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В конгрессе США пригрозили Госдепу признать Россию «спонсором терроризма»

Politico: конгресс может признать Россию спонсором терроризма, если это не сделает Госдеп

Конгресс США признает Россию государством-спонсором терроризма, если этого не сделает Госдепартамент, заявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси в беседе с госсекретарем Энтони Блинкеном, пишет Politico со ссылкой на источники.

«Принятие закона конгрессом, очевидно, является более сложным путем, чем решение секретарем, но это даст администрации политическое прикрытие, необходимое для эскалации экономического давления и риторики против Путина», — сказал один из сотрудников конгресса. Он также подчеркнул, что никаких юридических причин, которые могли бы помешать конгрессу принять такое постановление, нет.

Признание другой страны спонсором терроризма означает строгие ограничения на взаимодействия с этим государством, запрет на экспорт оборонных товаров, контроль за экспортом продукции двойного назначения, финансовые и иные ограничения. Такое решение также предусматривает введение «других законов о санкциях, которые наказывают лица и страны, участвующие в торговле с государствами-спонсорами», говорится на сайте Госдепартамента. Это означает, что США пришлось бы расширить санкции, не ограничившись лишь отдельными секторами экономики, отмечает Politico.

К этому дню США признали спонсорами терроризма четыре государства: Сирию (в декабре 1979 года), Иран (январь 1984), КНДР (ноябрь 2017) и Кубу (январь 2021).

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Материал дополняется.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
США палата представителей США Конгресс США Нэнси Пелоси Энтони Блинкен Госдепартамент США терроризм
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