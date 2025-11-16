Греция запустит «Вертикальный коридор» для поставок газа на Украину

Фото: Nikoletta Stoyanova / Getty Images

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил о создании «Вертикального газового коридора» для поставок американского сжиженного природного газа на Украину. Соглашение было достигнуто после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и подписания меморандума между греческой компанией DEPA Trading и «Нафтогазом». Об этом сообщает ERT News.

Новый маршрут будет проходить от терминала регазификации СПГ в греческом Александруполиссе до украинской Одессы. Поставки планируется осуществлять с декабря 2025 года по март 2026 года. Как отметил Мицотакис, этот проект позволит Украине диверсифицировать источники энергии, а Греции — стать ключевым узлом распределения американского СПГ в Центральной и Восточной Европе.

На встрече также обсуждалась поддержка Украины и перспективы двустороннего сотрудничества, включая участие греческих компаний в послевоенном восстановлении страны.

В октябре «Нафтогаз» призывал украинцев экономить «каждый кубометр» газа, чтобы страна могла справиться с последствиями ударов по энергообъектам. Минобороны России регулярно сообщает о поражении объектов энергетики, обеспечивающих работу предприятий ВПК Украины. Ведомство неоднократно отмечало, что удары наносятся только по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.