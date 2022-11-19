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МИД Британии предупредил о «самой серьезной» угрозе от Ирана и России

Глава МИД Британии заявил о «самой серьезной» угрозе безопасности от Ирана и России
Глава МИД Британии считает, что иранская ядерная программа «продвинулась вперед сильнее, чем когда-либо». Он вновь заявил, что Тегеран поставляет Москве дроны для использования на Украине, что Россия и Иран не раз отрицали
Джеймс Клеверли
Джеймс Клеверли (Фото: Rob Pinney / Getty Images)

Иран и Россия сейчас представляют «наиболее серьезную, чем когда-либо прежде», угрозу для Великобритании и глобальной безопасности, написал в своем Twitter глава британского МИДа Джеймс Клеверли.

В следующей публикации он дал ссылку на свою речь, с которой выступил на конференции «Манамский диалог» в Бахрейне. Клеверли затронул тему ядерной программы Ирана, которая «продвинулась вперед сильнее, чем когда-либо до этого». Министр пообещал, что Лондон вместе с союзниками будет работать над тем, чтобы «противостоять иранской угрозе, пресечь контрабанду обычных вооружений и не допустить, чтобы страна смогла производить ядерное оружие».

По словам Клеверли, иранское оружие представляет опасность для всего региона. Кроме того, утверждает министр, Тегеран продает беспилотники России, чтобы та использовала их в боевых действиях на Украине. С аналогичными обвинениями ранее выступали власти США, Канады и Евросоюза, которые, как и Британия, ввели против Ирана санкции. О том, что иранские дроны типа Shahed используются при нанесении ударов по украинским объектам инфраструктуры, говорили и в Киеве.

Тегеран отвергал данные о поставках в Россию дронов для применения их на Украине, называя обвинения «безосновательными и ничем не подкрепленными». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков счел сообщения о поставках «вбросами». Постпред России при ООН Василий Небензя обвинил Украину и страны Запада в намерении распространить «еще один фейк» о действиях российской стороны и предупредил, что Москва может пересмотреть отношения с секретариатом организации, если тот начнет «псевдорасследование» по беспилотникам. 5 ноября глава МИД Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан признал передачу России «ограниченного количества» дронов, заявив, что это произошло до начала боевых действий на Украине.

В своей речи Клеверли также затронет протесты в Иране, поводом для которых стала смерть 22-летней студентки курдского происхождения Махсы Амини после задержания полицией нравов из-за неправильно надетого хиджаба. Иранские власти вынесли уже пять смертных приговоров, связанных с демонстрациями (все они могут быть обжалованы); армия называет протесты попыткой «ослабить исламский режим». На этой неделе Британия ввела санкции против нескольких иранских чиновников, ответственных за «ужасающие нарушения прав человека».

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Иран Великобритания Иранская ядерная программа беспилотники
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