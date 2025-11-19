 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Сможет ли поездка Зеленского в Турцию активизировать переговоры с Россией

Ранее президент Украины побывал в Афинах, Париже и Мадриде
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и Украины
19 ноября Владимир Зеленский будет в Турции, где, по некоторым данным, встретится со Стивом Уиткоффом. Российских представителей на этих переговорах не будет. Подробнее о том, что известно о контактах в Анкаре, — в материале РБК
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Susana Vera / Reuters)

Что известно о поездке Зеленского в Турцию

19 ноября президент Украины Владимир Зеленский проведет «встречи в Турции». Об этом он сообщил 18 ноября в телеграм-канале. С кем они будут, Зеленский не уточнил, но обозначил цели поездки: подготовка к «активизации переговоров» — «у нас есть наработанные решения, которые предложим партнерам», а также возобновление обмена пленными. Как сообщило агентство Reuters, ссылаясь на турецкий источник, Зеленский проведет в турецкой столице переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

Российских представителей на этих встречах не будет. «Пока эти контакты осуществляются без российского участия. Будем ожидать информацию о том, о чем пойдет речь в Стамбуле», — сказал представитель Кремля Дмитрий Песков, отметив, что контакты после переговоров не запланированы, но что «если кто-то сочтет необходимым проинформировать российскую сторону, конечно, президент [России Владимир] Путин будет открыт». По словам Пескова, никаких сигналов о готовности возобновить стамбульский диалог Москва от Киева не получала. «Россия продолжает оставаться открытой для переговорного процесса. Наша позиция хорошо известна в Вашингтоне, хорошо известна в Стамбуле и хорошо известна в Киеве», — добавил он.

Чуть позже в офисе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщили, что Зеленский приедет с рабочим визитом и встретится с главой Турции. «В ходе переговоров, которые пройдут в Анкаре, планируется обсудить вопросы двусторонней повестки дня с нашим стратегическим партнером Украиной, а также текущие события, связанные с конфликтом между Россией и Украиной, в том числе Стамбульский процесс, установление перемирия и усилия по достижению постоянного урегулирования», — говорится в сообщении турецкого офиса (цитата по агентству Anadolu).

В СНБО назвали дату возвращения Умерова на Украину
Политика
Рустем Умеров

В Турции при этом недавно побывал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, глава украинской делегации на переговорах с Россией Рустем Умеров (по сообщению его пресс-секретаря, он все еще находится в зарубежной командировке). Он прибыл в Стамбул 11 ноября, чтобы «разблокировать процесс обмена» пленными, и встречался с министром обороны Турции, главой турецкой разведки, советником президента Реджепа Тайипа Эрдогана, министром иностранных дел. Умеров также посетил Катар, где обсудил возвращение из России украинских детей.

15 ноября Умеров сообщил: по итогам переговоров при посредничестве партнеров из Турции и ОАЭ (он не уточнил, с кем были переговоры) решено «активировать стамбульские договоренности», чтобы «освободить 1,2 тыс. украинцев». «Технические консультации состоятся в ближайшее время. Они должны определить все процедуры и организационные моменты», — написал секретарь СНБО в соцсетях. О том, чтобы провести обмен по формуле «1200 на 1200», Москва и Киев договорились на третьем раунде переговоров в Стамбуле 23 июля, однако, по словам российской стороны, реализовать эту договоренность полностью не удалось.

Песков слова Умерова об активизации стамбульских договоренностей не комментировал. Он лишь отмечал, что Москва и Киев продолжают общаться по теме обменов на уровне экспертов.

В Турцию Владимир Зеленский отправится после визитов в три европейские страны.

