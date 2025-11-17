 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Макрон после сделки с Зеленским назвал возможный срок окончания боев

Макрон выразил надежду, что конфликт на Украине завершится до 2027 года
Сюжет
Военная операция на Украине
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил, что боевые действия на Украине могут закончиться до 2027 года. Об этом он заявил журналистам на пресс-конференции после подписания соглашения об оборонных закупках с украинским президентом Владимиром Зеленским.

«Я надеюсь, что мир будет достигнут до 2027 года», — сказал Макрон.

Как отмечает издание Ouest-France, Макрон уклонился от ответа на вопрос о том, будет ли Париж продолжать поддерживать Киев после того, как в 2027 году он перестанет быть главой государства и покинет Елисейский дворец.

Зеленский пообещал Макрону купить 100 истребителей для ВСУ
Политика
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон

Макрон добавил, что«правила игры в плане давления» союзники уже изменили. Он упомянул меры, принятые против ЛУКОЙЛа и «Роснефти» а также ряда судов.

В конце октября Минфин США ввел санкции против двух крупнейших нефтяных компаний России — «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, объяснив их «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе».

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Орбан ответил на вопрос, является ли он троянским конем Путина

Глава войск США в Южной Корее назвал полуостров хабом против России

Bloomberg сообщил о росте цен на АЗС в США из-за санкций против России

Эксперты оценили риск зарядки телефонов в общественных местах

Какие страны для изгнания Мадуро выбирают в США — Politico

Трамп поддержал принятие законопроекта с санкциями против России
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Эмманюэль Макрон Владимир Зеленский Военная операция на Украине
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Зеленский пообещал Макрону купить 100 истребителей для ВСУ
Политика
Reuters узнал детали соглашения Украины с Францией для усиления авиации
Политика
Нарышкин рассказал о подготовке «макронов» и «мерцев» к войне с Россией
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 ноября
EUR ЦБ: 95,1 (+1,4) Инвестиции, 09:53 Курс доллара на 15 ноября
USD ЦБ: 81,13 (+0,53) Инвестиции, 09:53
Криптобиржи выпускают платежные карты. Какую выбрать Крипто, 16:57
В КХЛ произошло третье тренерское увольнение за день Спорт, 16:56
Расслабленная жизнь как на курорте: каким будет квартал Dream Riva РБК и Dream Riva, 16:55
Устойчивое строительство: как уменьшить нагрузку на энергосистему и ЖКХ Отрасли, 16:54
Эксперты оценили перспективы акций «Дом.РФ» после IPO Инвестиции, 16:52
Макрон после сделки с Зеленским назвал возможный срок окончания боев Политика, 16:52
Сийярто допустил интерес в Венгрии к покупке зарубежных активов ЛУКОЙЛа Политика, 16:45
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Как устроена экономика Ирана РБК и РЭЦ, 16:37
В Казахстане сообщили о переговорах об активах ЛУКОЙЛа в стране Бизнес, 16:31
Аналитики Bernstein не сочли падение биткоина завершением рыночного цикла Крипто, 16:31
На Meet Global MICE Congress встретятся более 2 тыс. участников Отрасли, 16:29
В суде сообщили подробности дела о покушении на Соловьева Общество, 16:28
Живее всех живых: как реанимировать бизнес через настройку процессов Образование, 16:27
FA описала сценарий досадного и дорогостоящего провала Трампа в Венесуэле Политика, 16:27