Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «185 на 185»
Минобороны России сообщило о возвращении с подконтрольных Украине территорий 185 российских военнослужащих. Взамен украинской стороне также были переданы 185 военнопленных.
Кроме того, возвращены 20 гражданских лиц. Как уточнил в разговоре с РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, Россия вернула 20 гражданских лиц, украинской стороне также переданы 20 гражданских. Обмен завершился, добавил он.
«Российские военнослужащие и гражданские лица находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь», — рассказали в российском военном ведомстве.
Всех возвращенных российских военных и гражданских лиц доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях.
Последний раз Россия и Украина обменялись пленными 24 августа. Тогда Москве были переданы 146 военнослужащих. Столько же военнослужащих были возвращены Киеву. Вместе с военными российской стороне были переданы восемь жителей Курской области, которые с февраля 2025 года находились на территории украинского города Сумы. 18 сентября стороны обменялись телами погибших. Россия вернула останки 1 тыс. человек, Украина — 24.
Договоренности об обмене военнопленными и телами погибших были достигнуты по итогам переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле. На данный момент стороны провели три раунда переговоров: 16 мая, 2 июня и 23 июля. После первой встречи Москва и Киев согласились провести обмен пленными «1000 на 1000». На вторых по счету переговорах стороны обменялись проектами меморандума с условиями мира, обсудили план еще одного масштабного обмена и пообещали выдать друг другу тела погибших. Третий раунд позволил России и Украине договориться о возвращении не менее 1,2 тыс. пленных с каждой стороны.
В середине сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет открытость к переговорам, однако из-за нежелания Украины продолжать диалог процесс прервался. Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает продвигаемую американским лидером Дональдом Трампом инициативу о трехсторонней встрече на высшем уровне. Глава российского МИДа Сергей Лавров отмечал, что президент Владимир Путин готов к встрече с Зеленским, но при условии, что все вопросы, которые требуют рассмотрения, будут хорошо проработаны.