  • 16 ноября он побывал в Греции, где встретился с президентом Константиносом Тасуласом, премьер-министром Кириакосом Мицотакисом и председателем парламента Никитасом Какламанисом. Греческий портал Pronews утверждал, что Зеленский экстренно отправился в Афины за двумя зенитными ракетными комплексами Patriot и истребителями Mirage 2000. Сам президент Украины говорил, что Киев хочет наладить импорт американского сжиженного природного газа (СПГ) через греческие терминалы СПГ. В итоге Греция и Украина подписали договор о транзите американского СПГ, о сделках с оружием ничего официально не сообщалось.
  • 17 ноября в Париже украинский лидер провел переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Они подписали декларацию о намерениях по усилению обороноспособности Украины — это соглашение сроком на десять лет предполагает, что Киев закупит у французской компании Dassault 100 многоцелевых истребителей Rafale. Также, по словам Зеленского, согласовано приобретение Украиной восьми систем ПВО SAMP/T последнего поколения, которые пока находятся в разработке.
  • 18 ноября в Испании президент Украины встретился с королем Филиппом VI, премьер-министром Педро Санчесом, министром обороны Маргаритой Роблес и членами испанского парламента. В Мадриде сообщали, что в 2025 году выделят Киеву военной помощи на такую же сумму, как и в 2024-м. «В прошлом году это был €1 млрд на военное снаряжение, и в этом году наша приверженность — достичь как минимум этой цифры», — заявил 18 ноября радиостанции RNE глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес (цитата по ТАСС).

Что Киев и Москва говорят о возобновлении переговоров

В день, когда Умеров прибыл в Стамбул, другой член украинской делегации, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, в интервью газете The Times заявил, что стамбульские переговоры завершились без существенного прогресса и потому сейчас украинская сторона от них отказалась. Это была не прямая цитата, и чуть позже Кислица заявил, что «стоит ответственно отличать авторские мнения и предположения журналистов и корреспондентов от прямых цитат в кавычках». «Меньше хайпа, фейков и вообще суеты и бардака», — написал он в своем аккаунте.

В интервью Кислица также обвинил российскую делегацию в том, что она «неоднократно игнорировала все попытки поговорить по существу». «Вместо этого они предлагали создать группы в WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России. — РБК), рабочие группы и другие механизмы, которые они могли бы использовать, чтобы убедить американцев в том, что переговоры идут успешно и что принимать каких-то карательных мер не надо», — говорится в статье.

Макрон после сделки с Зеленским назвал возможный срок окончания боев
Политика
Эмманюэль Макрон

На заявления украинского замминистра отреагировал МИД России. Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что вести с украинской делегацией «творческие дискуссии» «никто не собирался». По ее словам, Москва сделала конкретные предложения по обменам пленными, но Киев эти договоренности «сорвал» — «из 1200 договоренных поменяли менее 30%», написала Захарова в Telegram 12 ноября.

Через несколько дней на брифинге она отреагировала и на другие заявления Кислицы. Например, о том, что члены российской делегации «прекрасно знали прошлое» каждого участника с украинской стороны и «иногда говорили провокационные и довольно грубые вещи», чтобы «отвлечь и разозлить украинских делегатов». Или о том, что глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский «начал переговоры с лекции, искаженно изложив историю Украины и России».

«Правильно, если историю не учить, тогда любое напоминание об исторических фактах действительно будет казаться психологическим натиском, — заявила Захарова. — <…> А по поводу того, что им были озвучены «неприятные вещи» — а приятных вещей озвучивать никто и не обещал». Она подчеркнула, что российская делегация приезжала в Стамбул с «конкретными предложениями, которые реализовывались», а заявления Кислицы «лишь вновь подтверждают незаинтересованность» Киева в мирном урегулировании.

«Вместо того чтобы дать ответ на конкретные предложения российской стороны, касающиеся, в частности, организации дальнейшего переговорного процесса, и продолжить диалог, Киев предпочел во всем обвинить Россию в надежде на ужесточение западных санкций против нашей страны», — заключила представитель МИДа.

Москва и Киев перезапустили прямые переговоры в Стамбуле в мае 2025 года — это произошло с подачи Владимира Путина, который предложил возобновить диалог с той точки, в которой он прекратился в 2022 году. С того момента прошло три раунда таких переговоров: 16 мая, 2 июня и 23 июля. Стороны передали друг другу меморандумы, в которых обозначили свои предложения по урегулированию. Главной же практической договоренностью стала активизация обмена военнопленными и телами погибших — по итогам третьего раунда было решено провести обмен по формуле «1200 на 1200». С мая 2025 года Россия и Украина провели более 20 таких обменов. Последний состоялся 2 октября — он прошел по формуле «185 на 185».

Персоны
Екатерина Постникова
Турция Стамбул Владимир Зеленский Рустем Умеров Стив Уиткофф Украина
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Рустем Умеров фото
Рустем Умеров
политик, Глава СНБО Украины
19 апреля 1982 года
