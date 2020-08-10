Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 августа
USD ЦБ: 73,78 (+0,14) Инвестиции, 13:10
Курс евро на 11 августа
EUR ЦБ: 86,83 (-0,35) Инвестиции, 13:10
Лукашенко заявил о желании оппозиции штурмовать его резиденцию Политика, 14:24 Meduza и Симоньян потребовали от Минска освободить журналистов Общество, 14:22 Фармкомпании призвали Минздрав отложить регистрацию вакцины от COVID-19 Общество, 14:10 Лукашенко сообщил о поручении эвакуировать членов 33 избиркомов Политика, 14:09 Лукашенко назвал овцами участников протестов Политика, 14:04 Глава WeWork в России — РБК: «Коворкинги получат дополнительный стимул» Экономика шеринга, 13:53  Число пострадавших при пожаре на заправке в Волгограде выросло до 12 Общество, 13:47 Биткоин вырос на 220% за 5 месяцев. Покупать или продавать криптовалюту Крипто, 13:42 Стоимость 100 самых дорогих квартир в Москве превысила $1 млрд Недвижимость, 13:39 Скандалы в РПЛ и РУСАДА, рестарты еврокубков. Итоги недели в спорте Спорт, 13:35 Власти упростили получение социальной помощи опекунами Общество, 13:32 МСП Банк одобрил беспроцентные кредиты на сумму ₽5 млрд для бизнеса Пресс-релиз, 13:28 Лукашенко заявил о просьбе оппозиции об охране штаба Тихановской Политика, 13:24 Способ уйти от проблем: как продавать видеоигры в кризис Pro, 13:21
Выборы в Белоруссии ,  
0 

Лукашенко назвал овцами участников протестов

Александр Лукашенко на встрече с Сергеем Лебедевым (слева)
Александр Лукашенко на встрече с Сергеем Лебедевым (слева) (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым заявил, что за рубежом были люди, которые пытались испортить праздник, которым были состоявшиеся накануне президентские выборы.

«Мы их увидели — они засветились еще ярче этой ночью. Мы отфиксировали звонки из-за границы. Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять», — цитирует Лукашенко БелТА.

Белорусский президент также опроверг информацию, что в некоторых населенных пунктах ОМОН отказывался противостоять демонстрантам. «Ребята из милиции и военные, которые были задействованы, очень достойно себя вели, настоящие патриоты», — сказал он.

МВД Белоруссии заявило об отсутствии погибших в ходе протестов
Политика
Фото: Сергей Гриц / AP

Лукашенко и ранее утверждал, что белорусская оппозиция не действует самостоятельно. Так, 4 августа, выступая с обращением к парламенту страны, президент заявил, что оппозиционеры Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова — «три несчастные девчонки», которые «сами не понимают и что творят».

Также Лукашенко заявлял о том, что в ходе избирательной кампании против Белоруссии применялись «самые изощренные новейшие технологии цветных революций».

По официальной информации, в ходе беспорядков, поводом для которых стало объявление предварительных результатов президентских выборов, пострадали 89 человек, в том числе более 30 милиционеров. Около 3 тыс. человек были задержаны.

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: как Airbnb выживает в мире без путешествий РБК Pro: карьера во время пандемии. Стоит ли принимать оффер Восемь причин: почему ценные сотрудники бегут из компании РБК Pro: что делать с недобросовестными контрагентами

В штабе Тихановской потребовали передачи власти в Белоруссии
Политика
<p>Светлана Тихановская</p>

По данным ЦИК Белоруссии, победу на выборах одержал Лукашенко. По предварительным данным на утро 10 августа, он набрал 80,23% голосов, Тихановская — 9,9%. Сторонники Тихановской утверждают, что именно она стала победителем.

Теги: Белоруссия, Александр Лукашенко
Материалы по теме
Лукашенко заявил о просьбе оппозиции об охране штаба Тихановской
Политика
Лукашенко заявил о планах протестующих штурмовать органы власти в городах
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter