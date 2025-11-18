 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Кремль исключил присутствие России на переговорах с Зеленским в Турции

Песков: переговоры Зеленского и Уиткоффа в Турции пройдут без России
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Представители России не будут участвовать в запланированных на завтра, 19 ноября, переговорах в Турции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

О том, что в Турции завтра состоятся переговоры, ранее сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Агентство Reuters со ссылкой на источник писало, что в них примет участие спецпосланник американского президента Стив Уиткофф. «Пока эти контакты осуществляются без российского участия. Будем ожидать информации о том, о чем пойдет речь в Стамбуле», — прокомментировал Песков.

Песков также уточнил, что контактов Владимира Путина со Стивом Уиткоффом или с представителями турецкой стороны по итогам переговоров пока не планируется. «Конкретных планов нет, но если кто-то сочтет необходимым проинформировать российскую сторону, конечно, президент Путин будет открыт», — сказал он.

На уточняющий вопрос, получала ли Россия уведомления от Украины о готовности начать переговоры, Песков ответил: «Нет, пока никакой информации из Киева мы не получали». «Россия продолжает оставаться открытой для переговорного процесса. Наша позиция хорошо известна в Вашингтоне, хорошо известна в Стамбуле, и хорошо известна в Киеве», — добавил он.

Зеленский заявил о планах по активизации переговоров
Политика
Владимир Зеленский

По словам украинского президента, в Турцию он отправится, чтобы «активизировать» переговоры и предложить партнерам «наработанные решения», а также «возобновить обмен и возвращение военнопленных». За неделю до анонсированной Зеленским поездки Стамбул посетил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров. Позднее он заявил, что при посредничестве партнеров в Турции и ОАЭ стороны «согласились активировать стамбульские договоренности». Речь, по его словам, идет об обмене 1200 украинцев.

Последний раз делегации России и Украины встречались в Стамбуле 23 июля — это был третий переговорный раунд после трех лет перерыва. И российская, и украинская сторона заявляли о своей готовности продолжать контакты. При этом Москва указывает на нежелание украинской стороны действовать «политико-дипломатическим путем», а Киев утверждает, что не видит «никаких шагов» с российской стороны.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Небензя счел резолюцию США по Газе «очередным котом в мешке»

Финский президент спрогнозировал прямые переговоры Европы и России

Москва расторгла с Молдавией договор аренды павильона на ВДНХ

Врачи назвали долю пациентов с лишним весом

Почему Трамп готовится встречать саудовского принца с особыми почестями

Трамп готов подписать законопроект о санкциях при одном условии — Reuters
Авторы
Теги
Милена Костерева Милена Костерева, Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
Дмитрий Песков переговоры Россия Украина Турция
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 94,42 (-0,68) Инвестиции, 09:21 Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 81,13 (0) Инвестиции, 09:21
РЖД показала видео с новым увеличенным плацкартным вагоном Экономика, 13:06
В Госдуме решили обратиться к правительству по угрозе конфискации активов Политика, 13:03
Путина по видеосвязи поучаствует в закладке нового атомного ледокола Политика, 13:02
Дмитриев сообщил о подготовке обмена заключенными с США Политика, 13:00
Кремль заявил о готовности Путина выслушать Уиткоффа Политика, 12:58
Курс Toncoin упал до значений 2023 года. Что происходит с TON Крипто, 12:57
Как сохранить безопасность данных в цифровой среде Отрасли, 12:56
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Песков ответил на вопрос об эффективности отключения мобильного интернета Политика, 12:52
Алькарас пропустит финал Кубка Дэвиса из-за травмы Спорт, 12:42
Лукашенко потребовал от чиновников отказаться от «излишней советскости» Политика, 12:40
Кремль исключил присутствие России на переговорах с Зеленским в Турции Политика, 12:40
Минфин обратил внимание на опыт Индии по проведению региональных IPO Инвестиции, 12:39
Что носить осенью и зимой 2025-2026: 16 ключевых трендов с недель моды Стиль, 12:36