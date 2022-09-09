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США обвинили иранскую компанию в поставках дронов России и ввели санкции

Вашингтон считает, что иранская Safiran Airport Services участвовала в передаче России дронов для использования на Украине. Россия отрицала намерение закупить иранские беспилотники
Фото: Iranian Army Office / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Iranian Army Office / Keystone Press Agency / Global Look Press

США ввели санкции против иранской компании Safiran Airport Services, обслуживающей воздушные перевозки, которая, как считает Вашингтон, поставляет беспилотники России. Москва использует их в военной операции на Украине, полагают власти США.

В сообщении Минфина США говорится, что Safiran «координировала полеты российских военных между Ираном и Россией, в том числе связанные с транспортировкой иранских БПЛА, персонала и соответствующего оборудования».

«[Полученная] информация также указывает на то, что после сборки и испытаний ВКС России намерены использовать иранские БПЛА вместе с российскими БПЛА» в рамках операции на Украине, говорится в релизе Минфина.

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В список также попали три других юрлица и одно физлицо, которые, утверждает Мифин, участвуют в «исследования, разработке, выпуске и закупках» иранских беспилотников и их компонентов для Корпуса стражей исламской революции (КСИР), включая их военно-воздушные и военно-морские силы. В список попали компании Paravar Pars, Design and Manufacturing of Aircraft Engines (DAMA), Baharestan Kish, а также управляющий директор и член совета директоров Baharestan Kish Рахматолла Хейдари.

Все внесенные в санкционные списки попали в список SDN, который предусматривает наиболее жесткие ограничения.

США еще в июле сообщали, что обладают информацией о планах Ирана поставить России до нескольких сотен беспилотников. По их данным, Москва планировала использовать их в операции на Украине. Среди беспилотников будут те, которые могут нести оружие, утверждали в Вашингтоне.

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В Иране не подтвердили это сообщение, заявив, что не развивали сотрудничество в сфере современных технологий с Россией в последнее время. В Кремле также заявили, что президент Владимир Путин не обсуждал с властями Ирана вопрос поставки беспилотников.

При этом в августе США пригрозили Ирану санкциями за поставку дронов России. В Госдепартаменте также утверждали, что обладают данными о том, что российские военные проходили обучение по работе с аппаратами в Иране.

Позже газета The Washington Post сообщила со ссылкой на источники, что российские грузовые самолеты уже забрали первую партию беспилотников из Ирана. Представитель президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию, заявил, что Washington Post в последнее время публикует «очень много информационных вбросов».

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Мария Лисицына Мария Лисицына
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