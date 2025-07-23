О чем Россия и Украина договорились на третьем раунде переговоров

23 июля в Стамбуле прошел третий раунд российско-украинских переговоров. О чем договорились делегации, — в материале РБК

Российская делегация во главе с Владимиром Мединским во время третьего раунда российско-украинских переговоров во дворце Чираган, Стамбул, Турция, 23 июля 2025 года (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

23 июля в Стамбуле во дворце Чираган состоялся третий раунд прямых переговоров между Россией и Украиной. На них делегации обсудили меморандумы по урегулированию, которыми обменялись на прошлой встрече полтора месяца назад.

Россия состав своей делегации не меняла — он такой же, как и на первых двух раундов. В переговорную группу вошли четыре человека во главе с помощником президента Владимиром Мединским, еще четыре человека вошли в экспертную. Украинскую делегация по-прежнему возглавляет Рустем Умеров, который неделю назад покинул пост министра обороны и был назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО); в делегацию вошли представители МИД, Вооруженных силу Украины (ВСУ), Службы безопасности Украины (СБУ) и разведки.

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О чем по итогам переговоров заявила Россия

Переговоры продлились около полутора часов. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский обозначил, что предложила Москва.

«Во-первых, чтобы сэкономить время и деньги налогоплательщиков, сформировать в составе наших делегаций три рабочих группы, которые будут работать в режиме онлайн, — сообщил он журналистам. — Это будет рабочая группа по политическим вопросам, рабочая группа по гуманитарным вопросам и рабочая группа по военным вопросам в составе соответствующих специалистов военных ведомств».

Другое предложение — объявлять на линии соприкосновения короткие, по 24-48 часов, перемирия «для того, чтобы была возможность для санитарных команд забрать раненых, чтобы была возможность у командиров забрать трупы своих бойцов». Такое предложение Мединский объяснил тем, что «сейчас в так называемой серой зоне из-за опасности постоянного доминирования FPV-дронов санитарные команды подвергаются слишком большому риску, эвакуируя раненых».

По словам главы российской делегации, на переговорах обсуждалось возвращение в том числе и гражданских лиц — в частности, 30 человек из Курской области, которые «удерживаются Украиной». Стороны продолжают обмен телами погибших военных — как сказал Мединский, Москва вернула Киеву 7 тыс. тел, получила «некоторое небольшое количество своих» и готова передать еще 3 тыс. тел. Тем временем Минобороны России сообщило, что 23 июля Москва и Киев провели очередной обмен военнопленными.

Что касаемо встречи президентов, то для нее необходимо проработать мирное соглашение. «На этой встрече надо не обсуждать соглашение, а ставить точку, подписывать; как у нас говорят, конец — делу венец», — сказал Мединский и выразил надежду на то, что стороны проведут четвертый раунд переговоров. Он отметил, что позиции сторон по направленным друг другу меморандумам «достаточно далеки», но контакты по ним будут продолжены.

Какие приоритеты стороны обозначили перед встречей

Приоритеты стороны по-прежнему обозначают разные. Украина настаивает на том, чтобы согласовать в первую очередь всеобъемлющий режим прекращения огня. Как говорил 23 июля президент Украины Владимир Зеленский, на переговорах в Турции «будет настаивать на необходимости немедленного и полного прекращения огня». Кроме того, Киев призывал организовать встречу Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.

В Москве говорят, что о призывах к проведению саммита знают, но на третий раунд едут с другим приоритетом. Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, обсуждение меморандумов, которыми стороны обменялись 2 июня в Стамбуле, и продолжение гуманитарных обменов. Что до саммита, то согласование меморандумов, по словам Пескова, и есть подготовка этой встречи. «Без того, как проделать всю эту сложную работу, уже предметно назначать встречи вряд ли целесообразно. Иначе на высшем уровне придется выполнять эту черновую, очень сложную и очень емкую работу», — сказал он. «Естественно, никто легкой дороги не ожидает. Естественно, это будет сложный разговор», — отметил Песков.

Меморандум России состоит из трех разделов:

1. Основные параметры урегулирования. Здесь речь идет о территориях (признание Крыма и четырех областей частью России), нейтралитет Украины и подтверждение ею безъядерного статуса, обеспечение прав русскоязычных на Украине, сокращение численности ВСУ и т.д.

2. Два варианта прекращения огня.

3. Последовательность шагов и сроки их осуществления.

Меморандум Украины включает пять разделов:

1. Ключевые принципы урегулирования.

2. Следующий шаг — согласование прекращения огня и встречи лидеров.

3. Прекращение огня.

4. Меры укрепления доверия — в частности, продолжение обменов по принципу «всех на всех».

5. Встреча лидеров.