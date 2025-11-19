Сможет ли поездка Зеленского в Турцию активизировать переговоры с Россией

19 ноября Владимир Зеленский будет в Турции, где, по некоторым данным, встретится со Стивом Уиткоффом. Российских представителей на этих переговорах не будет. Подробнее о том, что известно о контактах в Анкаре, — в материале РБК

Владимир Зеленский (Фото: Susana Vera / Reuters)

Что известно о поездке Зеленского в Турцию

19 ноября президент Украины Владимир Зеленский проведет «встречи в Турции». Об этом он сообщил 18 ноября в телеграм-канале. С кем они будут, Зеленский не уточнил, но обозначил цели поездки: подготовка к «активизации переговоров» — «у нас есть наработанные решения, которые предложим партнерам», а также возобновление обмена пленными. Как сообщило агентство Reuters, ссылаясь на турецкий источник, Зеленский проведет в турецкой столице переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

Российских представителей на этих встречах не будет. «Пока эти контакты осуществляются без российского участия. Будем ожидать информацию о том, о чем пойдет речь в Стамбуле», — сказал представитель Кремля Дмитрий Песков, отметив, что контакты после переговоров не запланированы, но что «если кто-то сочтет необходимым проинформировать российскую сторону, конечно, президент [России Владимир] Путин будет открыт». По словам Пескова, никаких сигналов о готовности возобновить стамбульский диалог Москва от Киева не получала. «Россия продолжает оставаться открытой для переговорного процесса. Наша позиция хорошо известна в Вашингтоне, хорошо известна в Стамбуле и хорошо известна в Киеве», — добавил он.

Чуть позже в офисе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщили, что Зеленский приедет с рабочим визитом и встретится с главой Турции. «В ходе переговоров, которые пройдут в Анкаре, планируется обсудить вопросы двусторонней повестки дня с нашим стратегическим партнером Украиной, а также текущие события, связанные с конфликтом между Россией и Украиной, в том числе Стамбульский процесс, установление перемирия и усилия по достижению постоянного урегулирования», — говорится в сообщении турецкого офиса (цитата по агентству Anadolu).

В Турции при этом недавно побывал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, глава украинской делегации на переговорах с Россией Рустем Умеров (по сообщению его пресс-секретаря, он все еще находится в зарубежной командировке). Он прибыл в Стамбул 11 ноября, чтобы «разблокировать процесс обмена» пленными, и встречался с министром обороны Турции, главой турецкой разведки, советником президента Реджепа Тайипа Эрдогана, министром иностранных дел. Умеров также посетил Катар, где обсудил возвращение из России украинских детей.

15 ноября Умеров сообщил: по итогам переговоров при посредничестве партнеров из Турции и ОАЭ (он не уточнил, с кем были переговоры) решено «активировать стамбульские договоренности», чтобы «освободить 1,2 тыс. украинцев». «Технические консультации состоятся в ближайшее время. Они должны определить все процедуры и организационные моменты», — написал секретарь СНБО в соцсетях. О том, чтобы провести обмен по формуле «1200 на 1200», Москва и Киев договорились на третьем раунде переговоров в Стамбуле 23 июля, однако, по словам российской стороны, реализовать эту договоренность полностью не удалось.

Песков слова Умерова об активизации стамбульских договоренностей не комментировал. Он лишь отмечал, что Москва и Киев продолжают общаться по теме обменов на уровне экспертов.

В Турцию Владимир Зеленский отправится после визитов в три европейские страны. 16 ноября он побывал в Греции, где встретился с президентом Константиносом Тасуласом, премьер-министром Кириакосом Мицотакисом и председателем парламента Никитасом Какламанисом. Греческий портал Pronews утверждал, что Зеленский экстренно отправился в Афины за двумя зенитными ракетными комплексами Patriot и истребителями Mirage 2000. Сам президент Украины говорил, что Киев хочет наладить импорт американского сжиженного природного газа (СПГ) через греческие терминалы СПГ. В итоге Греция и Украина подписали договор о транзите американского СПГ, о сделках с оружием ничего официально не сообщалось.

17 ноября в Париже украинский лидер провел переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Они подписали декларацию о намерениях по усилению обороноспособности Украины — это соглашение сроком на десять лет предполагает, что Киев закупит у французской компании Dassault 100 многоцелевых истребителей Rafale. Также, по словам Зеленского, согласовано приобретение Украиной восьми систем ПВО SAMP/T последнего поколения, которые пока находятся в разработке.

18 ноября в Испании президент Украины встретился с королем Филиппом VI, премьер-министром Педро Санчесом, министром обороны Маргаритой Роблес и членами испанского парламента. В Мадриде сообщали, что в 2025 году выделят Киеву военной помощи на такую же сумму, как и в 2024-м. «В прошлом году это был €1 млрд на военное снаряжение, и в этом году наша приверженность — достичь как минимум этой цифры», — заявил 18 ноября радиостанции RNE глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес (цитата по ТАСС).

Что Киев и Москва говорят о возобновлении переговоров

В день, когда Умеров прибыл в Стамбул, другой член украинской делегации, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, в интервью газете The Times заявил, что стамбульские переговоры завершились без существенного прогресса и потому сейчас украинская сторона от них отказалась. Это была не прямая цитата, и чуть позже Кислица заявил, что «стоит ответственно отличать авторские мнения и предположения журналистов и корреспондентов от прямых цитат в кавычках». «Меньше хайпа, фейков и вообще суеты и бардака», — написал он в своем аккаунте.

В интервью Кислица также обвинил российскую делегацию в том, что она «неоднократно игнорировала все попытки поговорить по существу». «Вместо этого они предлагали создать группы в WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России. — РБК), рабочие группы и другие механизмы, которые они могли бы использовать, чтобы убедить американцев в том, что переговоры идут успешно и что принимать каких-то карательных мер не надо», — говорится в статье.

На заявления украинского замминистра отреагировал МИД России. Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что вести с украинской делегацией «творческие дискуссии» «никто не собирался». По ее словам, Москва сделала конкретные предложения по обменам пленными, но Киев эти договоренности «сорвал» — «из 1200 договоренных поменяли менее 30%», написала Захарова в Telegram 12 ноября.

Через несколько дней на брифинге она отреагировала и на другие заявления Кислицы. Например, о том, что члены российской делегации «прекрасно знали прошлое» каждого участника с украинской стороны и «иногда говорили провокационные и довольно грубые вещи», чтобы «отвлечь и разозлить украинских делегатов». Или о том, что глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский «начал переговоры с лекции, искаженно изложив историю Украины и России».

«Правильно, если историю не учить, тогда любое напоминание об исторических фактах действительно будет казаться психологическим натиском, — заявила Захарова. — <…> А по поводу того, что им были озвучены «неприятные вещи» — а приятных вещей озвучивать никто и не обещал». Она подчеркнула, что российская делегация приезжала в Стамбул с «конкретными предложениями, которые реализовывались», а заявления Кислицы «лишь вновь подтверждают незаинтересованность» Киева в мирном урегулировании.

«Вместо того чтобы дать ответ на конкретные предложения российской стороны, касающиеся, в частности, организации дальнейшего переговорного процесса, и продолжить диалог, Киев предпочел во всем обвинить Россию в надежде на ужесточение западных санкций против нашей страны», — заключила представитель МИДа.