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Переговоры в Стамбуле ,  
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О чем Россия и Украина договорились на третьем раунде переговоров

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Переговоры в Стамбуле
Сюжет
Обмен Украины и России
23 июля в Стамбуле прошел третий раунд российско-украинских переговоров. О чем договорились делегации, — в материале РБК
Российская делегация во главе с Владимиром Мединским во время третьего раунда российско-украинских переговоров во дворце Чираган, Стамбул, Турция, 23 июля 2025 года
Российская делегация во главе с Владимиром Мединским во время третьего раунда российско-украинских переговоров во дворце Чираган, Стамбул, Турция, 23 июля 2025 года (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

23 июля в Стамбуле во дворце Чираган состоялся третий раунд прямых переговоров между Россией и Украиной. На них делегации обсудили меморандумы по урегулированию, которыми обменялись на прошлой встрече полтора месяца назад.

Россия состав своей делегации не меняла — он такой же, как и на первых двух раундов. В переговорную группу вошли четыре человека во главе с помощником президента Владимиром Мединским, еще четыре человека вошли в экспертную. Украинскую делегация по-прежнему возглавляет Рустем Умеров, который неделю назад покинул пост министра обороны и был назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО); в делегацию вошли представители МИД, Вооруженных силу Украины (ВСУ), Службы безопасности Украины (СБУ) и разведки.

О чем Россия и Украина договорились на третьем раунде переговоров
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О чем по итогам переговоров заявила Россия

Переговоры продлились около полутора часов. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский обозначил, что предложила Москва.

«Во-первых, чтобы сэкономить время и деньги налогоплательщиков, сформировать в составе наших делегаций три рабочих группы, которые будут работать в режиме онлайн, — сообщил он журналистам. — Это будет рабочая группа по политическим вопросам, рабочая группа по гуманитарным вопросам и рабочая группа по военным вопросам в составе соответствующих специалистов военных ведомств».

О чем Россия и Украина договорились на третьем раунде переговоров

Другое предложение — объявлять на линии соприкосновения короткие, по 24-48 часов, перемирия «для того, чтобы была возможность для санитарных команд забрать раненых, чтобы была возможность у командиров забрать трупы своих бойцов». Такое предложение Мединский объяснил тем, что «сейчас в так называемой серой зоне из-за опасности постоянного доминирования FPV-дронов санитарные команды подвергаются слишком большому риску, эвакуируя раненых».

По словам главы российской делегации, на переговорах обсуждалось возвращение в том числе и гражданских лиц — в частности, 30 человек из Курской области, которые «удерживаются Украиной». Стороны продолжают обмен телами погибших военных — как сказал Мединский, Москва вернула Киеву 7 тыс. тел, получила «некоторое небольшое количество своих» и готова передать еще 3 тыс. тел. Тем временем Минобороны России сообщило, что 23 июля Москва и Киев провели очередной обмен военнопленными.

О чем Россия и Украина договорились на третьем раунде переговоров

Что касаемо встречи президентов, то для нее необходимо проработать мирное соглашение. «На этой встрече надо не обсуждать соглашение, а ставить точку, подписывать; как у нас говорят, конец — делу венец», — сказал Мединский и выразил надежду на то, что стороны проведут четвертый раунд переговоров. Он отметил, что позиции сторон по направленным друг другу меморандумам «достаточно далеки», но контакты по ним будут продолжены.

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Представители делегации РФ во главе с Владимиром Мединским вышли к СМИ после третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле, 23 июля 2025 года

Какие приоритеты стороны обозначили перед встречей

Приоритеты стороны по-прежнему обозначают разные. Украина настаивает на том, чтобы согласовать в первую очередь всеобъемлющий режим прекращения огня. Как говорил 23 июля президент Украины Владимир Зеленский, на переговорах в Турции «будет настаивать на необходимости немедленного и полного прекращения огня». Кроме того, Киев призывал организовать встречу Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.

В Москве говорят, что о призывах к проведению саммита знают, но на третий раунд едут с другим приоритетом. Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, обсуждение меморандумов, которыми стороны обменялись 2 июня в Стамбуле, и продолжение гуманитарных обменов. Что до саммита, то согласование меморандумов, по словам Пескова, и есть подготовка этой встречи. «Без того, как проделать всю эту сложную работу, уже предметно назначать встречи вряд ли целесообразно. Иначе на высшем уровне придется выполнять эту черновую, очень сложную и очень емкую работу», — сказал он. «Естественно, никто легкой дороги не ожидает. Естественно, это будет сложный разговор», — отметил Песков.

Меморандум России состоит из трех разделов:

1. Основные параметры урегулирования. Здесь речь идет о территориях (признание Крыма и четырех областей частью России), нейтралитет Украины и подтверждение ею безъядерного статуса, обеспечение прав русскоязычных на Украине, сокращение численности ВСУ и т.д.

2. Два варианта прекращения огня.

3. Последовательность шагов и сроки их осуществления.

Меморандум Украины включает пять разделов:

1. Ключевые принципы урегулирования.

2. Следующий шаг — согласование прекращения огня и встречи лидеров.

3. Прекращение огня.

4. Меры укрепления доверия — в частности, продолжение обменов по принципу «всех на всех».

5. Встреча лидеров.

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