 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В СНБО назвали дату возвращения Умерова на Украину

СНБО: Умеров вернется на Украину 20 ноября
Сюжет
Военная операция на Украине
Рустем Умеров
Рустем Умеров (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров должен вернуться на Украину из-за рубежа в четверг, 20 ноября, сообщила его пресс-секретарь Диана Давитян, передает «Страна».

Накануне СНБО опроверг информацию, что Умеров отказался возвращаться в страну. «Секретарь СНБО находится в запланированной официальной командировке. По состоянию на сегодня он работает в США, где проводит ряд рабочих консультаций и встреч», — говорится в сообщении ведомства.

Также в СНБО отметили, что Умеров продолжает постоянно взаимодействовать с руководством Украины, выполняет все поставленные задачи и работает над ключевыми вопросами в сферах безопасности, обороны и гуманитарной политики.

В СНБО опровергли отказ Умерова вернуться на Украину
Политика
Рустем Умеров

Ранее, 11 ноября, Умеров сообщил, что прибыл в Стамбул. Целью визита он назвал разблокировку процесса обмена военнопленными с Россией. Умеров рассказал, что в ближайшие дни у него запланирован ряд встреч, в том числе в Турции.

17 ноября телеграм-канал Clash Report сообщил, что секретарь СНБО отказался возвращаться из зарубежной командировки, якобы лично уведомив об этом решении президента Зеленского. Однако позже источники того же канала опровергли эту информацию, сославшись на свидетельства людей из окружения Умерова, которые утверждают, что он планирует вернуться на Украину.

На фоне этих сообщений депутат Верховной рады Алексей Гончаренко уточнил в своем телеграм-канале, что официальная командировка Умерова должна была завершиться 16 ноября, но была продлена до 19 ноября.

В середине ноября Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) в рамках скандала вокруг «Энергоатома» сообщила, что бизнесмен Тимур Миндич, совладелец студии «Квартал 95», оказывал влияние на бывших глав министерств обороны и энергетики, вмешиваясь в работу этих отраслей. Именно тогда в контексте этого дела впервые упомянули имя Умерова, который занимал пост министра обороны Украины в 2023–2025 годах. Сам секретарь СНБО назвал подозрения против себя безосновательными.

По данным правоохранительных ведомств, участники высокоуровневой преступной организации во главе с Миндичем выстроили масштабную коррупционную схему на государственном предприятии «Энергоатом» (оператор трех украинских АЭС). Ее участники брали откаты от контрагентов в размере 10–15% от стоимости контрактов и отмывали деньги в офисе в центре Киева, принадлежащем семье бывшего народного депутата Андрея Деркача (заочно арестован на Украине по делу о госизмене и объявлен в розыск). По данным НАБУ, участники схемы отмыли порядка $100 млн.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Небензя счел резолюцию США по Газе «очередным котом в мешке»

Финский президент спрогнозировал прямые переговоры Европы и России

Москва расторгла с Молдавией договор аренды павильона на ВДНХ

Врачи назвали долю пациентов с лишним весом

Почему Трамп готовится встречать саудовского принца с особыми почестями

Трамп готов подписать законопроект о санкциях при одном условии — Reuters
Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Рустем Умеров Украина СНБО Тимур Миндич
Рустем Умеров фото
Рустем Умеров
политик, Глава СНБО Украины
19 апреля 1982 года
Тимур Миндич фото
Тимур Миндич
бизнесмен
19 сентября 1979 года
Материалы по теме
В СНБО опровергли отказ Умерова вернуться на Украину
Политика
Умеров заявил об «активизации стамбульских договоренностей»
Политика
Умеров заявил, что прибыл в Стамбул для разблокировки процесса обменов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 94,42 (-0,68) Инвестиции, 09:21 Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 81,13 (0) Инвестиции, 09:21
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
В Томске военного осудили за разжигание ненависти к сослуживцам Общество, 14:27
Индикатор Баффетта для японского рынка акций достиг рекордных 179% Инвестиции, 14:20
В Румынии разрешили вернуться жителям села после пожара судна на Украине Политика, 14:19
В СНБО назвали дату возвращения Умерова на Украину Политика, 14:18
В Свердловской области вводят ограничения на продажу энергетиков Общество, 14:14
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
В Новосибирске завершился шестидневный профориентационный фестиваль Отрасли, 14:13
Почти 90% россиян отложили покупку жилья более чем на два года Недвижимость, 14:11
Жанну Агалакову оштрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента Политика, 14:11
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Госдума приняла во втором чтении проект госбюджета на три года Экономика, 14:07
Власти сообщили о серьезных повреждениях Старобешевской ТЭС после атаки Политика, 14:03
WB предупредила о «страданиях миллионов» в случае ограничения скидок Бизнес, 14:03