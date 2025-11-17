 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Макрон и Зеленский подписали соглашение об усилении авиации Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Подписание декларации о покупке Киевом французской военной техники состоялось на авиабазе Вилакубле недалеко от Парижа, куда Зеленский прибыл с визитом. Содержание документа не раскрывается, политики объявят о нем позднее
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон (Фото: Christophe Ena / Reuters)

Франция и Украина подписали декларацию о намерениях относительно приобретения Киевом французской военной техники, сообщает Le Monde.

Церемония прошла на авиабазе Вилакубле, которая находится неподалеку от французской столицы. Документ подписали президенты Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский. Последний ранее сообщал в телеграм-канале о начале встречи.

Точное содержание документа не разглашается: как отмечает Le Monde, политики должны раскрыть его на совместной пресс-конференции, которая позднее пройдет в Елисейском дворце. Reuters, однако, писал, что в соглашении речь идет о поставках средств противовоздушной обороны, военных самолетов и ракет.

Reuters узнал детали соглашения Украины с Францией для усиления авиации
Политика
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон

Собеседники издания уточнили, что договоренность рассчитана на десять лет и в перспективе подразумевает поставки Киеву многоцелевых истребителей Rafale. Часть из них может поступить напрямую из французских запасов. Как будут финансироваться эти сделки, пока неясно, отмечали источники. Макрон также обещал Киеву истребители Mirage, ракеты Aster и обучение украинских военных.

Кроме того, по словам двух источников Reuters, Киев получит от Франции системы ПВО SAMP/T.

SAMP/T Mamba — подвижный зенитный ракетный комплекс, разработанный франко-итальянским консорциумом Eurosam. Установка может сбивать десять целей одновременно. Это единственная европейская система, которая может перехватывать баллистические ракеты.

Rafale — многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный французской компанией Dassault Aviation в середине 1980-х годов. Принят на вооружение ВМС и ВВС Франции в 2004 и 2006 годах соответственно. Силовая установка двухдвигательная, также имеет 11 различных модификаций, включая одноместные и двуместные варианты.

Зеленский называл соглашение «историческим» для усиления авиации Украины. Елисейский дворец же накануне визита украинского президента в Париж заявил, что главная цель этой поездки — поставить «французское совершенство» в области вооружений «на службу обороне Украины».

Переговоры о том, как Франция может усилить ПВО и авиацию Украины, велись в течение нескольких недель, отмечал Reuters. Накануне Париж, осудив российские удары по Украине в ночь с 13 на 14 ноября, пообещал вместе с партнерами нарастить поддержку Киева и усилить давление на Москву.

Как сообщило российское Минобороны, удар был нанесен в ответ на атаки Украины по гражданским объектам в России, его целью стали объекты военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, которые обеспечивают их работу.

Власти России осуждают поставки оружия Украине. Кремль заявлял, что ни одно вооружение, которое в перспективе может получить Киев, не окажет существенного влияния на ход боевых действий.

Татьяна Зыкина
Владимир Зеленский Эмманюэль Макрон
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
