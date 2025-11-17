Макрон после сделки с Зеленским назвал возможный срок окончания боев

Макрон выразил надежду, что конфликт на Украине завершится до 2027 года

Эмманюэль Макрон (Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил, что боевые действия на Украине могут закончиться до 2027 года. Об этом он заявил журналистам на пресс-конференции после подписания соглашения об оборонных закупках с украинским президентом Владимиром Зеленским.

«Я надеюсь, что мир будет достигнут до 2027 года», — сказал Макрон.

Как отмечает издание Ouest-France, Макрон уклонился от ответа на вопрос о том, будет ли Париж продолжать поддерживать Киев после того, как в 2027 году он перестанет быть главой государства и покинет Елисейский дворец.

Макрон добавил, что«правила игры в плане давления» союзники уже изменили. Он упомянул меры, принятые против ЛУКОЙЛа и «Роснефти» а также ряда судов.

В конце октября Минфин США ввел санкции против двух крупнейших нефтяных компаний России — «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, объяснив их «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе».

Материал дополняется