Кремль сообщил о продолжении контактов с Украиной по обмену пленными
Россия и Украина продолжают контакты на экспертном уровне по вопросу обмена пленными, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Песков добавил, что ему пока нечего сказать по поводу слов секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова, который заявил, что стороны «согласились активировать стамбульские договоренности» при посредничестве партнеров в Турции и ОАЭ.
Умеров говорил, что речь идет об обмене 1200 украинцев.
Материал дополняется
