Тарасенко за полчаса несколько раз поменял решение об участии в выборах

Назначенный Путиным врио главы Приморского края заявил ТАСС, что не будет участвовать в новых выборах, затем объявил о намерении идти «на третий тур», после чего вновь сказал, что «чисто по-мужски» этого делать не стоит

Андрей Тарасенко (Фото: Антон Балашов / ТАСС)

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, которого краевой избирком признал победителем выборов главы региона, пока не определился с тем, станет ли он участвовать в новой избирательной кампании, если результат голосования 16 сентября будет отменен.

В среду, 19 сентября, глава Центризбиркома Элла Памфилова предложила признать результаты второго тура выборов губернатора Приморского края, в котором приняли участие Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, недействительными в связи с множеством выявленных нарушений, допущенных, по ее словам, обоими кандидатами.

Видео: Deita.ru

«Я уже не буду участвовать в выборах», — заявил после этого Тарасенко ТАСС.

Однако затем приморское информагентство PrimaMedia сообщило, что врио губернатора выступил на митинге перед своими сторонниками и «после криков одобрения» согласился вновь принять участие в выборах.

«Добро, давайте остановимся пока, что на третий тур надо идти», — заявил митингующим Тарасенко.

Однако уже сойдя со сцены, как сообщает PrimaMedia, врио губернатора в разговоре с журналистами вновь заявил о своем нежелании продолжать борьбу за пост главы региона.

Видео: пресс-служба Губернатора Приморского края

«Я считаю, что мне сегодня на третий тур не надо идти. Не надо, чисто по-мужски. Я могу работать и в другом месте», — сказал Тарасенко журналистам.

В то же время врио главы региона отметил, что окончательное решение о своем участии в новых выборах он примет после того, как станет ясна позиция избирательной комиссии Приморского края, нужно ли отменять результаты голосования 16 сентября.

Тем временем кандидат от КПРФ Андрей Ищенко выступил против предложения Эллы Памфиловой признать результаты голосования недействительными.

«Я считаю, что ЦИК и власть в этом случае в стране проиграла. Если у нас отменяются выборы по этой территории, то тогда надо отменять все выборы, которые проходили в стране за последние 26 лет. Это крах демократической системы» — сказал Ищенко корреспонденту РБК.

Второй тур губернаторских выборов в Приморье прошел 16 сентября. После подсчета 97% протоколов лидировал Ищенко с 50,37 против 47% у Тарасенко. Однако после подсчета 99% бюллетеней вперед вышел Тарасенко с 49%.После этого КПРФ заявила о фальсификациях и предупредила, что готова к акциям протеста против результатов выборов. В ответ штаб Тарасенко обвинил КПРФ в «скупке голосов».​