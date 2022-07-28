Госдеп сравнил санкции против России с признанием ее спонсором терроризма

По словам Блинкена, практический эффект от санкций примерно равнозначен признанию России страной-спонсором терроризма, однако в Госдепартаменте все еще продолжают изучать этот вопрос

Последствия западных санкций для России практически равны тем, которые бы она испытала, если бы США включили ее в список стран-спонсоров терроризма, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

«Издержки [из-за санкций], которые мы и другие страны [уже] навязали России, совершенно соответствуют последствиям, наблюдавшимся бы в случае включения в список стран-спонсоров терроризма. Так что практические эффекты от того, что мы делаем, одни и те же», — подчеркнул он.

По словам Блинкена, Вашингтон продолжает рассматривать этот вопрос. «Критерии, по которым мы выносим это определение, установлены конгрессом. Это мы и рассматриваем. И наша задача заключается в том, чтобы рассмотреть установленные критерии, сравнить их с фактами, чтобы гарантировать, что факты в конкретной ситуации в действительности соответствуют критериям, закрепленным в законе», — пояснил он.

Признание США какой-либо страны спонсором терроризма предполагает жесткие ограничения, накладываемые на нее: запрет на экспорт товаров для оборонного сектора, контроль за экспортом продукции двойного назначения, финансовые ограничения и другие. Эти меры уже действуют в отношении России после введения западных санкций. Также, по закону, в случае признания страны спонсором терроризма, США могут вводить санкции против других стран, которые сохраняют с ней торговые отношения. Пока США признают такими государствами Сирию, Иран, КНДР и Кубу.

В середине апреля газета The Washington Post сообщила со ссылкой на источники, что президент Украины Владимир Зеленский попросил президента США Джо Байдена признать Россию государством-спонсором терроризма.

По словам собеседников издания, Байден не стал давать никаких обязательств, но пообещал рассмотреть меры по усилению давления на Москву.

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Через несколько дней представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что Вашингтон изучает вопрос о возможном внесении России в список стран-спонсоров терроризма.

В конце июня Зеленский уже публично озвучил свой призыв к США, заявив, что соответствующая резолюция одобрена комитетом сената.

В конгрессе США также обращались к Госдепартаменту с такими просьбами. Как писал 21 июля Politico, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси в беседе с Блинкеном заявила, что конгресс признает Россию государством-спонсором терроризма, если ведомство не сделает этого самостоятельно.

Представитель МИД Мария Захарова, комментируя эти инициативы, заявляла, что Россия не оставит без ответа никакие меры, в том числе «идиотического характера». «Мы, безусловно, как вы знаете, ничего не оставляем без ответа, и они должны это понимать», — подчеркивала она.