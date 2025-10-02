 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Как Россия и Украина менялись пленными после возобновления переговоров

Россия и Украина с мая провели более 20 обменов пленными и телами погибших
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и Украины
Сюжет
Инфографика РБК
Россия и Украина с мая провели три встречи в Стамбуле. На переговорах стороны обменялись проектами меморандумов о прекращении огня, а также договорились о передаче тел и пленных. Как проходят обмены после Стамбула — в инфографике
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В середине мая прошли первые после почти трехлетнего перерыва прямые переговоры России и Украины. Помимо высказанного намерения продолжать работу для прекращения огня, стороны договорились об обмене пленными в формате «1000 на 1000». Обмен разбили на три этапа: 23 мая Москва и Киев передали друг другу по 270 военных и по 120 гражданских, 24 и 25 мая — по 307 и 303 пленных соответственно.

По итогам второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня Россия и Украина договорились провести обмен тяжелоранеными военными и пленными в возрасте до 25 лет. Первые этапы этих обменов прошли 9, 10 и 12 июня, число участников ни Москва, ни Киев не раскрывали. 14 июня, как сообщил РБК источник в переговорной группе, стороны начали бессрочные санитарные обмены, в рамках которых Москва и Киев передают друг другу «тяжелораненых пленных с линии фронта».

Стороны также договорились о передаче тел погибших. 7 июня Мединский заявил, что в район обмена в рефрижераторах привезли останки 1212 украинских военнослужащих, однако Украина отказалась забирать их и перенесла репатриацию на неопределенный срок. Тогда украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными заявил, что дата обмена телами согласована не была.

Вторая попытка провести обмен телами была предпринята 8 июня. В тот день руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что начало обмена, в рамках которого Киев должен получить от России военнопленных, а также тела погибших, запланировано на неделю с 9 по 15 июня.

К 16 июня Москва передала Киеву останки более 6 тыс. украинских военнослужащих и получила 78 тел погибших российских солдат.

После третьего раунда переговоров России и Украины в Стамбуле, который прошел 23 июля, Мединский заявил, что Москва предложила Киеву начать новый обмен и передать не менее 1,2 тыс. пленных с каждой стороны. Договоренность об этом подтвердил глава украинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров. Россия также выразила готовность передать Киеву 3 тыс. тел украинских военных.

Позднее стороны провели еще несколько обменов — телами (19 августа и 18 сентября) и пленными (23 июля, 14 и 24 августа, а также 2 октября).

Как проходили прошлые обмены — в материале РБК

Как Россия и Украина обменивались военнопленными. Инфографика
Политика

Илон Маск стал первым в истории человеком с состоянием в $500 млрд

Суд изъял бизнес владельца «Кириешек», Calve и «Бабкиных семечек»

G7 допустила использование всей суммы российских активов для нужд Украины

Politico сообщило о «тупике» на саммите ЕС в Дании

Роскачество: мошенники начали использовать цифровые копии умерших людей

Трампу проведут закрытый брифинг по разведке

На дорогах России появятся новые знаки с 2026 года

Зампреду партии «Яблоко» предъявили обвинение в распространении фейков

Forbes: «Зимнее яйцо» Фаберже вновь выставили на аукцион Christie’s

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
София Шошина София Шошина, Мария Лозовая
При участии
Екатерина Постникова
обмен пленными обмен телами Россия Украина Стамбул Военная операция на Украине
Материалы по теме
Киев сообщил о возвращении 1000 тел в результате обмена с Россией
Политика
Мединский подтвердил обмен телами погибших военных России и Украины
Политика
NYT сообщила о попытке Киева скрыть предложение об обмене территориями
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 октября
EUR ЦБ: 95,64 (-1,23) Инвестиции, 08:45 Курс доллара на 2 октября
USD ЦБ: 81,5 (-1,11) Инвестиции, 08:45
«Полипласт» принял участие в промышленной выставке «Иннопром. Беларусь» Пресс-релиз, 17:55
В ЕС пообещали Зеленскому «техническое преимущество» на поле боя Политика, 17:55
Автовокзалы Москвы пригласили к сотрудничеству новых перевозчиков Город, 17:47
В Липецке подросток погиб из-за стрельбы полицейских во время погони Общество, 17:46
Официальный курс доллара упал до минимума с начала сентября Инвестиции, 17:42
Цены азотных удобрений пошли вниз. Что это значит для экспорта из РоссииПодписка на РБК, 17:41
Главу Научно-технического комитета артиллерии задержали по делу о взятке Политика, 17:36
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
KGM в два раза увеличил продажи в России в сентябре Авто, 17:35
Кадыров призвал отправить генерала Шаманова под трибунал Политика, 17:32
На Камчатке юная биатлонистка случайно попала другой девочке в глаз Спорт, 17:32
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
Британская полиция назвала терактом нападение на синагогу в Манчестере Общество, 17:28
Хинштейн сообщил о возвращении домой при обмене пленными 10 курян Политика, 17:28
ФАС после жалоб потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения Бизнес, 17:25