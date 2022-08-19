Госдеп предупредил о проблемах при признании России спонсором терроризма

Сотрудники Госдепа неофициально уведомили конгресс о негативных последствиях признания России спонсором терроризма. В их числе — срыв зерновой сделки и невозможность для компаний США проводить сделки с Россией

Энтони Блинкен (Фото: Andrew Harnik / AP)

Госдепартамент США дал понять конгрессу, что обеспокоен по поводу рассмотрения в Палате представителей законопроекта о признании России страной — спонсором терроризма, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Газета отмечает, что пока ведомство официально не выражало свою точку зрения об этой инициативе, там только подчеркивали, что окончательное решение принимает госсекретарь Энтони Блинкен. Однако на днях, по данным издания, сотрудники Госдепа проинформировали конгресс, что опасаются негативных последствий в случае ее принятия.

В частности, пишет газета, внешнеполитическое ведомство предупредило, что включение России в список государств — спонсоров терроризма поставит под угрозу зерновую сделку, которая позволяет вывозить сельхозпродукцию из украинских портов. Кроме того, получение Россией этого статуса «фактически отрежет американцев» от участия в деловых отношениях с Москвой.

В июле, как писала Politico, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси предупредила Блинкена, что если Госдеп не признает Россию государством-спонсором терроризма, это сделает Конгресс. После этого сенат США принял резолюцию с соответствующим призывом к госсекретарю. Документ не имеет обязывающей силы. Позднее газета сообщила о намерении республиканцев и демократов внести в палату представителей законопроект, который, как рассчитывают авторы, даст конгрессу возможность присвоить России статус спонсора терроризма в обход Госдепартамента.

Сейчас в список спонсоров терроризма в США входят Сирия, Иран, КНДР и Куба. Попадание в перечень означает строгие ограничения на взаимодействия с этим государством, запрет на экспорт оборонных товаров, контроль за экспортом продукции двойного назначения, финансовые и иные ограничения. Кроме того, предусматриваются санкции против других государств, которые сохраняют торговые отношения со спонсором терроризма.

В конце июля Блинкен заявил, что последствия западных санкций для России, введенных в ответ на военную операцию на Украине, практически равнозначен признанию Москвы спонсором терроризма. По словам госсекретаря, внешнеполитическое ведомство продолжает рассматривать этот вопрос. В Белом доме также заявили, что изучают такую возможность, напомнив, что решение принимает Госдепартамент.

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Москва предупредила Вашингтон, что признание России «страной — спонсором терроризма» станет «точкой невозврата», сообщил директор департамента Северной Америки российского МИДа Александр Дарчиев. Он не исключил, что Россия может понизить уровень дипотношений с США или даже разорвать их. Официальный представитель ведомства Мария Захарова говорила, что результатом возможного признания России «спонсором терроризма» может стать разрыв дипотношений с США, и Москва готова к такому сценарию.

11 августа страной — спонсором терроризма Россию признал сейм Латвии, что Москва назвала «очередным проявлением русофобии».