребовали немедленной отставки.

В Венесуэле объявлена мобилизация в вооруженные силы. Мадуро призывает США к миру.