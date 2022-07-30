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Война санкций ,  
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В Белом доме не исключили причисление России к спонсорам терроризма

Ранее сенат призвал госсекретаря внести Россию в список спонсоров терроризма, а члены конгресса подготовили законопроект, который позволит сделать это в обход Госдепа
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер (Фото: www.imago-images.de / Global Look Press)

Администрация США изучает возможность причисления России к государствам — спонсорам терроризма, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер (трансляцию вел телеканал CNBC). По ее словам, Вашингтон рассматривает и другие санкции.

Жан-Пьер напомнила, что такие решения принимает Госдепартамент. «Мы рассматриваем эту [меру] наряду с различными другими предложениями», — сказала она.

В июле спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси предупредила, что, если госсекретарь Энтони Блинкен не признает Россию спонсором терроризма, это сделает парламент. Об этом со ссылкой на источники писала газета Politico. Блинкен после этого заявил, что принятые против России санкции уже имеют те же последствия, которые повлекло бы признание ее страной — спонсором терроризма.

Сейчас в список спонсоров терроризма в США включены четыре страны — Иран, КНДР, Куба и Сирия.

Попадание в перечень означает строгие ограничения на взаимодействия с этим государством, запрет на экспорт оборонных товаров, контроль за экспортом продукции двойного назначения, финансовые и иные ограничения — эти меры входят в перечень антироссийских санкций. Кроме того, предусматриваются санкции против других государств, которые сохраняют торговые отношения со спонсором терроризма.

28 июля сенат принял резолюцию с призывом к Блинкену включить Россию в перечень таких государств. В документе упомянуты военные действия на Украине, а также «грубая сила», которую Россия применяла «против мирных жителей в ходе Второй чеченской войны» и поддержка Москвой «сепаратистов в актах жестокости против украинских мирных жителей в Донбассе» и некоторые другие причины.

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В тот же день Politico сообщила, что конгрессмены от Демократической и Республиканской партий внесут в палату представителей законопроект об официальном признании России спонсором терроризма. Авторы инициативы решили, что смогут принять такое решение в обход Госдепартамента.

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Представитель российского МИДа Мария Захарова предупредила, что Москва не оставит без ответа такую меру «идиотического характера». В Кремле «очень негативно» оценили потенциальные последствия такого шага, заметив, однако, что еще сильнее испортить отношения США и России было бы сложно.

«Я считаю, что это абсолютно безобразная акция. Обвинять великого соседа в том, что это террористическое государство, просто аморально. Именно Россия боролась с международным терроризмом на Ближнем Востоке, в Сирии, Ираке, на Северном Кавказе», — ранее говорил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя подобное решение парламента Литвы.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
терроризм санкции против России Белый дом США Росссия
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