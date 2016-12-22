Кремль прокомментировал предложение отменить итоги выборов в Приморье

В Кремле «ценят и поддерживают» позицию Центризбиркома по ситуации с выборами главы Приморья, заявил пресс-секретарь президента

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Комментируя ситуацию вокруг выборов губернатора Приморского края, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль «по-прежнему внимательно следит за событиями», передает корреспондент РБК.

Песков отметил, что для президента важна «чистота и парламентских, и региональных выборов». Комментируя предложение главы Центризбиркома Эллы Памфиловой отменить результаты второго тура выборов, он сказал: «Подобную позицию ЦИКа, безусловно, в Кремле ценят и поддерживают».

«Что касается исполняющего обязанности [главы региона], то вы знаете, что исполняющего обязанности назначают указом президента. В настоящий момент им является [Андрей] Тарасенко. Если будут какие-то иные решения или со стороны Тарасенко, или со стороны президента, естественно, вы об этом узнаете», — добавил Песков.

Пресс-секретаря Путина спросили, что с точки зрения Кремля не получается в Приморье. Тот ответил, что в регион вкладывается «много денег», президент наносит визит как минимум раз в год. Тем не менее оппозиция показала серьезный результат, приведший к переносу выборов, подчеркнул Песков. Затем журналисты спросили его, почему приморцы «оказались неблагодарны ко всем вливаниям» со стороны федеральной власти.

«Это абсолютно неправильная, некорректная постановка вопроса, — ответил Песков. — Говорить о благодарности или неблагодарности приморцев — это неправильно. Приморцы голосуют, они изъявляют свою волю. А что касается того, что получилось и не получилось в Приморье, вы могли наблюдать в прямом эфире во время недавнего заседания президиума Госсовета по вопросам развития Приморского края. Там достаточно однозначно говорилось и подробно о том, что получается и что не получается».

В Приморье 16 сентября состоялся второй тур губернаторских выборов, в нем участвовали врио главы региона Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Скандал был связан с финальным этапом подсчета голосов: до последнего момента лидировал Ищенко, однако после обработки 99% протоколов на первое место вырвался Тарасенко. В КПРФ назвали ситуацию беспределом, Ищенко пригрозил протестами и голодовкой. В штабе Тарасенко, в свою очередь, обвинили КПРФ в нарушениях, в частности в скупке голосов.

Ищенко заявил РБК, что в 19 участковых избирательных комиссиях был «несанкционированный повторный ввод данных». Как заявили в КПРФ, на этих участках добавились 14,8 тыс. голосов в пользу Тарасенко.

Во вторник, 18 сентября, избирком Приморского края объявил победителем Тарасенко. Но на следующий день глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что будет рекомендовать приморскому избиркому признать результаты выборов недействительными. ЦИК уже направила в регион комиссию, которая исследует ситуацию. Памфилова также подчеркнула, что избирком получил жалобы в отношении обоих кандидатов.

Тарасенко 19 сентября сделал несколько противоречивых заявлений о том, будет ли участвовать в новом туре выборов. Сначала он объявил, что не будет, затем выступил перед митингующими и сказал, что «на третий тур надо идти», но после этого, по данным PrimaMedia, заявил журналистам, что «на третий тур не надо идти».

Ищенко заявил, что не согласен с отменой результатов второго тура. «Если у нас отменяются выборы по этой территории, то тогда надо отменять все выборы, которые проходили в стране за последние 26 лет», — сказал он.