Reuters узнал о резолюции МАГАТЭ с призывом к Ирану объяснить следы урана

США и «евротройка» хотят, чтобы Иран объяснил происхождение следов урана на трех незаявленных объектах. Проект резолюции направлен 35 странам — членам Совета управляющих МАГАТЭ

Фото: Dean Calma / IAEA

США и «евротройка» (Великобритания, Франция и Германия) хотят, чтобы Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) принял резолюцию с призывом к Ирану срочно объяснить происхождение следов урана, найденных на трех незаявленных ядерных объектах. С проектом этой резолюции ознакомилось агентство Reuters.

Документ разослали 35 странам, которые входят в Совет управляющих. Авторы проекта призывают Иран не только объяснить происхождение частиц урана, но и ответить на вопросы МАГАТЭ и предоставить его специалистам доступ к объектам и материалам по требованию агентства. США и «евротройка» обвиняют Тегеран в нежелании помогать расследованию.

Резолюция должна быть принята простым большинством. Reuters указывает, что подобный документ Совет управляющих принял в июне. Против высказались только Китай и Россия. После этого Иран убрал камеры и другое оборудование для наблюдения, установленное на ядерных объектах после принятия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в 2015 году. В нем участвовали США, Россия, Китай, Британия, Германия и Франция. План подразумевал постепенное снятие санкций с Ирана в обмен на сворачивание его ядерной программы.

В 2018 году США вышли из соглашения. Тегеран стал обогащать уран выше дозволенного уровня. Расследование следов урана на иранских объектах стало одной из основных причин разногласий между Ираном и США при обсуждении возобновления СВПД.

В сентябре «евротройка» назвала позицию Ирана по ядерной программе не соответствующей его обязательствам. Тегеран в ответ обвинил три страны в подталкивании переговоров о ядерной сделке к провалу.

МАГАТЭ накануне опубликовало отчет о ходе расследования по Ирану, Reuters ознакомился с его текстом. В документе выражается «озабоченность отсутствием прогресса», отмечает агентство.