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Протесты в Белоруссии ,  
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Тихановская выдвинула Лукашенко ультиматум и дала ему 13 дней

Экс-кандидат в президенты потребовала от Лукашенко уйти в отставку, остановить насилие на улицах и освободить заключенных. В противном случае 26 октября в стране начнется забастовка предприятий и блокировка дорог
Светлана Тихановская
Светлана Тихановская (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила о трех требованиях к властям Белоруссии. У Минска есть 13 дней, чтобы их выполнить, говорится в сообщении в Telegram-канале Тихановской. В сообщении требования названы «народным ультиматумом».

Требования сформулированы так:

  1. Лукашенко должен объявить об уходе.
  2. Насилие на улицах должно остановиться полностью.
  3. Все политзаключенные должны быть освобождены.

Как заявила Тихановская, если требования не будут выполнены, то «вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом», 26 октября начнется забастовка предприятий, блокировка дорог и «обвал продаж в государственных магазинах».

Брюссель принципиально одобрил санкции против Белоруссии и России
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Жозеп Боррель

Оппозиция Белоруссии много раз говорила, что готова к диалогу, продолжила Тихановская. «Но разговор за решеткой — это не диалог. Избивать свой народ после заявлений о готовности к переговорам — не диалог», — заявила она. По словам экс-кандидата в президенты, до 25 октября «беларусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест».

Акции протеста проходят в Белоруссии более двух месяцев, они начались после выборов президента, победу на которых, по данным ЦИК, одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Тихановская, кандидат от оппозиции, заняла второе место. Протестующие считают эти результаты сфальсифицированными, штаб Тихановской представил свои данные, согласно которым победила она.

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Оппозиция сформировала координационный совет, который должен был передать Тихановской власть до проведения новых выборов. Лукашенко назвал деятельность нового органа попыткой захвата власти. Протесты и беспорядки, по его утверждению, были спланированы США, «а Запад им подыгрывает». После создания КС в Белоруссии завели дело о призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности страны.Оппозиция обвинения в попытке захватить власть в стране незаконным способом отвергала.

В МВД Белоруссии пригрозили протестующим боевым оружием
Политика
Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости

После выборов президента в Белоруссии начались забастовки на крупных предприятиях и массовые демонстрации. Силовики разгоняли протестующих с помощью слезоточивого газа, светошумовых гранат, дубинок и других спецсредств. 12 октября МВД пригрозило применить против демонстрантов боевое оружие, так как протесты в Минске стали «крайне радикальными».

Итоги выборов в Белоруссии не признал и ряд стран ЕС. Накануне министры иностранных дел поддержали введение санкций против белорусских официальных лиц, которых они считают причастными к фальсификации выборов и нарушению прав человека. Президент России Владимир Путин заявил, что выборы в Белоруссии состоялись.

Авторы
Андрей Гатинский, Наталия Анисимова
Светлана Тихановская Александр Лукашенко Белоруссия
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