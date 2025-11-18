Кремль исключил присутствие России на переговорах с Зеленским в Турции

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Представители России не будут участвовать в запланированных на завтра, 19 ноября, переговорах в Турции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

О том, что в Турции завтра состоятся переговоры, ранее сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Агентство Reuters со ссылкой на источник писало, что в них примет участие спецпосланник американского президента Стив Уиткофф. «Пока эти контакты осуществляются без российского участия. Будем ожидать информации о том, о чем пойдет речь в Стамбуле», — прокомментировал Песков.

Песков также уточнил, что контактов Владимира Путина со Стивом Уиткоффом или с представителями турецкой стороны по итогам переговоров пока не планируется. «Конкретных планов нет, но если кто-то сочтет необходимым проинформировать российскую сторону, конечно, президент Путин будет открыт», — сказал он.

На уточняющий вопрос, получала ли Россия уведомления от Украины о готовности начать переговоры, Песков ответил: «Нет, пока никакой информации из Киева мы не получали». «Россия продолжает оставаться открытой для переговорного процесса. Наша позиция хорошо известна в Вашингтоне, хорошо известна в Стамбуле, и хорошо известна в Киеве», — добавил он.

По словам украинского президента, в Турцию он отправится, чтобы «активизировать» переговоры и предложить партнерам «наработанные решения», а также «возобновить обмен и возвращение военнопленных». За неделю до анонсированной Зеленским поездки Стамбул посетил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров. Позднее он заявил, что при посредничестве партнеров в Турции и ОАЭ стороны «согласились активировать стамбульские договоренности». Речь, по его словам, идет об обмене 1200 украинцев.

Последний раз делегации России и Украины встречались в Стамбуле 23 июля — это был третий переговорный раунд после трех лет перерыва. И российская, и украинская сторона заявляли о своей готовности продолжать контакты. При этом Москва указывает на нежелание украинской стороны действовать «политико-дипломатическим путем», а Киев утверждает, что не видит «никаких шагов» с российской стороны.