ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,58 66,56 EUR Нал. 79,02 77,87 USD Бирж. 67,01 -0,36 EUR Бирж. 78,28 -0,30 USD ЦБ. 67,01 -0,74 EUR ЦБ. 78,36 -0,81 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6328,25 +71,95 IMOEX 2406,06 +0,14% RTSI 1131,17 +0,72% Brent 78,87 +0,09% DJIA 26246,96 +0,71% Nasdaq 7956,11 +0,76%
Тарасенко за полчаса несколько раз поменял решение об участии в выборах
Лента новостей
В «Локомотиве» разгром от «Галатасарая» назвали лучшим матчем сезона 13:57, Спорт Памфилова расплакалась на словах о ситуации с выборами в Приморье 13:52, Политика Кремль назвал абсурдными сообщения о новом отравлении в Солсбери 13:40, Политика Собянин назначил Ракову на место решившего уйти Печатникова 13:37, Политика От Болгарии до США: где россияне покупали недвижимость этим летом 13:30, Недвижимость Глава Danske Bank подал в отставку после скандала с отмыванием денег 13:30, Бизнес Как в России выращивают быков элитной породы блэк ангус 13:29, РБК и Мираторг Криптовалюта в кармане: зачем нужны смартфоны на блокчейне 13:26, Крипто В Думе предложили гарантировать студентам третью отсрочку в магистратуре 13:15, Общество МКБ сообщил о сбое в работе интернет-банка 13:14, Финансы Правильная мотивация: как шахматы помогают в достижении целей 13:13, Партнерский материал Песков назвал «добрыми новостями» соглашения между Пхеньяном и Сеулом 13:02, Политика Минфин заложил в проект бюджета рост дивидендов Сбербанка в 1,5 раза 12:58, Финансы Трезубец и женщина-гонщик: что повлияло на настоящее и будущее Maserati 12:52, РБК и Maserati Андрей Ищенко — РБК: «ЦИК и власть проиграли» 12:46, Политика Указ о прекращении Договора о дружбе Украины с Россией вступил в силу 12:45, Политика Отмена выборов в Приморье. Главное 12:40, Политика Кудрин сравнил торговую войну США с Китаем и санкции против России 12:30, Общество Кремль прокомментировал предложение отменить итоги выборов в Приморье 12:30, Политика Правительство предложило довести МРОТ до 11 280 руб. 12:29, Экономика Никакой воды: передовые системы пожаротушения защитят и людей, и бизнес 12:22, Партнерский материал Тарасенко за полчаса несколько раз поменял решение об участии в выборах 12:21, Политика Более 100 человек задержали по делу о нелегальных казино в Москве 12:17, Общество Голикова назвала объем социальных расходов бюджета на 2019 год 12:14, Экономика РЕН ТВ опубликовал список погибших при крушении российского Ил-20 в Сирии 12:11, Общество Кандидат от КПРФ выступил против отмены результатов выборов в Приморье 12:05, Политика
Тарасенко за полчаса несколько раз поменял решение об участии в выборах
Вторые туры — 2018, 12:21
0
Тарасенко за полчаса несколько раз поменял решение об участии в выборах
Назначенный Путиным врио главы Приморского края заявил ТАСС, что не будет участвовать в новых выборах, затем объявил о намерении идти «на третий тур», после чего вновь сказал, что «чисто по-мужски» этого делать не стоит
Андрей Тарасенко (Фото: Антон Балашов / ТАСС)

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, которого краевой избирком признал победителем выборов главы региона, пока не определился с тем, станет ли он участвовать в новой избирательной кампании, если результат голосования 16 сентября будет отменен.

Отмена выборов в Приморье. Главное
Политика

В среду, 19 сентября, глава Центризбиркома Элла Памфилова предложила признать результаты второго тура выборов губернатора Приморского края, в котором приняли участие Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, недействительными в связи с множеством выявленных нарушений, допущенных, по ее словам, обоими кандидатами.

Видео: Deita.ru

«Я уже не буду участвовать в выборах», — заявил после этого Тарасенко ТАСС.

Однако затем приморское информагентство PrimaMedia сообщило, что врио губернатора выступил на митинге перед своими сторонниками и «после криков одобрения» согласился вновь принять участие в выборах.

«Добро, давайте остановимся пока, что на третий тур надо идти», — заявил митингующим Тарасенко.

Однако уже сойдя со сцены, как сообщает PrimaMedia, врио губернатора в разговоре с журналистами вновь заявил о своем нежелании продолжать борьбу за пост главы региона.

Видео: пресс-служба Губернатора Приморского края

«Я считаю, что мне сегодня на третий тур не надо идти. Не надо, чисто по-мужски. Я могу работать и в другом месте», — сказал Тарасенко журналистам.

В то же время врио главы региона отметил, что окончательное решение о своем участии в новых выборах он примет после того, как станет ясна позиция избирательной комиссии Приморского края, нужно ли отменять результаты голосования 16 сентября.

Андрей Ищенко — РБК: «ЦИК и власть проиграли»
Политика

Тем временем кандидат от КПРФ Андрей Ищенко выступил против предложения Эллы Памфиловой признать результаты голосования недействительными.

«Я считаю, что ЦИК и власть в этом случае в стране проиграла. Если у нас отменяются выборы по этой территории, то тогда надо отменять все выборы, которые проходили в стране за последние 26 лет. Это крах демократической системы» — сказал Ищенко корреспонденту РБК.

Акция против результатов губернаторских выборов в Приморье. Фоторепортаж Еще 7 фото
Фотогалерея


Второй тур губернаторских выборов в Приморье прошел 16 сентября. После подсчета 97% протоколов лидировал Ищенко с 50,37 против 47% у Тарасенко. Однако после подсчета 99% бюллетеней вперед вышел Тарасенко с 49%.

После этого КПРФ заявила о фальсификациях и предупредила, что готова к акциям протеста против результатов выборов. В ответ штаб Тарасенко обвинил КПРФ в «скупке голосов».​

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Приморский край
Главное
Отмена выборов в Приморье. Главное Политика
Материалы по теме
Глава Приморья отказался участвовать в новых выборах губернатора Политика
Памфилова предложила признать выборы в Приморье недействительными Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter