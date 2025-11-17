 Перейти к основному контенту
Кремль сообщил о продолжении контактов с Украиной по обмену пленными

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Россия и Украина продолжают контакты на экспертном уровне по вопросу обмена пленными, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Песков добавил, что ему пока нечего сказать по поводу слов секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова, который заявил, что стороны «согласились активировать стамбульские договоренности» при посредничестве партнеров в Турции и ОАЭ.

Умеров говорил, что речь идет об обмене 1200 украинцев.

Материал дополняется

