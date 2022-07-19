Верховный суд Белоруссии запретил работу ряда независимых профсоюзов

Профсоюзы, деятельность которых запретил Верховный суд Белоруссии, замечены в «деструктивной деятельности» и на демонстрациях, нарушающих общественный порядок», решил суд. Они активно участвовали в протестах 2020 года

Здание верховного суда Республики Беларусь (Фото: court.gov.by)

Верховный суд Белоруссии постановил прекратить деятельность нескольких независимых профсоюзов, говорится в сообщении Генпрокуратуры республики в Telegram.

Речь идет о Свободном профсоюзе металлистов, Белорусском независимом профсоюзе горняков, химиков, нефтепереработчиков, энергетиков, транспортников, строителей и других работников, Белорусском профсоюзе работников радиоэлектронной промышленности, Свободном профсоюзе Белорусском, а также об ассоциации профсоюзов «Белорусский конгресс демократических профсоюзов».

Верховный суд решил, что «вместо защиты трудовых и социально-экономических прав» членов профсоюзов, предотвращения незаконных забастовок, простоев и «эскалации в обществе» руководители и члены этих организаций «принимали активное участие в деструктивной деятельности, массовых мероприятиях, нарушающих общественный порядок, распространяли информационную продукцию экстремистского содержания», поясняет Генпрокуратура. Против этих лиц возбуждены уголовные дела, а также приняты меры административного воздействия, указывает ведомство.

Задержания активистов независимых профсоюзов прошли в конце апреля. Издание «Зеркало» сообщило минимум о 19 задержанных представителях независимого профсоюзного движения. Также по решению местных властей была прекращена деятельность независимого профсоюза на Мозырском НПЗ и приостановлена работа первичной профсоюзной организации предприятия «Гродно Азот».

В августе 2020 года в Белоруссии вспыхнули массовые протесты, связанные с результатами выборов президента, где, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко с результатом 80,1% голосов. Его основная соперница — единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — получила 10,1%. Москва этот результат признала, местная оппозиция объявила фальшивкой. Лукашенко неоднократно утверждал, что протесты в стране были срежиссированы из-за рубежа.

Помимо уличных протестов, на крупных предприятиях республики прошли забастовки: например, в Гродно бастовали сотрудники крупнейшего промышленного предприятия города «Гродно Азот». Они требовали освободить всех задержанных при протестах и пересчитать результаты выборов. Бастовали также БелАЗ, Минский автомобильный завод (МАЗ), Минский электротехнический завод имени Козлова, компания «Керамин» (создана на базе Минского кирпичного завода № 10) и другие.

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С 26 октября в Белоруссии началась общенациональная забастовка с требованием отставки Лукашенко, в которой приняли участие сотрудники «Гродно Азота», Минского тракторного завода (МТЗ), Минского автомобильного завода (МАЗ) и Парка высоких технологий (ПВТ). Также в Минске и других городах в рамках «народного ультиматума» прошли цепи солидарности, сидячие забастовки студентов и перекрытие дорог. В этот день истек срок ультиматума с требованием уйти в отставку, который Тихановская предъявила Лукашенко под угрозой забастовки. Требования оппозиции выполнены не были, а сама Тихановская была вынуждена уехать из страны еще в августе.

Итоги выборов в Белоруссии не признал и ряд стран ЕС. Накануне министры иностранных дел поддержали введение санкций против белорусских официальных лиц, которых они считают причастными к фальсификации выборов и нарушению прав человека. Президент России Владимир Путин заявил, что выборы в Белоруссии состоялись.

В ноябре 2020 года Лукашенко заявил, что на всех предприятиях, в том числе на частных, должны появиться профсоюзные организации.

В эфире телеканала «Беларусь 1» 11 июля 2022 года показали фильм о независимых профсоюзах, сообщает «Зеркало». В фильме говорилось, что организации «использовали простых рабочих в своих корыстных целях», завышали численность свои членов ради регистрации и существовали не за счет профсоюзных взносов, а за счет «черного нала, полученного от международных структур».

По версии создателей ролика, с поездок на международные семинары и конференции активисты независимых профсоюзов привозили «большие суммы», которые делили между собой. Авторы фильма называют сумму в 300 тыс. евро, которую, по их версии, «западные кураторы» перечислили свободным профсоюзам с 2019 по 2022 год.

