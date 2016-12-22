ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,58 66,56 EUR Нал. 79,02 77,87 USD Бирж. 67,01 -0,37 EUR Бирж. 78,28 -0,30 USD ЦБ. 67,01 -0,74 EUR ЦБ. 78,36 -0,81 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6329,45 +73,15 IMOEX 2405,61 +0,13% RTSI 1130,99 +0,71% Brent 78,89 +0,11% DJIA 26246,96 +0,71% Nasdaq 7956,11 +0,76%
Отмена выборов в Приморье. Главное
Лента новостей
В «Локомотиве» разгром от «Галатасарая» назвали лучшим матчем сезона 13:57, Спорт Памфилова расплакалась на словах о ситуации с выборами в Приморье 13:52, Политика Кремль назвал абсурдными сообщения о новом отравлении в Солсбери 13:40, Политика Собянин назначил Ракову на место решившего уйти Печатникова 13:37, Политика От Болгарии до США: где россияне покупали недвижимость этим летом 13:30, Недвижимость Глава Danske Bank подал в отставку после скандала с отмыванием денег 13:30, Бизнес Как в России выращивают быков элитной породы блэк ангус 13:29, РБК и Мираторг Криптовалюта в кармане: зачем нужны смартфоны на блокчейне 13:26, Крипто В Думе предложили гарантировать студентам третью отсрочку в магистратуре 13:15, Общество МКБ сообщил о сбое в работе интернет-банка 13:14, Финансы Правильная мотивация: как шахматы помогают в достижении целей 13:13, Партнерский материал Песков назвал «добрыми новостями» соглашения между Пхеньяном и Сеулом 13:02, Политика Минфин заложил в проект бюджета рост дивидендов Сбербанка в 1,5 раза 12:58, Финансы Трезубец и женщина-гонщик: что повлияло на настоящее и будущее Maserati 12:52, РБК и Maserati Андрей Ищенко — РБК: «ЦИК и власть проиграли» 12:46, Политика Указ о прекращении Договора о дружбе Украины с Россией вступил в силу 12:45, Политика Отмена выборов в Приморье. Главное 12:40, Политика Кудрин сравнил торговую войну США с Китаем и санкции против России 12:30, Общество Кремль прокомментировал предложение отменить итоги выборов в Приморье 12:30, Политика Правительство предложило довести МРОТ до 11 280 руб. 12:29, Экономика Никакой воды: передовые системы пожаротушения защитят и людей, и бизнес 12:22, Партнерский материал Тарасенко за полчаса несколько раз поменял решение об участии в выборах 12:21, Политика Более 100 человек задержали по делу о нелегальных казино в Москве 12:17, Общество Голикова назвала объем социальных расходов бюджета на 2019 год 12:14, Экономика РЕН ТВ опубликовал список погибших при крушении российского Ил-20 в Сирии 12:11, Общество Кандидат от КПРФ выступил против отмены результатов выборов в Приморье 12:05, Политика
Отмена выборов в Приморье. Главное
Вторые туры — 2018, 12:40
0
Отмена выборов в Приморье. Главное
Глава ЦИК Элла Памфилова предложила признать результаты второго тура выборов в Приморье недействительными. Главное о голосовании и результатах — в обзоре РБК
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Что произошло

  • По результатам работы комиссии ЦИК Элла Памфилова предложила признать итоги выборов в Приморье недействительными. У Центризбиркома появились вопросы к ситуации, сложившейся в конце подсчета голосов, когда в систему ГАС «Выборы» долго не вводились оставшиеся протоколы.

Андрей Ищенко — РБК: «ЦИК и власть проиграли»
Политика

  • ЦИК выяснила, что в ходе голосования жалобы поступали в адрес обоих кандидатов. Кроме того, были участки, где 100% голосов были отданы за врио губернатора Андрея Тарасенко или за кандидата от КПРФ Андрея Ищенко.

  • Андрей Тарасенко заявил ТАСС, что в случае непризнания результатов выборов он не будет участвовать в них снова. При этом позже на митинге он объявил о намерении пойти на третий тур.

  • Андрей Ищенко в разговоре с корреспондентом РБК заявил, что в ситуации проиграли ЦИК и власть. «Люди пришли, сделали волеизъявление в единый день голосования, избрали человека, делегировали ему свои демократические права представлять их в высшем органе власти. А эти выборы потом отменяются, потому что, видите ли, избрали не того человека», — заявил он.

Акция против результатов губернаторских выборов в Приморье. Фоторепортаж Еще 7 фото
Фотогалерея

  • Решение о дальнейшем участии в кампании будут принимать председатель КПРФ Геннадий Зюганов, штаб и юридическая служба КПРФ, сказал Ищенко РБК.

  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что «позицию ЦИК в Кремле, безусловно, ценят и поддерживают». При этом он напомнил, что врио главы региона пока остается Тарасенко.

Отменялись ли результаты выборов в России раньше

  • В 1996 году победу на выборах губернатора Амурской области одержал коммунист Анатолий Белоногов, опередивший действовавшего главу региона Юрия Ляшко всего на 189 голосов. Проигравший результаты опротестовал, суд признал итоги выборов недействительными: специалисты усомнились в подлинности подписей на 135 протоколах с избирательных участков. На прошедших вскоре повторных выборах Белоногов опередил конкурента уже на 35% голосов.
  • Также в 1996 году были отменены итоги выборов в Эвенкийском автономном округе. Тогда председатель местного заксобрания Александр Боковиков опередил действующего главу округа Анатолия Якимова на 74 голоса. Проигравший результаты оспорил, они были признаны недействительными. Однако на повторных выборах Боковиков вновь одержал победу.
  • В 1998 году были отменены результаты выборов мэра Нижнего Новгорода. Победу на них одержал предприниматель Андрей Климентьев, однако уже через три дня итоги голосования были отменены, а самого избранного мэра приговорили к шести годам колонии по делу о хищении валютного кредита. В результате повторного голосования главой города был избран бывший полпред президента в регионе Юрий Лебедев.
  • В 2009 году судом были признаны недействительными результаты выборов мэра в дагестанском Дербенте. Изначально победителем был признан действующий глава города Феликс Казиахмедов, набравший 77% голосов. Причиной отмены результатов стали массовые нарушения: в день голосования из-за ложных сигналов о минировании в городе не открылось 16 избирательных участков. Кроме того, было возбуждено десять уголовных дел о подкупе избирателей. После отмены результатов голосования Казиахмедов оставался исполняющим обязанности главы города несколько месяцев, после чего ушел в отставку. Новое голосование прошло в 2010 году, победу одержал Имам Яралиев, проигравший на скандальных выборах Казиахмедову.

Первый тур губернаторских выборов прошел в Приморье 9 сентября. Тарасенко получил 46,56%, а Ищенко — 24,63%. Так как ни один из кандидатов не смог набрать необходимых 50% голосов, был назначен второй тур.

Второй тур голосования в Приморье прошел 16 сентября. По итогам подсчета 97% протоколов Ищенко лидировал с опережением около 3%. После подсчета 99% бюллетеней Тарасенко вышел вперед с 49% и разницей в 2 тыс. голосов.

Автор: Анастасия Антипова.
При участии: Елизавета Антонова, Алексей Гаврилко-Алексеев.
Теги: Выборы , Приморье , КПРФ , Единая Россия , губернаторские выборы , ЦИК
Главное
Тарасенко за полчаса несколько раз поменял решение об участии в выборах Политика
Материалы по теме
Памфилова предложила признать выборы в Приморье недействительными Политика
Краевой избирком признал Тарасенко победителем на выборах в Приморье Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter