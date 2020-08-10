Лукашенко назвал овцами участников протестов

Александр Лукашенко на встрече с Сергеем Лебедевым (слева) (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым заявил, что за рубежом были люди, которые пытались испортить праздник, которым были состоявшиеся накануне президентские выборы.

«Мы их увидели — они засветились еще ярче этой ночью. Мы отфиксировали звонки из-за границы. Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять», — цитирует Лукашенко БелТА.

Белорусский президент также опроверг информацию, что в некоторых населенных пунктах ОМОН отказывался противостоять демонстрантам. «Ребята из милиции и военные, которые были задействованы, очень достойно себя вели, настоящие патриоты», — сказал он.

Лукашенко и ранее утверждал, что белорусская оппозиция не действует самостоятельно. Так, 4 августа, выступая с обращением к парламенту страны, президент заявил, что оппозиционеры Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова — «три несчастные девчонки», которые «сами не понимают и что творят».