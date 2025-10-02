Как Россия и Украина менялись пленными после возобновления переговоров

Россия и Украина с мая провели более 20 обменов пленными и телами погибших

Россия и Украина с мая провели три встречи в Стамбуле. На переговорах стороны обменялись проектами меморандумов о прекращении огня, а также договорились о передаче тел и пленных. Как проходят обмены после Стамбула — в инфографике

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В середине мая прошли первые после почти трехлетнего перерыва прямые переговоры России и Украины. Помимо высказанного намерения продолжать работу для прекращения огня, стороны договорились об обмене пленными в формате «1000 на 1000». Обмен разбили на три этапа: 23 мая Москва и Киев передали друг другу по 270 военных и по 120 гражданских, 24 и 25 мая — по 307 и 303 пленных соответственно.

По итогам второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня Россия и Украина договорились провести обмен тяжелоранеными военными и пленными в возрасте до 25 лет. Первые этапы этих обменов прошли 9, 10 и 12 июня, число участников ни Москва, ни Киев не раскрывали. 14 июня, как сообщил РБК источник в переговорной группе, стороны начали бессрочные санитарные обмены, в рамках которых Москва и Киев передают друг другу «тяжелораненых пленных с линии фронта».

Стороны также договорились о передаче тел погибших. 7 июня Мединский заявил, что в район обмена в рефрижераторах привезли останки 1212 украинских военнослужащих, однако Украина отказалась забирать их и перенесла репатриацию на неопределенный срок. Тогда украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными заявил, что дата обмена телами согласована не была.

Вторая попытка провести обмен телами была предпринята 8 июня. В тот день руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что начало обмена, в рамках которого Киев должен получить от России военнопленных, а также тела погибших, запланировано на неделю с 9 по 15 июня.

К 16 июня Москва передала Киеву останки более 6 тыс. украинских военнослужащих и получила 78 тел погибших российских солдат.

После третьего раунда переговоров России и Украины в Стамбуле, который прошел 23 июля, Мединский заявил, что Москва предложила Киеву начать новый обмен и передать не менее 1,2 тыс. пленных с каждой стороны. Договоренность об этом подтвердил глава украинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров. Россия также выразила готовность передать Киеву 3 тыс. тел украинских военных.

Позднее стороны провели еще несколько обменов — телами (19 августа и 18 сентября) и пленными (23 июля, 14 и 24 августа, а также 2 октября).