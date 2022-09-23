Армия Ирана назвала протесты попыткой «ослабить исламский режим»

После пятничной молитвы в Иране ожидаются новые акции протеста. Они продолжаются с прошлой недели, когда умерла 22-летняя Махса Амини. Полиция называет причиной смерти сердечный приступ, родственники требуют провести расследование

Фото: AP

Протесты, продолжающиеся в Иране после смерти задержанной из-за неправильно надетого хиджаба 22-летней Махсы Амини, — это «часть вражеской стратегии по ослаблению исламского режима», и армия Ирана намерена «противостоять врагам» и обеспечивать безопасность на фоне демонстраций, со ссылкой на вооруженные силы страны передает Reuters.

Как пишет агентство, после пятничной молитвы в Иране могут пройти новые протесты и одновременно — провластные митинги. Во время последних акций в Тегеране и других городах протестующие начали поджигать полицейские участки и машины, также были случаи нападения на силовиков. Арестованы 280 человек.

Протесты в Иране начались после смерти Амини. Полиция нравов задержала ее в Тегеране 13 сентября, когда девушка выходила со своим братом из метро. Причиной стал неправильно надетый хиджаб, ношение которого обязательно для всех женщин в стране.

По версии властей, девушку доставили в полицейский участок, где у нее произошел сердечный приступ. Как утверждают в полиции, смерть девушки — это несчастный случай, а все обвинения в причастности к ее гибели силовиков являются «ложью».

Между тем родственники Амини заявили, что у нее не было проблем со здоровьем, и потребовали провести расследование. Брат девушки рассказал, что во время задержания полицейские заломили ему руки за спину и заявили, что отвезут его сестру на занятие по «перевоспитанию». У самого участка, где держали женщин, другие свидетели слышали крики. После того как люди попытались узнать, что происходит, их разогнали дубинками и слезоточивым газом, говорит мужчина.

Амини провела в коме несколько дней, после чего умерла. Журналисты IranWire показали нескольким врачам фотографии девушки из больницы, и те предположили, что она получила травму головы. Как пишет Iran International, специалисты также ознакомились со снимками компьютерной томографии и считают, что они указывают на перелом черепа.

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