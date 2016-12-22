Кандидат от КПРФ выступил против отмены результатов выборов в Приморье

Объявлявший голодовку из-за нарушений на выборах кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ Андрей Ищенко заявил, что не согласен с предложением ЦИК отменить результаты голосования

Андрей Ищенко (Фото: Антон Балашов / ТАСС)

Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, который, по официальным данным краевого избиркома Приморья, проиграл во втором туре губернаторских выборов, выступил против предложения Эллы Памфиловой признать результаты голосования недействительными. Об этом он заявил корреспонденту РБК.

«Я считаю, что ЦИК и власть в этом случае в стране проиграла. Если у нас отменяются выборы по этой территории, то тогда надо отменять все выборы, которые проходили в стране за последние 26 лет» — сказал Ищенко.

Он также добавил, что власть должна пойти на компромисс и признать, что выборы в Приморье состоялись, а губернатором избрали его, кандидата от КПРФ. «Элла Памфилова, вы проиграли», — закончил свою речь Ищенко.

Видео: Телеканал РБК

«Люди пришли, сделали волеизъявление в единый день голосования, избрали человека, делегировали ему свои демократические права представлять их в высшем органе власти. А эти выборы потом отменяются, потому что, видите ли, избрали не того человека», — пояснил свою позицию кандидат от КПРФ.

На вопрос, что он планирует делать дальше, Ищенко ответил, что решение будут принимать председатель КПРФ Геннадий Зюганов, штаб и юридическая служба партии.

В первом туре выборов губернатора Приморского края ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, во второй тур вышли Ищенко от КПРФ и представляющий «Единую Россию» врио губернатора Андрей Тарасенко. Голосование состоялось 16 сентября. При подсчете голосов до самого последнего момента лидировал Ищенко: после обработки 97% протоколов он был впереди с 50,37% голосов против 47% у Тарасенко. Однако после подсчета 99% бюллетеней действующий глава региона вышел вперед, набрав более 49% голосов и опередив коммуниста на 1,5%.​ Андрея Тарасенко краевой избирком в итоге и признал победителем.

Коммунисты обвинили своих противников и избирком в фальсификациях. В знак протеста Ищенко объявил бессрочную голодовку и призвал жителей Владивостока выйти на площадь Памяти борцов за власть Советов с требованием справедливых результатов голосования. О фальсификациях заявил также лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который пообещал провести общероссийскую акцию протеста. Менее чем через сутки после начала голодовки Ищенко объявил, что прекращает ее по рекомендации Зюганова.

​ЦИК направила в регион комиссию для расследования. 19 сентября глава комиссии Элла Памфилова предложила признать недействительными результаты выборов в Приморье и провести, как это предусмотрено законом, выборы главы региона через три месяца. Центризбирком инициативу своего председателя поддержал.

Тарасенко, который был назначен врио главы региона президентом Владимиром Путиным, заявил, что не будет участвовать в новых выборах, затем объявил о намерении идти «на третий тур», после чего вновь сказал, что «чисто по-мужски» этого делать не стоит. Он также пояснил, что будет ждать решения краевой избирательной комиссии.