В СНБО назвали дату возвращения Умерова на Украину

Рустем Умеров (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров должен вернуться на Украину из-за рубежа в четверг, 20 ноября, сообщила его пресс-секретарь Диана Давитян, передает «Страна».

Накануне СНБО опроверг информацию, что Умеров отказался возвращаться в страну. «Секретарь СНБО находится в запланированной официальной командировке. По состоянию на сегодня он работает в США, где проводит ряд рабочих консультаций и встреч», — говорится в сообщении ведомства.

Также в СНБО отметили, что Умеров продолжает постоянно взаимодействовать с руководством Украины, выполняет все поставленные задачи и работает над ключевыми вопросами в сферах безопасности, обороны и гуманитарной политики.

Ранее, 11 ноября, Умеров сообщил, что прибыл в Стамбул. Целью визита он назвал разблокировку процесса обмена военнопленными с Россией. Умеров рассказал, что в ближайшие дни у него запланирован ряд встреч, в том числе в Турции.

17 ноября телеграм-канал Clash Report сообщил, что секретарь СНБО отказался возвращаться из зарубежной командировки, якобы лично уведомив об этом решении президента Зеленского. Однако позже источники того же канала опровергли эту информацию, сославшись на свидетельства людей из окружения Умерова, которые утверждают, что он планирует вернуться на Украину.

На фоне этих сообщений депутат Верховной рады Алексей Гончаренко уточнил в своем телеграм-канале, что официальная командировка Умерова должна была завершиться 16 ноября, но была продлена до 19 ноября.

В середине ноября Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) в рамках скандала вокруг «Энергоатома» сообщила, что бизнесмен Тимур Миндич, совладелец студии «Квартал 95», оказывал влияние на бывших глав министерств обороны и энергетики, вмешиваясь в работу этих отраслей. Именно тогда в контексте этого дела впервые упомянули имя Умерова, который занимал пост министра обороны Украины в 2023–2025 годах. Сам секретарь СНБО назвал подозрения против себя безосновательными.

По данным правоохранительных ведомств, участники высокоуровневой преступной организации во главе с Миндичем выстроили масштабную коррупционную схему на государственном предприятии «Энергоатом» (оператор трех украинских АЭС). Ее участники брали откаты от контрагентов в размере 10–15% от стоимости контрактов и отмывали деньги в офисе в центре Киева, принадлежащем семье бывшего народного депутата Андрея Деркача (заочно арестован на Украине по делу о госизмене и объявлен в розыск). По данным НАБУ, участники схемы отмыли порядка $100 млн.