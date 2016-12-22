Отмена выборов в Приморье. Главное

Что произошло
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По результатам работы комиссии ЦИК Элла Памфилова предложила признать итоги выборов в Приморье недействительными. У Центризбиркома появились вопросы к ситуации, сложившейся в конце подсчета голосов, когда в систему ГАС «Выборы» долго не вводились оставшиеся протоколы.
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ЦИК выяснила, что в ходе голосования жалобы поступали в адрес обоих кандидатов. Кроме того, были участки, где 100% голосов были отданы за врио губернатора Андрея Тарасенко или за кандидата от КПРФ Андрея Ищенко.
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Андрей Тарасенко заявил ТАСС, что в случае непризнания результатов выборов он не будет участвовать в них снова. При этом позже на митинге он объявил о намерении пойти на третий тур.
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Андрей Ищенко в разговоре с корреспондентом РБК заявил, что в ситуации проиграли ЦИК и власть. «Люди пришли, сделали волеизъявление в единый день голосования, избрали человека, делегировали ему свои демократические права представлять их в высшем органе власти. А эти выборы потом отменяются, потому что, видите ли, избрали не того человека», — заявил он.
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Решение о дальнейшем участии в кампании будут принимать председатель КПРФ Геннадий Зюганов, штаб и юридическая служба КПРФ, сказал Ищенко РБК.
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что «позицию ЦИК в Кремле, безусловно, ценят и поддерживают». При этом он напомнил, что врио главы региона пока остается Тарасенко.
Отменялись ли результаты выборов в России раньше
- В 1996 году победу на выборах губернатора Амурской области одержал коммунист Анатолий Белоногов, опередивший действовавшего главу региона Юрия Ляшко всего на 189 голосов. Проигравший результаты опротестовал, суд признал итоги выборов недействительными: специалисты усомнились в подлинности подписей на 135 протоколах с избирательных участков. На прошедших вскоре повторных выборах Белоногов опередил конкурента уже на 35% голосов.
- Также в 1996 году были отменены итоги выборов в Эвенкийском автономном округе. Тогда председатель местного заксобрания Александр Боковиков опередил действующего главу округа Анатолия Якимова на 74 голоса. Проигравший результаты оспорил, они были признаны недействительными. Однако на повторных выборах Боковиков вновь одержал победу.
- В 1998 году были отменены результаты выборов мэра Нижнего Новгорода. Победу на них одержал предприниматель Андрей Климентьев, однако уже через три дня итоги голосования были отменены, а самого избранного мэра приговорили к шести годам колонии по делу о хищении валютного кредита. В результате повторного голосования главой города был избран бывший полпред президента в регионе Юрий Лебедев.
- В 2009 году судом были признаны недействительными результаты выборов мэра в дагестанском Дербенте. Изначально победителем был признан действующий глава города Феликс Казиахмедов, набравший 77% голосов. Причиной отмены результатов стали массовые нарушения: в день голосования из-за ложных сигналов о минировании в городе не открылось 16 избирательных участков. Кроме того, было возбуждено десять уголовных дел о подкупе избирателей. После отмены результатов голосования Казиахмедов оставался исполняющим обязанности главы города несколько месяцев, после чего ушел в отставку. Новое голосование прошло в 2010 году, победу одержал Имам Яралиев, проигравший на скандальных выборах Казиахмедову.
Первый тур губернаторских выборов прошел в Приморье 9 сентября. Тарасенко получил 46,56%, а Ищенко — 24,63%. Так как ни один из кандидатов не смог набрать необходимых 50% голосов, был назначен второй тур.
Второй тур голосования в Приморье прошел 16 сентября. По итогам подсчета 97% протоколов Ищенко лидировал с опережением около 3%. После подсчета 99% бюллетеней Тарасенко вышел вперед с 49% и разницей в 2 тыс. голосов.