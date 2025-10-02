 Перейти к основному контенту
Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 185 на 185
Россия и Украина также обменялись гражданскими лицами — обе стороны вернули по 20 человек
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Минобороны России сообщило о возвращении с подконтрольных Украине территорий 185 российских военнослужащих. Взамен украинской стороне также были переданы 185 военнопленных.

Кроме того, возвращены 20 гражданских лиц. Как уточнил в разговоре с РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, Россия вернула 20 гражданских лиц, украинской стороне также переданы 20 гражданских. Обмен завершился, добавил он.

Video

«Российские военнослужащие и гражданские лица находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь», — рассказали в российском военном ведомстве.

Всех возвращенных российских военных и гражданских лиц доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях.

Последний раз Россия и Украина обменялись пленными 24 августа. Тогда Москве были переданы 146 военнослужащих. Столько же военнослужащих были возвращены Киеву. Вместе с военными российской стороне были переданы восемь жителей Курской области, которые с февраля 2025 года находились на территории украинского города Сумы. 18 сентября стороны обменялись телами погибших. Россия вернула останки 1 тыс. человек, Украина — 24.

Фото:РИА Новости

Договоренности об обмене военнопленными и телами погибших были достигнуты по итогам переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле. На данный момент стороны провели три раунда переговоров: 16 мая, 2 июня и 23 июля. После первой встречи Москва и Киев согласились провести обмен пленными «1000 на 1000». На вторых по счету переговорах стороны обменялись проектами меморандума с условиями мира, обсудили план еще одного масштабного обмена и пообещали выдать друг другу тела погибших. Третий раунд позволил России и Украине договориться о возвращении не менее 1,2 тыс. пленных с каждой стороны.

В середине сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет открытость к переговорам, однако из-за нежелания Украины продолжать диалог процесс прервался. Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает продвигаемую американским лидером Дональдом Трампом инициативу о трехсторонней встрече на высшем уровне. Глава российского МИДа Сергей Лавров отмечал, что президент Владимир Путин готов к встрече с Зеленским, но при условии, что все вопросы, которые требуют рассмотрения, будут хорошо проработаны.

