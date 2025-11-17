Макрон после сделки с Зеленским назвал возможный срок окончания боев
Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил, что боевые действия на Украине могут закончиться до 2027 года. Об этом он заявил журналистам на пресс-конференции после подписания соглашения об оборонных закупках с украинским президентом Владимиром Зеленским.
«Я надеюсь, что мир будет достигнут до 2027 года», — сказал Макрон.
Как отмечает издание Ouest-France, Макрон уклонился от ответа на вопрос о том, будет ли Париж продолжать поддерживать Киев после того, как в 2027 году он перестанет быть главой государства и покинет Елисейский дворец.
Макрон добавил, что«правила игры в плане давления» союзники уже изменили. Он упомянул меры, принятые против ЛУКОЙЛа и «Роснефти» а также ряда судов.
В конце октября Минфин США ввел санкции против двух крупнейших нефтяных компаний России — «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, объяснив их «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе».
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Орбан ответил на вопрос, является ли он троянским конем Путина
Глава войск США в Южной Корее назвал полуостров хабом против России
Bloomberg сообщил о росте цен на АЗС в США из-за санкций против России
Эксперты оценили риск зарядки телефонов в общественных местах
Какие страны для изгнания Мадуро выбирают в США — Politico
Трамп поддержал принятие законопроекта с санкциями против России