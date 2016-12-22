Отмена выборов в Приморье. Главное

Глава ЦИК Элла Памфилова предложила признать результаты второго тура выборов в Приморье недействительными. Главное о голосовании и результатах — в обзоре РБК

По результатам работы комиссии ЦИК Элла Памфилова предложила признать итоги выборов в Приморье недействительными. У Центризбиркома появились вопросы к ситуации, сложившейся в конце подсчета голосов, когда в систему ГАС «Выборы» долго не вводились оставшиеся протоколы.

ЦИК выяснила, что в ходе голосования жалобы поступали в адрес обоих кандидатов. Кроме того, были участки, где 100% голосов были отданы за врио губернатора Андрея Тарасенко или за кандидата от КПРФ Андрея Ищенко.

Андрей Тарасенко заявил ТАСС, что в случае непризнания результатов выборов он не будет участвовать в них снова. При этом позже на митинге он объявил о намерении пойти на третий тур.